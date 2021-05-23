Противники строительства Намахвани ГЭС установили палатки в центре Тбилиси

Протестующие против строительства Намахвани ГЭС установили палатки на площади Первой Республики в центре Тбилиси.

Впервые за более чем 200 дней непрерывных протестов движение «За спасение ущелья Риони» провело митинг в Тбилиси. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Некоторые из них решили остаться на площади и продолжать протест.

«Многие люди из разных регионов присоединяются к акции, приехало много людей. Они останутся и заночуют здесь… Как долго это продлится, зависит от того, как власти выполнят требования, озвученные «Защитниками ущелья Риони»», - сказал один из протестующих Саба Квантришвили в комментарии Общественному вещателю. По его словам, в целом на площади Республики будет установлено 50 палаток. Квантришвили подчеркнул, что протестующие уведомили о своих планах мэрию Тбилиси. В настоящее время автомобильное движение по площади Первой Республики ограничено.

В ходе сегодняшнего митинга лидеры протестного движения предъявили правительству Грузии ультиматум. Они обещают «полностью парализовать» Тбилиси, если власти не выполнят четыре основных их требования к полудню 24 мая.

Демонстранты требуют, чтобы было расторгнуто соглашение о строительстве каскада Намахвани ГЭС и аннулирован ряд других документов, связанных с проектом, включая, передачу права собственности на землю компании Enka Renewables.

Кроме того, протестующие настаивают на том, чтобы против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту, были начаты уголовные дела. Другое их требование – временный мораторий на проекты в сфере энергетики и формирование новой стратегии развития сектора.

В правительстве Грузии до сих пор не комментировали требования демонстрантов. Между тем, в «ЭНКА» говорят, что они готовы к диалогу с противниками строительства ГЭС. Руководство компании подчеркнуло, что для них важно мнение как жителей ущелья Риони, так и каждого гражданина Грузии.