Каха Кучава ответил на замечания послов США и ЕС по судебной реформе

В ближайшие дни парламент Грузии объявит конкурс для заполнения вакантных мест в Высшем совете юстиции, несмотря на замечания оппозиции, дипломатического корпуса и НПО. Это следует из ответного письма председателя парламента Кахи Кучава, направленного послам США Келли Дегнан и послу Евросоюза Карлу Харцелю.

Накануне послы обратились к Кучава с открытым письмом, напомнив об обязательствах партий, которые подписали соглашение о выходе из политического кризиса 19 апреля. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора.

Дегнан и Харцель указали, что законодательные изменения должны быть приняты до назначения новых членов Высшего совета юстиции. Одновременно они выступили за приостановку процесса назначения судей Верховного суда. Послы подчеркнули, что это станет демонстрацией «подлинной приверженности прозрачности системы правосудия», сообщает агентство «Новости-Грузия».

В ответном письме Кучава обещает, что парламент будет принимать все решения, касающиеся судебной власти, на основе Конституции, законодательства, подписанного соглашения и принципа независимости. При этом спикер парламента напоминает сроки реализации реформы, указанные в договоре, - это конец второго квартала 2022 года.

«В соответствии с законодательством и Конституцией Грузии, парламент Грузии отвечает за утверждение членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, в июне этого года. Следовательно, парламент Грузии не имеет права ждать, пока законодательные изменения вступят в силу на весенней сессии 2022 года, и оставить пять вакансий в Совете незаполненными в течение следующего года. Соответственно, парламент Грузии обязан в ближайшие дни объявить конкурс по отбору кандидатов. В то же время Парламент Грузии осознает свою обязанность избирать членов Совета при надлежащем участии политических партий», - говорится в письме Кучава.

На 26 мая назначена конференция судей, на которой должны быть избраны четверо членов Высшего совета юстиции. Оппозиция и авторитетные местные НПО призвали отменить ее. Последние указали, что без проведения амбициозной реформы системы правосудия отобранные кандидаты не будут иметь «высокого общественного и профессионального доверия и легитимности».