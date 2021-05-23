Протестующие против строительства Намахвани ГЭС грозятся парализовать Тбилиси

Протестующие против строительства Намахвани ГЭС предъявили ультиматум правительству Грузии – демонстранты грозятся «полностью парализовать» Тбилиси, если их требования не будут выполнены в течение 24 часов, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Требования были озвучены на масштабной протестной акции, которая проходит на площади Первой Республики в центре грузинской столицы. Требования протестующих следующие:

Расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года. Отмена постановления правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables. Аннулирование выданного в 2015 году разрешения на строительство каскада Намахвани ГЭС и всех других документов, основанных на нем. Начать уголовное дело против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту.

«Если завтра до 12:00 не будет принято решение по нашим требованиям, мы полностью парализуем столицу», - заявил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани на митинге.

Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя акцию противников проекта Намахвани ГЭС, назвал происходящее «демократическими процессами». «В нашей стране с 2012 года царит полная свобода и демократия, настоящая, истинная демократия. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, включая свободу выражения мнения посредством протеста. Исходя из этого, для меня абсолютно нормально то, что происходит», - сказал Гарибашвили.

Противники строительства каскада ГЭС на реке Риони продолжают выступления уже 209 дней. После провала переговоров с властями, демонстранты решили переместиться в столицу из своего палаточного городка в Цхалтубском муниципалитете. В течение месяца они готовились к акции 23 мая, мобилизуя сторонников в разных регионах Грузии.