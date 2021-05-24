Глава Ryanair обвинил власти Беларуси в "воздушном пиратстве"

Глава компании Ryanair Майкл О'Лири назвал вынужденную посадку в Беларуси самолёта, выполнявшего рейс Афины-Вильнюс, "государственным угоном" самолёта и "воздушным пиратством" со стороны белорусских властей.

Пролетая над Беларусью, экипаж получил сообщение из Минска, что на его борту находится взрывное устройство, и команду с земли приземлиться в минском аэропорту. После посадки был задержан находившийся на борту оппозиционный журналист, бывший главный редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич, против которого в Беларуси возбуждено уголовное дело.

Глава Ryanair отверг претензии в адрес пилотов, сказав, что они сделали всё, что в их силах, чтобы безопасно завершить полёт. По словам главы авиакомпании, "очевидно, что целью властей было задержать журналиста и его спутницу". Он также считает, что в самолёте были агенты белорусского КГБ.

Как утверждает Би-би-си, кроме Протасевича власти Беларуси могли задержать летевшую вместе с ним Софью Сапегу, россиянку, студентку университета в Вильнюсе. Она не прилетела в Вильнюс, как и, по ряду сообщений, ещё четверо россиян. Официально о её задержании не сообщалось.

Госсекретарь США Энтони Блинкен опубликовал заявление в связи с задержанием в Беларуси Романа Протасевича.

США возложили ответственность за инцидент с самолётом на правящий в Беларуси режим Александра Лукашенко и назвали его "шокирующим актом", который "поставил под угрозу жизнь более чем 120 пассажиров, в том числе граждан США". "Предварительные сообщения о причастности белорусских служб безопасности и использовании белорусских военных самолетов для сопровождения самолета вызывают серьезную обеспокоенность и требуют полномасштабного расследования" - говорится в заявлении Блинкена. В нём также содержится требование немедленно освободить Протасевича.

Также госсекретарь указал на то, что вынужденная посадка, вероятно, была обоснована ложными предлогами, и поэтому поддержал скорейший созыв заседания Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) для рассмотрения этих событий. Ранее в ИКАО не исключили, что власти Беларуси своими действиями нарушили Чикагскую конвенцию о гражданской авиации.

США, как сказано в заявлении, координируют свой возможный ответ с союзниками. Лидеры стран ЕС обсудят случившееся уже сегодня. Многие из них призывают к санкциям в отношении Минска, обвиняя режим Лукашенко в "воздушном пиратстве". Ряд стран призвали запретить белорусским авиакомпаниям летать в ЕС, а также закрыть воздушное пространство Беларуси.

В Литве открыли уголовное дело по факту захвата воздушного судна. Пассажиров рейса, которые провели в Минске несколько часов и прибыли в Вильнюс поздно вечером в воскресенье, допрашивают.

Латвийская авиакомпания airBaltic решила не летать над территорией Беларуси. Об этом, как сообщает портал Delfi, заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс.