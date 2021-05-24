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Глава Ryanair обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве"
Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.
Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство, и команду с земли приземлиться в минском аэропорту. После посадки был задержан находившийся на борту оппозиционный журналист, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело.
Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали всё, что в их силах, чтобы безопасно завершить полёт. По словам главы авиакомпании, "очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу". Он также считает, что в самолёте были агенты белорусского КГБ.
Как утверждает Би-би-си, кроме Протасевича власти Беларуси могли задержать летевшую вместе с ним Софью Сапегу, россиянку, студентку университета в Вильнюсе. Она не прилетела в Вильнюс, как и, по ряду сообщений, ещё четверо россиян. Официально о её задержании не сообщалось.
Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление в связи с задержанием в Беларуси Романа Протасевича.
США возложили ответственность за инцидент с самолётом на правящий в Беларуси режим Александра Лукашенко и назвали его "шокирующим актом", который "поставил под угрозу жизнь более чем 120 пассажиров, в том числе граждан США". "Предварительные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полномасштабного расследования" - говорится в заявлении Блинкена. В нём также содержится требование немедленно освободить Протасевича.
Также госсекретарь указал на то, что вынужденная посадка, вероятно, была обоснована ложными предлогами, и поэтому поддержал скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий. Ранее в ИКАО не исключили, что власти Беларуси своими действиями нарушили Чикагскую конвенцию о гражданской авиации.
США, как сказано в заявлении, координируют свой возможный ответ с союзниками. Лидеры стран ЕС обсудят случившееся уже сегодня. Многие из них призывают к санкциям в отношении Минска, обвиняя режим Лукашенко в "воздушном пиратстве". Ряд стран призвали запретить белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, а также закрыть воздушное пространство Беларуси.
В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Пассажиров рейса, которые провели в Минске несколько часов и прибыли в Вильнюс поздно вечером в воскресенье, допрашивают.
Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.
Другие новости дня
Глава Минюста России поддержал замену трудовых мигрантов заключёнными
Глава российского Минюста Константин Чуйченко подержал предложение главы ФСИН о замене трудовых мигрантов на заключённых. По словам Чуйченко, в России около 180 тысяч осуждённых имеют право на замену тюремного срока исправительными работами. При этом в стране имеются места лишь для восьми тысяч человек.
Министр уточнил, что считает интересными крупные инвестиционные проекты, где число работников, которых суд приговорил к исправительным работам, будет составлять тысячу и более человек.
"Мы проводим переговоры с бизнесом, мы заключаем соглашения, ФСИН активно работает над этим. И в ближайших планах у нас поднять количество исправительных центров и мест", — приводит слова Чуйченко "Интерфакс".
Глава ФСИН Александр Калашников на прошлой неделе подтвердил готовность ведомства организовать трудовые лагеря для заключённых на крупных объектах, где не хватает рабочей силы. Он подчеркнул, что страна сможет при помощи заключённых справиться с дефицитом трудовых ресурсов и обеспечит социализацию осуждённых.
Идея привлечения заключённых к работам на крупных объектах обсуждается в России на разном уровне уже несколько лет. Российское законодательство разрешает труд заключённых за пределами исправительного учреждения и распространяет на осуждённых конституционные гарантии. Их труд должен оплачиваться, а им самим должна быть обеспечена изоляция и охрана.
Глава Федерации мигрантов России Вадим Коженов раскритиковал предложение директора ФСИН. Трудовые мигранты квалифицированы, а заключённых некому учить той или иной работе, пояснил Коженов.
Квеври получил статус объекта охраняемого географического указания
Квеври (традиционный грузинский кувшин для вина) - первый непродовольственный товар, внесенный в Государственный реестр наименований мест происхождения и географических указаний.
Председатель Национального центра интеллектуальной собственности Грузии «Сакпатенти» Миндия Давитадзе вручил министру охраны окружающей среды и сельского хозяйства Левану Давиташвили свидетельство о присовени этого статуса грузинскому винному кувшину.
«Грузинское вино из квеври становится все более популярным как в Грузии, так и на международной арене. В министерстве проработали и создали стандарты для квеври, который учитывает историческое значение этого материального памятника», - сказал Леван Давиташвили.
Как напоминает агентство "Грузия Online", в 2013 году традиционный грузинский метод изготовления вина в квеври был удостоен статуса объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО, что свидетельствует об уникальности этого метода и о том, что вино является частью древней культуры Грузии.
За последние сутки в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов
За последние 24 часа в Грузии от коронавируса умерли 17 пациентов. Информация об этом была опубликована на специальном сайте правительства stopcov.ge.
Общее количество скончавшихся от коронавирусной инфекции в Грузии составляет 4 639 человек. Сегодня выявлено 388 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 1 357 пациента.
При этом, эпидемиологическая ситуация в Грузии стабилизируется. Как заявил сегодня глава Центра по контролю над заболеваниями Амиран Гамкрелидзе, сегодня эпидситуация в стране лучше, чем 2-3 недели назад. По его словам, суточный показатель случаев инфицирования снизился до 1000, однако для Грузии это все же много.
За последние 24 часа в стране проведено 9 598 тестов, в том числе с использованием экспресс-тестов на антигены - 5 095, ПЦР-тестов - 4 503.
Всего в Грузии выявлен 337 961 случай заражения коронавирусом. Вакцинировано 113 000 человек. В режиме карантина находится 91 человек, в стационаре под наблюдением - 4 161 человек, в ковид-гостиницах - 667 человек.
Показатели положительности выявления коронавируса в стране составляют: ежедневный - 4,04%, за последние 14 дней - 3,99%, за последние 7 дней - 4,19%.
Вчера, 23 мая в Грузии было выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом, выздоровели 1 530 пациента, 20 скончались.
Югоосетинская делегация прибыла с визитом в Дамаск
Делегация Южной Осетии во главе с председателем парламента самопровозглашенной республики Аланом Тадтаевым прибыла с визитом в Сирийскую Арабскую Республику.
Как сообщает югоосетинский МИД, делегация прибыла в Дамаск в качестве международных наблюдателей на президентских выборах, которые состоятся 26 мая.
В составе делегации руководитель администрации президента Игорь Козаев, зампредседателя парламента Владимир Келехсаев, советник президента Урузмаг Джагаев, начальник протокола администрации президента Тамерлан Кочиев и начальник отдела переводов Министерства иностранных дел Сергей Тадтаев, передает агентство "РЕС".
Как заявлял ранее спикер Алан Тадтаев, в ходе рабочего визита запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе и с председателем парламента Сирии. Тадтаев напомнил о соглашении о сотрудничестве между «Единой Осетией» и ведущей сирийской партией БААС, подписанном им, как председателем партии в 2019 году во время официального визита югоосетинской делегации во главе с президентом Анатолием Бибиловым.
На прошлой неделе завершился визит в Сирию делегации самопровозглашенной республики Абхазия во главе с президентом Асланом Бжания.
- Сирийская Арабская Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии в мае 2018 года. 6 октября прошлого года в Дамаске состоялось торжественное открытие абхазского посольства.
С понедельника в Грузии начинается процесс вакцинации китайским препаратом Sinovac
В Грузии с сегодняшнего дня начинается вакцинация китайской противокоронавирусной вакциной Sinovac. По сообщению Минздрава, китайский препарат Sinovac, так же, как и Sinopharm, используется для вакцинации граждан старше 18 лет.
«Для вакцинации нужно получить две дозы с интервалом в 21 день. Вакцина Sinovac получила положительную оценку Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации (The Strategic Advisory Group of Experts on Immunization). Вакцинация от COVID-19 является эффективным и безопасным средством защиты от инфекции. Всемирная организация, ведомства по общественному здравоохранению и квалифицированные врачи рекомендуют вакцинироваться от COVID-19», - говорится в сообщении, распространенной ведомством.
Минобороны Армении: Часть военнослужащих Азербайджана вернулись на исходные позиции
«Вечером 22 мая часть личного состава вооруженных сил Азербайджана, проникшего на территорию Армении, вернулась на исходные позиции. Распространенное в прессе утверждение о том, что «в районе озера Сев Лич Сюникской области находится более тысячи азербайджанских военнослужащих», не соответствует действительности», - говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Армении.
В другом сообщении Минобороны Армении опровергло наличие армянских военнослужащих в Иране. По утверждению ряда армянских СМИ, на территории Ирана могут оставаться до 160 армянских военнослужащих, которые перешли границу во время Карабахской войны 2020 года, а иранская сторона для их возвращения выдвигает условия.
В оборонном ведомстве Армении напоминают, что посольство ИРИ в Ереване также опровергло данную информацию, назвав ее ложной и безосновательной.
США назвали арест Романа Протасевича "шокирующим актом режима Лукашенко"
США "решительно осуждают" посадку самолета компании Ryanair с использованием истребителя и последующий за этим арест экс-главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича в Минске. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Он потребовал освободить основателя Протасевича. По его мнению, "возмутительный акт режима Лукашенко" подверг опасности больше 120 пассажиров, в том числе граждан США.
Госсекретарь добавил, что США координируются по этому вопросу с ЕС, Литвой и Грецией. Вашингтон поддержал "скорейшее заседание" Совета Международной организации гражданской авиации. США также считают, что требуют расследования сообщения об участии белорусских служб безопасности в этом инциденте и об использовании военной авиации для сопровождения пассажирского самолета.
"Соединенные Штаты в очередной раз осуждают продолжающееся преследование режимом Лукашенко и произвольные задержания журналистов. Мы поддерживаем белорусский народ в его стремлении к свободному, демократическому и процветающему будущему и поддерживаем его призыв к режиму уважать права человека и основные свободы", – написано в заявлении.
Кроме того, глава комитета сената США по иностранным делам Роберт Менендес вместе с коллегами из Великобритании, Германии, Чехии, Латвии, Литвы, Ирландии и Польши предложил запретить любые полеты над Беларусью и ввести санкции против Минска. Об этом говорится в заявлении на сайте главы комитета.
"Использование истребителей для перехвата гражданского рейса Ryanair является актом пиратства… Эти безрассудные действия поставили пассажиров и экипаж под большую угрозу . До проведения расследования мы призываем отстранить Беларусь от организации и ввести запрет на все полеты над Беларусью, включая полеты в страну и из нее",– говорится в заявлении.
Политики также предложили запретить Беларуси использовать возможности Интерпола и "других международных организаций для дальнейших атак на демократию в Европе". Они призвали освободить основателя Nexta Романа Протасевича.
Самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, приземлился в аэропорту Минска 23 мая около 13:00 по местному времени. Пилоты получили сообщение о минировании на борту. Аэропорт Минска заявил, что пилоты сами запросили посадку.
Официальное белорусское информагентство БелТА передало, что по приказу Лукашенко "для сопровождения пассажирского самолета" в небо подняли истребитель МиГ-29.
Когда борт оказался на земле и пассажиров стали досматривать, одного из основателей и бывшего главного редактора телеграм-канале Nexta Романа Протасевича задержали. Позже стало известно, что вместе с ним задержали и его девушку.
В Беларуси Протасевича и создателя Nexta Степана Путило обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса: организация массовых беспорядков (статья 293 УК), организация грубого нарушения общественного порядка (статья 342 УК) и возбуждение социальной вражды (часть 3 статьи 130 УК). Максимальные сроки по этим статьям – 15 лет лишения свободы, 3 года и 12 лет соответственно.
В ноябре 2020 года власти внесли Путило и Протасевича в список лиц, причастных к террористической деятельности. При этом уголовных дел по "террористическим" статьям на них не заводили.
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская и один из лидеров демократической оппозиции Павел Латушко призвали расследовать задержание борта с Протасевичем. Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал немедленно освободить Романа.
В МИД Литвы вызвали временного поверенного в делах Беларуси Наталью Садовскую.
МИД Австрии потребовал освободить Протасевича и расследовать инцидент с посадкой самолета в Минске.
Противники строительства Намахвани ГЭС установили палатки в центре Тбилиси
Протестующие против строительства Намахвани ГЭС установили палатки на площади Первой Республики в центре Тбилиси.
Впервые за более чем 200 дней непрерывных протестов движение «За спасение ущелья Риони» провело митинг в Тбилиси. Участие в акции приняли несколько тысяч человек. Некоторые из них решили остаться на площади и продолжать протест.
«Многие люди из разных регионов присоединяются к акции, приехало много людей. Они останутся и заночуют здесь… Как долго это продлится, зависит от того, как власти выполнят требования, озвученные «Защитниками ущелья Риони»», - сказал один из протестующих Саба Квантришвили в комментарии Общественному вещателю. По его словам, в целом на площади Республики будет установлено 50 палаток. Квантришвили подчеркнул, что протестующие уведомили о своих планах мэрию Тбилиси. В настоящее время автомобильное движение по площади Первой Республики ограничено.
В ходе сегодняшнего митинга лидеры протестного движения предъявили правительству Грузии ультиматум. Они обещают «полностью парализовать» Тбилиси, если власти не выполнят четыре основных их требования к полудню 24 мая.
Демонстранты требуют, чтобы было расторгнуто соглашение о строительстве каскада Намахвани ГЭС и аннулирован ряд других документов, связанных с проектом, включая, передачу права собственности на землю компании Enka Renewables.
Кроме того, протестующие настаивают на том, чтобы против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту, были начаты уголовные дела. Другое их требование – временный мораторий на проекты в сфере энергетики и формирование новой стратегии развития сектора.
В правительстве Грузии до сих пор не комментировали требования демонстрантов. Между тем, в «ЭНКА» говорят, что они готовы к диалогу с противниками строительства ГЭС. Руководство компании подчеркнуло, что для них важно мнение как жителей ущелья Риони, так и каждого гражданина Грузии.
Лидеры ЕС отреагировали на воздушный инцидент с задержанием Протасевича
Президент Литвы Гитанас Науседа потребовал от Беларуси освободить оппозиционного активиста Романа Протасевича, который находился в самолете, летевшем в Вильнюс, но перенаправленном в Минск.
«Я призываю союзников по НАТО и ЕС немедленно отреагировать на угрозу, которую представляет белорусский режим для международной гражданской авиации. Международное сообщество должно немедленно принять меры, чтобы это не повторилось», – заявил Науседа.
Агентство Интерфакс цитирует заявление, сделанное в Твиттере главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен:
«Все пассажиры незамедлительно должны иметь возможность продолжить полет в Вильнюс. Их безопасность должна быть гарантирована». Глава Еврокомиссии предупреждает, что любое нарушение международных авиаперевозок повлечет за собой последствия.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал в твиттере, что ЕС возлагает ответственность за безопасность всех пассажиров рейса на власти Белоруссии.
«Мы очень обеспокоены сообщением о принудительной посадке борта Ryanair в Минске. Мы призываем Белоруссию незамедлительно позволить продолжить полет рейсу и всем его пассажирам», - отреагировал на сообщения из Минска глава Европейского совета Шарль Мишель.
«Немецкая волна» отмечает негодование пользователей соцсетей, критикующих компанию Ryanair за «пособничество диктатору» Лукашенко. Среди наиболее резких высказываний в соцсетях есть требования немедленного международного расследования этого воздушного инцидента.
Ryanair - ирландский авиаперевозчик, крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе.
Белорусский журналист задержан в Минске после экстренной посадки самолёта
В Минске задержан оппозиционный белорусский журналист и блогер Роман Протасевич, которого власти Беларуси обвиняют в организации массовых беспорядков. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. Протасевич был на борту самолета авиакомпании Ryanair Афины-Вильнюс, который совершил в аэропорту Минска экстренную посадку.
Что заставило пилотов изменить курс и совершить посадку в Минске вместо Вильнюса - пока не ясно. Телеграм-канал «Пул Первого», который публикует сообщения пресс-службы Александра Лукашенко, сообщил, что команду принять в Минске самолет отдал Лукашенко лично в связи с поступившим сообщением о бомбе на борту. По его поручению для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29.
«Хотя по скриншоту маршрута видно, что борт был почти над границей, обратились к Минску, чтобы приняли самолет. Тут же о ситуации было доложено Президенту. Лукашенко дал безоговорочную команду: самолет разворачивать и принимать» - сообщает «Пул Первого».
Из данных о полете самолета на сайте Flihtradar24 следует, что самолет развернулся к Минску, когда уже был почти на границе с Литвой. При этом, как пишет Белорусская служба Радио Свобода, экипаж не предупредил пассажиров об изменении маршрута.
Официально белорусские власти не связывают посадку самолета с последующим задержанием Протасевича. При этом главный редактор RT Маргарита Симоньян не сомневается, что речь шла об операции белорусских спецслужб.
Перед вылетом из Афин Протасевич сообщал, что в аэропорту за ним, вероятно, следили, неизвестный пытался сфотографировать его паспорт и другие документы.
Авиакомпания пока не комментировала случившееся, независимых подтверждений того, что поступала угроза о бомбе на борту, нет. Власти Беларуси сообщили, что бомбу при досмотре в аэропорту Минска не нашли.
Белорусский оппозиционный лидер Светлана Тихановская призвала освободить журналиста и провести расследование инцидента в Международной ассоциации воздушного транспорта. «Никто, пролетающий над Беларусью, от сегодняшнего дня не может чувствовать себя в безопасности. Нужна международная реакция», - написала она.
- Роман Протасевич в последнее время вел телеграм-канал «Беларусь головного мозга», а ранее был одним из основателей и главным редактором оппозиционного телеграм-канала NEXTA, освещавшего массовые акции протеста против Александра Лукашенко. Телеграм-канал признан в Беларуси экстремистским. Белорусские власти объявили его в международный розыск и включили в так называемый «список террористов». Он покинул Беларусь несколько лет назад из-за опасений за свою безопасность.
- Ряд СМИ сообщил, что Протасевичу в Беларуси грозит смертная казнь. Однако по предъявленным ему обвинениям в данный момент ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.
- В 2017 году Протасевич получал стипендию имени Вацлава Гавела для стажировки на Радио Свобода/Радио Свободная Европа.
- В 2010 году власти Ирана вынудили совершить посадку на территории страны самолет, летевший из Дубая в Бишкек. На борту был лидер суннитской организации «Джундалла», которую иранские власти считают террористической, Абдульмалик Риги. После посадки он был задержан.
- Ряд СМИ летом прошлого года сообщал, что спецслужбы Украины могли готовить арест предполагаемых российских наемников из ЧВК Вагнера путем экстренной посадки самолета из Минска в Стамбул в аэропорту Киева. Официально эти сообщения не были подтверждены. Россияне были задержаны в Беларуси и не попали на самолет. Впоследствии их отпустили.
Каха Кучава ответил на замечания послов США и ЕС по судебной реформе
В ближайшие дни парламент Грузии объявит конкурс для заполнения вакантных мест в Высшем совете юстиции, несмотря на замечания оппозиции, дипломатического корпуса и НПО. Это следует из ответного письма председателя парламента Кахи Кучава, направленного послам США Келли Дегнан и послу Евросоюза Карлу Харцелю.
Накануне послы обратились к Кучава с открытым письмом, напомнив об обязательствах партий, которые подписали соглашение о выходе из политического кризиса 19 апреля. Фундаментальная реформа судебной системы – один из пунктов договора.
Дегнан и Харцель указали, что законодательные изменения должны быть приняты до назначения новых членов Высшего совета юстиции. Одновременно они выступили за приостановку процесса назначения судей Верховного суда. Послы подчеркнули, что это станет демонстрацией «подлинной приверженности прозрачности системы правосудия», сообщает агентство «Новости-Грузия».
В ответном письме Кучава обещает, что парламент будет принимать все решения, касающиеся судебной власти, на основе Конституции, законодательства, подписанного соглашения и принципа независимости. При этом спикер парламента напоминает сроки реализации реформы, указанные в договоре, - это конец второго квартала 2022 года.
«В соответствии с законодательством и Конституцией Грузии, парламент Грузии отвечает за утверждение членов Высшего совета юстиции, не являющихся судьями, в июне этого года. Следовательно, парламент Грузии не имеет права ждать, пока законодательные изменения вступят в силу на весенней сессии 2022 года, и оставить пять вакансий в Совете незаполненными в течение следующего года. Соответственно, парламент Грузии обязан в ближайшие дни объявить конкурс по отбору кандидатов. В то же время Парламент Грузии осознает свою обязанность избирать членов Совета при надлежащем участии политических партий», - говорится в письме Кучава.
- На 26 мая назначена конференция судей, на которой должны быть избраны четверо членов Высшего совета юстиции. Оппозиция и авторитетные местные НПО призвали отменить ее. Последние указали, что без проведения амбициозной реформы системы правосудия отобранные кандидаты не будут иметь «высокого общественного и профессионального доверия и легитимности».
- Высший совет юстиции, который является главным координирующим органом судебной власти, состоит из 15 членов. В него входят председатель Верховного суда, восемь судей, избираемых Конференцией судей, а также шесть членов, не являющихся судьями, пять из которых избирает парламент Грузии, а одного представляет президент страны.
В Италии 9 человек погибли из-за обрушения кабины фуникулера
Девять человек погибли в воскресенье в Италии после того, как на канатной дороге, связывающей берег озера Лаго Маджоре и гору Монтероне в Альпах, обрушилась кабина. Всего в кабине были 11 человек. Двое детей получили ранения.
Трос оборвался, когда кабина была уже в конце пути, у второй со стороны гор опоры. Она упала с высоты более 10 метров. Подробности о жертвах трагедии пока не известны. Сообщается, что это был один из первых рейсов канатной дороги после отмены ограничений, связанных с коронавирусом. Число жертв могло быть большим - кабина вмещает до 40 человек.
Протестующие против строительства Намахвани ГЭС грозят парализовать Тбилиси
Протестующие против строительства Намахвани ГЭС предъявили ультиматум правительству Грузии – демонстранты грозят «полностью парализовать» Тбилиси, если их требования не будут выполнены в течение 24 часов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Требования были озвучены на масштабной протестной акции, которая проходит на площади Первой Республики в центре грузинской столицы. Требования протестующих следующие:
- Расторжение соглашения о строительстве каскада Намахвани ГЭС на реке Риони, оформленного между правительством Грузии и компанией Enka Renewables 25 апреля 2019 года.
- Отмена постановления правительства Грузии №2405 от 21 ноября 2019 года о передаче права собственности на государственную недвижимость ООО Enka Renewables.
- Аннулирование выданного в 2015 году разрешения на строительство каскада Намахвани ГЭС и всех других документов, основанных на нем.
- Начать уголовное дело против главы Минэкономики Грузии Натии Турнава и других должных лиц, которые были подключены к подготовке документации по проекту.
«Если завтра до 12:00 не будет принято решение по нашим требованиям, мы полностью парализуем столицу», - заявил один из лидеров протестного движения Варлам Голетиани на митинге.
Ранее сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя акцию противников проекта Намахвани ГЭС, назвал происходящее «демократическими процессами». «В нашей стране с 2012 года царит полная свобода и демократия, настоящая, истинная демократия. Каждый имеет право на свободу выражения своего мнения, включая свободу выражения мнения посредством протеста. Исходя из этого, для меня абсолютно нормально то, что происходит», - сказал Гарибашвили.
- Противники строительства каскада ГЭС на реке Риони продолжают выступления уже 209 дней. После провала переговоров с властями, демонстранты решили переместиться в столицу из своего палаточного городка в Цхалтубском муниципалитете. В течение месяца они готовились к акции 23 мая, мобилизуя сторонников в разных регионах Грузии.
- Сегодня на площади Первой Республики собралось несколько тысяч человек – гражданские активисты, студенты, представители различных партий и неправительственных организаций, а также рядовые граждане.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 271.
По данным Оперативного штаба по недопущению распространения коронавируса, в Краснодарском крае умерли 12 человек, больных COVID-19, в Ставропольском крае - пятеро, в Карачаево-Черкесии - двое, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Калмыкии и Ингушетии по одному пациенту с подтверждённым диагнозом.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 10 088 человек с COVID-19. Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Краснодарском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Краснодарский край + 95 (47 674 все время пандемии )
- Ставропольский край + 63 (54 371)
- Дагестан + 34 (33 283)
- Кабардино-Балкария + 16 (24 209)
- Калмыкия + 15 (20 721)
- Карачаево-Черкесия + 13 (20 344)
- Ингушетия + 10 (15 687)
- Чечня + 10 (12 214)
- Северная Осетия + 8 (16 939)
- Адыгея + 7 (14 613)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 260 055 случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным Оперштаба на 23 мая, выявлено 5 001 505 человек с коронавирусом.
Ника Мелия встречается в Телави с местным активом «Национального движения»
Председатель «Национального движения» Ника Мелия начал выездные встречи с населением и региональным активом партии с региона Кахетии, сообщает Общественный вещатель.
Мелия вместе с партийными лидерами первую выездную встречу провели в Телави.
Главный вопрос, обсуждаемый в ходе регионального турне, заключался в том, войдет ли ЕНД в парламент.
Как сказал Ника Мелия, окончательное решение партии по данному вопросу будет принято по итогам регионального турне.
В течение недели Мелия и еще несколько лидеров ЕНД находились в Украине. Они не скрывали, что главной целью их визита была встреча с Михаилом Саакашвили, который покинул Грузию в 2013 году, но фактически сохранил контроль над своей партией, ставшей ключевой оппозиционной силой, противостоящей правящей «Грузинской мечте».
По итогам поездки председатель «Единого национального движения» Ника Мелия заявил об отсутствии серьезных разногласий с основателем партии, экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.
- Ника Мелия был избран председателем крупнейшей оппозиционной партии Грузии в конце 2020 года. Спустя пару месяцев его арестовали из-за невыплаты залога по делу о протестах в июне 2019 года. Освобождение лидера ЕНД стало одним из пунктов соглашения, подписанного 19 апреля между правящей партией «Грузинская мечта» и представителями оппозиции. Подписав документ, который, в частности, определяет условия назначения досрочных парламентских выборов, оппоненты властей обязались прекратить бойкот.
- Мелия вышел на свободу 10 мая после того, как залог в размере 40 тысяч лари за него выплатил фонд ЕС. В «Национальном движении» мнения по поводу вхождения в парламент разделились. Часть членов ЕНД предлагала прекратить бойкот без подписания соглашения. Другие выступали против как подписания соглашения, так и вхождения в парламент. Сам Саакашвили 20 апреля призвал «Единое национальное движение» войти в парламент после того, как Ника Мелия выйдет на свободу.
В Китае 21 участник ультрамарафона насмерть замерз на дистанции
В Китае в субботу погиб 21 участник ультрамарафона, на трассе которого неожиданно для организаторов резко ухудшилась погода.
Забег на 100 километров по пересеченной горной местности был организован в провинции Ганьсу на северо-западе страны. Марафонцы стартовали при ясной погоде, спортсмены были легко одеты, многие не имели с собой теплых вещей. Спустя несколько часов после старта в горах резко похолодало, температура опустилась до 6 градусов, начался сильный ветер и ледяной дождь.
Марафон был остановлен, искать бегунов отправились спасатели. Всего в забеге участвовали 172 человека, некоторые сошли с дистанции после того, как погода начала портиться. Другие продолжили забег и оказались в горах в момент удара стихии. К утру воскресенья был спасен 151 участник и найдены тела 21 марафонца. Они погибли от переохлаждения.
В социальных сетях многие пользователи винят в трагедии власти городского округа Байинь. Чиновники приносят извинения. Прогноз погоды предусматривал снижение температуры и дождь в субботу, однако сила ветра и интенсивность осадков оказались неожиданными.
Британский министр обороны назвал Россию «угрозой номер один»
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес назвал действия России «угрозой номер один» для безопасности Великобритании. В интервью The Telegraph он заявил о том, что Россия регулярно направляет военные корабли к британским берегам и обвинил Москву в том, что ряд ее операций направлен непосредственно против Британии.
Министр также заявил, что российская подводная лодка в прошлом году была замечена в Ирландском море - это первый подтвержденный подобный случай, во всяком случае за последние много лет. Кроме этой подлодки, к берегам Британии в 2020 году приближались семь российских военных кораблей.
Газета отмечает, что обычно российские военные корабли находятся в Северном море или проходят через пролив Ла-Манш. Иногда их сопровождают британские корабли. По словам Уоллеса, российские суда «кружат вдоль всего побережья».
«Мы пытались снизить напряженность, использовали различные методы, но в настоящий момент, пока Россия не изменит свой подход, трудно предсказать, к чему все это может привести» - сказал министр, добавив, что современная Россия - это страна, которая несет ответственность за гибель человека в Солсбери. Речь идет о британской гражданке, умершей в 2018 году после отравления ядом «Новичок», который ранее предположительно российские агенты использовали против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
По словам Уоллеса, Британия возвращается на мировую сцену как одна из ведущих по своему военному потенциалу держав. Недавно в свой первый поход отправился новый авианосец британских ВМС «Квин Элизабет».
Ранее Россия была названа правительством Великобритании «главной угрозой на государственном уровне» в первом обзоре оборонной и международной стратегии, выпущенном после выхода страны из Евросоюза. В обзоре Россия признана «враждебным государством», представляющим в таком виде угрозу Великобритании. Причинами названы готовность Москвы совершать убийства своих противников на территории королевства и регулярные нарушения британских границ российскими военными.
В Грузии изучают возможный случай заражения индийским штаммом COVID-19
В Грузии изучают возможный случай заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом сообщает телеканал «Рустави 2» со ссылкой на главу Национального центра по контролю над заболеваниями (NCDC) Амирана Гамкрелидзе.
«Продолжается изучение, однако он [случай заражения] пока не подтвержден», - заявил Гамкрелидзе.
Исследования проходят в лаборатории Лугара (Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Ричарда Лугара). Глава NCDC заверил, что общественность будет детально проинформирована о результатах.
«Он может быть выявлен везде, Грузия - не исключение. Согласно последнему прогнозу, возможно, что в Европе британский штамм постепенно сменится индийским», - добавил он.
- Так называемый индийским штамм появился на территории Индии в конце ноября прошлого года. Он отличается от других разновидностей коронавируса двумя ключевыми мутациями, которые, предположительно, повышают его заразность и придают ему стойкость к действию антител. В середине мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) добавил этот штамм в число вариаций коронавируса, вызывающих беспокойство у медиков.
Один человек погиб, трое ранены в драке в Тбилиси
В Тбилиси один человек погиб, еще трое получили ранения в драке с поножовщиной. Об этом сообщает телеканал «Формула».
Инцидент произошел после полуночи недалеко от туристического квартала Абанотубани. Ему предшествовала ссора молодых людей.
Согласно распространившейся информации, после драки в разные клиники Тбилиси доставлены были четверо человек. По предварительным данным, помимо ножевых ранений, у пациентов также наблюдались травмы, нанесенные тупым предметом.
Одного из пострадавших врачи спасти не смогли. Он скончался вскоре после госпитализации.
Состояние еще одного участника потасовки остается критическим. Его родственник сообщил журналистам, что у молодого человека серьезная черепно-мозговая травма.
Другие детали на данном этапе не известны. Информация о задержании подозреваемых до сих пор не поступала.
Коронавирус в Грузии: 733 случая заражения за сутки, 20 человек скончались
В Грузии за минувшие сутки выявлено 733 новых случая заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения около 17 тысяч тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 4,32%, за последние две недели – 4,04%, а за последнюю неделю – 4,21%.
Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру воскресенья увеличилось до 337 573. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.
В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.
От ковида умерли еще 20 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 622.
Выздоровели 1 530 человек, их общее число выросло до 318 599.
На данный момент в Грузии 14 326 активных случаев коронавируса. Из них 4 152 пациента (почти 29%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 258 инфицированных, в Аджарии – 476, в Имерети – 526. Состояние 880 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 228 человек.
На сегодняшний день вакцинировано 112 192 человека, за сутки — 2 787 человек.
9 505 граждан (более 66% активных случаев) лечатся на дому, а 669 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 84 гражданина, в самоизоляции остаются более 26,9 тысячи человек.
Победителем «Евровидения-2021» стала группа Måneskin из Италии
Победителем международного музыкального конкурса «Евровидение-2021», проходившего в этом году в Нидерландах, стала группа Måneskin из Италии. Соответственно, эта страна примет в будущем году примет следующий конкурс «Евровидения».
Следует отметить, что самая высокая оценка грузинского жюри в 12 баллов досталась именно Италии. Баллы, отданные Грузией, представил зрителям «Евровидения» певец Ото Немсадзе.
В финал конкурса по итогам двух полуфиналов вышли представители 20 стран - Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии, Украины, Албании, Сербии, Болгарии, Молдовы, Португалии, Исландии, Сан Марино, Швейцарии, Греции и Финляндии.
Наряду с ними за победу боролись конкурсанты из «большой пятерки» - Франции, Великобритании, Германии, Италии и Испании. Кроме того, напрямую в финал вышла и страна-хозяйка - Нидерланды.
Представитель Грузии Торнике Кипиани выбыл из конкурса на стадии полуфинала, сообщает Общественный вещатель Грузии.
- В прошлом году «Евровидение» не состоялось из-за пандемии коронавируса. Было принято решение перенести мероприятие на 2021 год.
- 65-й ежегодный международный конкурс песни «Евровидение-2021» прошел в Роттердаме – одном из крупнейших городов королевства Нидерланды – благодаря победе представителя страны Дункана Лоуренса с композицией Arcade на конкурсе 2019 года. Государство провело конкурс уже в пятый раз, ранее его принимали города Хилверсюм в 1958 году, Амстердам - в 1970 и Гаага - в 1976 и 1980 годах.
Противники строительства Намахвани ГЭС съезжаются в Тбилиси на протестную акцию
Противники строительства каскада ГЭС на западе Грузии сегодня, 23 мая, проведут протестную акцию на площади Первой Республики в центре Тбилиси. Акция начнется в 14:00. В движении «За спасение ущелья Риони» рассчитывают, что она станет самой масштабной с момента начала выступлений против проекта Намахвани ГЭС. С утра их сторонники выехали из Кутаиси в Тбиласи. Ожидается, что к митингу присоединятся жители и других регионов Грузии.
«Не знаю, когда в следующий раз состоится такое большое собрание. Множество людей желают присоединиться к митингу», - сказал в комментарии Общественному вещателю Варлам Голетиани. По его словам, протесты не прекратятся до тех пор, пока власти не выполнят всех их требований. Голетиани подчеркнул, что сегодняшний день будет отведен «информационной части», и они расскажут о конкретных планах с трибуны.
Посольство США в Грузии заранее предупредило об акции своих сотрудников и граждан, призвав избегать крупных собраний, сообщает агентство «Новости-Грузия». В сообщении дипломатического представительства говорится об ожидаемом закрытии дорог в центре города. Одновременно подчеркивается, что «даже те большие собрания, которые задумывались как мирные, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие».
- Жители Имерети, священнослужители и зеленые активисты уже более 200 дней непрерывно протестует против строительства Намахванской ГЭС мощностью 433 МВт. Несмотря на важность проекта для энергетической независимости страны, движение «За спасение ущелья Риони» не теряет популярности. Протестующие заявляют, что в случае прорыва будущей плотины будет затоплен весь регион. Также им не нравится, что ГЭС строит турецкая компания, которой территорию для строительства передают в собственность сроком на 99 лет.
- На фоне масштабных акций протеста правительство Грузии 24 апреля объявило годичный мораторий на строительство Намахвани ГЭС. Проект строительства плотины заново изучат и подтвердят экологи, геологи и сейсмологи. При этом мораторий не касается других строительных работ в ущелье реки Риони. Кроме того, к делу подключился Центр разрешения споров и переговоров Энергетического сообщества, который возьмет на себя роль посредника.
В Белом доме прошли переговоры президентов США и Южной Кореи
Президент США Джо Байден провел в пятницу днем переговоры с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Обсуждались растущая мощь Китая и ядерный арсенал Северной Кореи. Агентство AFP обратило внимание на то, что главный акцент Вашингтон ставит на восстановление союзнических связей, ослабленных при предыдущей администрации США.
Байден объявил о назначении специального посланника США в КНДР. Им стал карьерный дипломат Сун Ким, ныне работающий помощником госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана. Ким ранее работал послом США в Южной Корее, на Филиппинах и в Индонезии.
Полная денуклеаризация Корейского полуострова, по словам Байдена, является невероятно сложной задачей. Решить ее не удалось последним четырем администрациям США. Президент Байден заявил, что будет готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном только в том случае, если заранее будут согласованы конкретные шаги по денуклеаризации, отмечает «Голос Америки».
Байден также сообщил, что США предоставят вакцины от СOVID-19 для полумиллиона южнокорейских военнослужащих.
Космолет компании Virgin Galactic преодолел границу космоса
Космолет VSS Unity американской компании Virgin Galactic с двумя пилотами на борту в субботу утром поднялся к верхним слоям атмосферы и достиг границ космического пространства. Успешный испытательный полёт открывает перед компанией Virgin Galactic перспективу начала в ближайшие годы коммерческих суборбитальных полётов.
Создатели космолета VSS Unity заявили 22 мая, что он достиг 55-мильной высоты над Землёй. Правительство США признает 50-мильную отметку как границу космоса.
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