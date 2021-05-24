Бибилов обратился к народу

Президент Южной Осетии выступил в парламенте с посланием к народу. Чуть больше часа Анатолий Бибилов рассказывал о «глобальной» и локальной повестке – отношениях с Россией, планах открыть представительство в Дамаске, деле Инала Джабиева, социально-экономическом развитии республики.

Послание президента в этом году по неизвестным причинам было перенесено на неделю: первоначально его анонсировали на 17 мая. Свою речь глава государства начал, как он выразился, с «глобальной повестки» – с вызовов и угроз, которые затронули все страны, включая Южную Осетию, а именно с пандемии коронавируса. Карантинные меры, принятые в республике, Анатолий Бибилов назвал единственно верным решением:

«Для нашей республики распространение пандемического заболевания, с которым оказались не в состоянии эффективно бороться даже многие крупные страны, явилось в высшей степени опасной угрозой… Как и в подавляющем большинстве стран, к противостоянию с коронавирусом не были готовы в необходимой степени наши медицинские учреждения и врачи. Принимая во внимание крайне высокий уровень опасности новой коронавирусной инфекции и масштаб угрозы для населения, правительством было выбрано единственно верное решение – ввести карантинные меры и максимально ограничить перемещение людей через границы республики... Ход событий показал, что это были решения, абсолютно адекватные сложившейся ситуации. В отличие от многих стран, мы не стали следовать шаблонным рекомендациям, которые включали всеобщий локдаун, комендантский час, полное закрытие всех предприятий и другие сверхжесткие ограничения. Предпринятые нами шаги по карантинным ограничениям для лиц, прибывающих в республику, были мерой, пропорциональной угрозе быстрого распространения коронавируса».

Говоря о борьбе с COVID-19, Анатолий Бибилов вспомнил и действия оппозиционных сил:

«Несмотря на в целом успешные действия исполнительной власти по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции в стране, вслед за усилением угрозы пандемического взрыва обострилась и внутриполитическая ситуация. Недовольство части населения карантинными ограничениями было использовано оппозиционными депутатами парламента как повод для предъявления различных претензий исполнительной власти, руководству республики. Не могу не отметить, что, настаивая на отказе от принятых мер по защите населения от коронавирусной инфекции, представители определенной части оппозиции в составе депутатского корпуса проявили не только полное непонимание всей серьезности пандемической угрозы, но и прямое пренебрежение здоровьем и безопасностью жителей республики».

После этого президент обратился к делу Инала Джабиева и назвал его еще одним поводом для давления на исполнительную власть со стороны оппозиции. Анатолий Бибилов отметил, что сожалеет об отправке правительства в отставку из-за резонансного преступления:

«Для усиления давления на исполнительную власть стали использоваться обвинения в недостаточной эффективности расследования по делу о гибели Инала Джабиева, хотя правоохранительными органами были задействованы все необходимые механизмы следственной работы. От исполнения должностных обязанностей был отстранен министр внутренних дел Игорь Наниев. Однако все это не удовлетворило оппонентов. В конечном итоге председатель правительства Эрик Георгиевич Пухаев подал в отставку. Оппозиционные силы в ультимативной форме потребовали также отправить в отставку генерального прокурора Урузмага Джагаева. На полгода была парализована работа парламента, что нанесло колоссальный ущерб интересам республики и народа. Скажу откровенно – я глубоко сожалею, что, основываясь на мнении части депутатского корпуса, принял отставку правительства. Подобные решения нельзя принимать поспешно, они требуют серьезного анализа, детальной проработки, просчета всех возможных и порою очень опасных последствий».

О резонансном для общества деле Инала Джабиева Анатолий Бибилов упомянул еще раз, когда речь в послании зашла о работе силовых ведомств. Он подчеркнул, что преступление никому не должно сойти с рук и суд вынесет справедливое решение:

«Я имею в виду буквально вопиющий случай – гибель Инала Джабиева. Из-за чьих-то преступных действий была брошена грязная тень на милицию, посыпались обвинения в адрес прокуратуры, правительства. Это преступление никому не должно сойти с рук. Уверен, что следствие скажет свое слово и что суд вынесет справедливое решение по всей строгости закона. Скажу еще раз: абсолютное большинство сотрудников МВД – это люди, достойно несущие честь своего мундира и имя милиционера… Но кто-то, видимо, решил, что вместе с милицейским удостоверением получил право преступать закон, распоряжаться чужими судьбами».

Главные векторы внешней политики, судя по посланию президента, остаются прежними: интеграция с Российской Федерацией, дружба с признавшими независимость республики странами. Главная угроза – приближающийся к границам стратегического партнера – России, военный Североатлантический альянс и Грузия с реваншистскими устремлениями, для сдерживания которых ключевую роль играет российское присутствие в республике:

«Принимая во внимание складывающиеся геополитические и военные реалии, мы все прекрасно понимаем, что важнейшим и самым действенным сдерживающим фактором для потенциального агрессора является наш нерушимый союз с Российской Федерацией, которая играет главную роль в обеспечении оборонной безопасности Южной Осетии», – заявил Бибилов.

Интересным в послании был и посыл на дальнейшее налаживание связей со странами Ближнего Востока:

«Следует отметить успешное развитие межпарламентских и межпартийных контактов с сирийскими друзьями, наработки по экономическому сотрудничеству. В настоящее время идет активная работа по открытию посольства нашей Республики в Сирийской Арабской Республике, уже в обозримом будущем флаг Южной Осетии будет поднят над дипломатическим представительством в столице Сирии Дамаске».

Зал оживился и послышались первые аплодисменты, когда речь зашла о социально-экономической сфере. А именно – о повышении заработных плат для работников бюджетной сферы:

«В ближайшее время мы рассчитываем при поддержке Российской Федерации достичь повышения уровня заработной платы работников бюджетной сферы Республики Южная Осетия до уровня соответствующих категорий работников Северокавказского федерального округа Российской Федерации в 2021 году... Напомню, что в настоящее время заработная плата бюджетников соотносится с зарплатой по СКФО за 2017 год».

В заключительной части своего послания народу и парламенту Анатолий Бибилов, обращаясь к собравшимся, призвал всех «думать не о внутриполитической борьбе, а о том, что можно сделать еще для развития республики, для безопасности и благополучия граждан».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия