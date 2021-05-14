«Они хотят показать, что единственным виновным в смерти Джабиева является он сам»

Стали известны результаты третьей экспертизы по делу Инала Джабиева. Из нее следует, что причиной смерти 30-летнего мужчины стала острая сердечная недостаточность, вызванная длительным приемом токсических веществ. Там же сказано, что множественные телесные повреждения, полученные Джабиевым после задержания сотрудниками милиции, не могли стать причиной летального исхода. Обвинения в адрес югоосетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая пришла к противоположному выводу, и агрессивная кампания задержанных силовиков убеждают семью Джабиевых в том, что следственное ведомство намерено освободить силовиков от ответственности и выставить единственным виновным в смерти Инала Джабиева его самого.

С выводами третьей судебно-медицинской экспертизы, которая была сделана за пределами республики, в Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы по запросу Генеральной прокуратуры РЮО, уже ознакомилась семья Инала Джабиева. Заключение сегодня было обнародовано и в социальных сетях. В нем сказано:

«Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева И.С. как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С. и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует».

Накануне Генеральная прокуратура Южной Осетии ответила на заявление шестерых задержанных силовиков по делу Джабиева. Ведомство сообщает, что «причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое они не совершали». Сомнению задержанные подвергают и действия судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая, по их мнению, выдала следователю подложную справку о смерти Джабиева и она «послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными». В Генеральной прокуратуре также отметили, что проводят доследственную проверку в отношении Дзагоевой. Кроме того, сообщается, что «в оправдание своей позиции задержанные ссылаются на заключения экспертиз по уголовному делу, согласно которым Джабиеву И.С. телесные повреждения причинены не были».

Вдова Инала Джабиева Оксана Сотиева в беседе с «Эхом Кавказа» говорит, что у нее есть встречные вопросы к задержанным силовикам:

«Почему они не написали про ту часть, которая очень важна? Что в момент смерти или после смерти Иналу было нанесено несколько видов ушибов. То есть были нанесены удары на лоб, был сломан нос и ушиб, ссадина на губе. А если эти обвиняемые говорят, что он у них был всего лишь два часа, то почему, если ему было плохо, они ждали, что он умрет? Почему они не оказали ему помощи? Зачем нужно было избивать уже мертвого человека? Вот это мне непонятно! Вот если они так мертвого избивали, что они могли сотворить с живым?! Подумайте! Раз они говорят, что он был у них только два часа. Они пока дали ложные показания, что они допрашивали его в кабинете, затем каким-то образом он оказался в подвале, в спортзале. Меня интересует такой вопрос, что он там делал, раз его просто допрашивали? Там, где висят «груши», есть батареи (отопительные). Что он делал в подвале, если его просто допрашивали?! И если ему было так плохо, зачем его спустили в подвал?!»

С Зариной Дзагоевой «Эху Кавказа» сегодня связаться не удалось. Напомним, она – первый судмедэксперт, который осмотрел тело Джабиева и дал заключение о причине смерти. Дзагоева установила, что смерть Инала «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы», то есть побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть фотографиях и вызвали огромный общественный резонанс в Южной Осетии.

Оксана Сотиева говорит о давлении, которое оказывается на Зарину Дзагоеву из-за этого заключения:

«Насчет справки Дзагоевой. Она сама говорит в своем комментарии (в соцсетях), что подобные справки она выдавала каждому следователю, они же как-то с чего-то должны начинать расследование. Когда труп попадает в морг, она выдавала такую справку каждому. Почему они именно к этой справке прицепились, я не могу понять. И как такое возможно, чтобы сливать ее объяснительные в соцсети? Если прокуратура сама этим не занимается, то кто? Почему прокуратура на сегодняшний день стала стороной защиты и идет против потерпевших? Вот это мне непонятно. Если и прокуратура, и власти сами не заинтересованы в этом деле, почему они не дают ему ход? Это очень важный вопрос, который я хочу задать лично президенту. Если он сам лично в этом не заинтересован, почему делу не дают ход?»

Давление, по словам вдовы Инала Джабиева, оказывается и на Николая Цховребова, который был задержан вместе с ее мужем в августе прошлого года по подозрению в покушении на министра внутренних дел. В обращении задержанных по делу Джабиева ему посвящен целый абзац. Их главная претензия – почему Цховребов находится на свободе:

«Почему родственники прицепились к Цховребову? Я и этого не могу понять, это разве одно дело? Там другое дело. Какое отношение Николай Цховребов имеет к убийству Джабиева? Он проходит обвиняемым по другому делу, а по убийству Инала проходит потерпевшим. Их дети же сидят спокойно, их же никто не бьет? В каком состоянии был Николай, мы все помним – он не стоял на ногах, так сильно был избит! А сейчас вот эти боты пишут, что Котэ (Николай) поменяет свои показания. Если они ему не угрожают, если они на него не давят, почему они так уверены, что он поменяет показания именно в суде? Мне стало известно, что его вчера вечером задержали милиционеры и катали сорок минут. Потом сказали, что его с кем-то спутали. Как такое может быть? На него уже начали оказывать давление».

Депутат Давид Санакоев говорит, что налицо попытки дискредитировать Зарину Дзагоеву и семью Джабиевых. И вот почему:

«Я считаю это давлением, потому что каким образом эти кадры (допроса) попали в сеть интернет, непонятно. На мой запрос в прокуратуру я пока ответа не получил. Причем так выборочно. Это первый шаг. Второй – вброс ее объяснительной. Вот эта объяснительная, у кого она может быть? Она может быть только у тех людей, которые ее взяли, сотрудников правоохранительных органов, у прокуратуры. Поэтому для чего это делается, нам нужно пояснить официально.

– А то, что задержанные обозначили себя политическими заключенными?

– Никакой политики я здесь не вижу. Я думаю, это все спланировано. На сегодняшний день по делу об убийстве Инала Джабиева задержаны вот эти люди. Все становится понятным. То есть они ждали третью экспертизу, вброс про Дзагоеву, насколько я понимаю, эта запись была произведена не сейчас, но зачем-то ее держали. И вот они сейчас сделали такую логическую цепочку, наверное, что вот экспертиза третья, такие вот кадры с допроса эксперта Дзагоевой, далее вот это заявление. Фактически они хотят показать, что единственным виновным в смерти Джабиева является он сам. Наверное, они хотят к этому подвести».

Косвенным доказательством этому, по мнению Санакоева, является и то, что других фигурантов, кроме задержанных сотрудников криминальной милиции, в деле нет:

«Эти фигуранты говорят, что они не виновны ни в чем. Статьи, которые обозначены, – там осталась только 286 статья, 11-й статьи больше нет. Виновных среди тех, кто избивал и издевался, не будет. Виновными хотят показать самих Инала Джабиева, ну и Зарину Дзагоеву».

По информации Санакоева, все заявления задержанных были написаны под копирку, мало того, периодически слышны голоса о том, что «они готовы что-то сказать»:

«Мы слышим, что они хотят что-то сказать, что если что-то будет не по справедливости, то они заговорят. Но если есть что сказать, то я думаю, любой человек должен сказать правду. Если он ничего не хочет скрыть. Скорее всего, те, кто задержан, знают намного больше, чем говорят. Возможно, это скажем так, даже предмет торга: скажем-не скажем, кого-то выдадим или не выдадим. И вот дальше мы посмотрим, какие окончательные обвинения будут предъявлены, и в каком виде дело пойдет в суд».

Между тем задержанные силовики продолжают голодовку и не намерены ее прекращать до тех пор, «пока уполномоченный по правам человека при Президенте Республики Южная Осетия и представители из всех фракций Парламента Республики Южная Осетия не выслушают их законные требования о восстановлении их прав и свобод». Родственники задержанных обратились в прокуратуру с требованием освободить силовиков, ссылаются на результаты третьей судебно-медицинской экспертизы, так как, на их взгляд, «третья комиссионная (окончательная) судебно-медицинская экспертиза подтвердила непричастность обвиняемых к наступлению смерти Джабиева И.С».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия