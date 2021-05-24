Бибилов: Российское присутствие – единственный сдерживающий фактор

"Война в Нагорном Карабахе, обострение ситуации вокруг Донецкой и Луганской республик, рост напряженности в глобальном масштабе, вновь пробудили в Грузии реваншистские устремления", - заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, выступая в понедельник с посланием к народу и парламенту.

По его словам, "практически единственным сдерживающим фактором для возникновения нового кризиса было и остается российское присутствие.

Российское миротворчество – это действительно самый эффективный ресурс мира не только для постсоветского пространства, но и для более удаленных регионов... Именно усилия Российской Федерации фактически вывели Сирию из кошмара навязанной внешними силами гражданской войны, предотвратили масштабную интервенцию стран западного блока по ливийскому сценарию... И вот уже в 2020 году Россия сыграла ключевую роль в прекращении новой войны в Нагорном Карабахе, вновь продемонстрировав свою роль в качестве гаранта мира", - заявил Бибилов, передает агентство "РЕС".

Он добавил, что "сознавая невозможность достичь своих захватнических целей силовым путем, Грузия провоцирует эскалацию напряженности на границе, ведет активную работу по дискредитации Южной Осетии и Абхазии" на международной арене, прилагает все усилия для реализации политики непризнания и создания максимально некомфортных внешнеполитических условий для двух республик.

Вместе с тем, Бибилов считает, что "Женевские дискуссии – уникальная площадка, создавшая возможность транслировать наши позиции".

"Мы настроены на продолжение активной внешнеполитической деятельности по всем возможным направлениям. Главным из них является всестороннее развитие интеграции и сотрудничества с Российской Федерацией", - отметил Бибилов.