Оппозиция утвердилась в зале заседаний, Бекоев – в должности

Югоосетинский парламент утвердил премьер-министра. За кандидатуру Геннадия Бекоева проголосовали 19 депутатов. После многомесячного бойкота в зал заседаний вернулась и оппозиция.

Главным вопросом повестки дня сегодняшнего заседания парламента было представление президента Анатолия Бибилова кандидатуры на пост главы правительства. Большинством голосов депутаты одобрили Геннадия Бекоева на эту должность. Парламент также ратифицировал соглашения с Российской Федерацией о взаимном признании документов по установлению инвалидности бывших сотрудников министерства обороны и МВД РЮО и РФ.

Это первая полноценная сессия парламента с момента объявления бойкота группой оппозиционных сил, которая с 1 сентября прошлого года требуют отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева после смерти задержанного силовиками подозреваемого в покушении на министра внутренних дел Инала Джабиева. Парламентский зал заседаний они посещали за это время дважды: когда голосовали за выделение средств на борьбу с коронавирусом и во время визита в республику российской делегации 5 февраля этого года.

Голосование за кандидатуру премьер-министра было тайным, на вопрос, почему руководство парламента неожиданно сослалось на регламент 2004 года, который еще совсем недавно само же публично признавало незаконным.

Заседание от 16 февраля, на котором в отсутствие кворума был принят ряд важных финансовых документов, оппозиционные силы назвали нарушением конституционных основ государства. Однако Верховный суд Южной Осетии, после соответствующего обращения, не стал рассматривать депутатский иск, сославшись на нечеткость обоснования нарушенных прав. Сегодня часть депутатов предложила рассмотреть и вопрос признании неправомочным того заседания. По их мнению, это позволило бы в дальнейшем вернуться в правовое русло и проголосовать по таким важным вопросам, как, к примеру, бюджет, законным образом. Однако большинство депутатов, нарушивших 16 февраля конституционные нормы, в свое оправдание вновь проголосовали «против». Продолжает депутат от партии «Ныхас» Давид Санакоев:

«Когда мы начали говорить о том, что необходимо отменить вот эти постановления, потому что они незаконны, потому что это нарушает регламент, они начали говорить, что это было сделано во благо народа. После чего многие депутаты начали возмущаться, то есть у нас пошла полемика поэтому поводу: «Вы хотите больше для народа чем мы?!» Потом вернулись и к тому, что мы сейчас говорим не о том, приняли бюджет или нет, ведь можно было людям выплатить и зарплаты, и пенсии, используя другие механизмы, не нарушая закон. Они ответили, что да, мы нарушили закон, но это было из-за людей. То есть сейчас их главное прикрытие – «благо для людей». И даже осознавая, что это нарушение, они сегодня проголосовали против того, чтобы отменить эти постановления».

Президент Анатолий Бибилов, который участвовал в сегодняшнем заседании, поблагодарил всех за полноценное начало работы парламента. Представители оппозиции не раз объясняли свое решение прийти на заседание тем, что надо «вернуться и бороться». В одном из недавних интервью, об этом заявил и лидер «Народной партии» Александр Плиев:

«Мое личное мнение, что по большому счету возвращаться (на заседания) надо, чтобы не допустить полного беспредела, который учинили. И если мы просто отвернемся… Мы-то почему саботировали? Саботировали потому, чтобы наконец-то довести наше мнение до руководства страны. Но раз руководство страны пошло другими путями, пошло путем полного беспредела, получается, тогда надо возвращаться и бороться. А мы умеем это делать… Я думаю, что у этих 18 человек, которые наплевали на наш закон, какое-то самосознание осталось и моральные качества есть… Я думаю что-то поменяется, потому что у нас есть четкие доводы и есть думающие люди среди этих 18-ти. Не все, конечно. Которые, я думаю, прислушаются к нашим аргументам, к нашим фактам, к нашему призыву. Призыву не переходить границы и не разрушать наше государство»»

Вопреки ожиданиям, сегодня к провластному лагерю добавился еще один голос. В итоге кандидатуру Геннадия Бекоева на пост премьер-министра поддержали 19 депутатов, против выступили 11, воздержался один парламентарий. Всего в заседании приняли участие 31 из 34 депутатов.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия