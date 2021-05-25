Противники Намахаванской ГЭС обратились к корням во власти

В разгар акций против строительства Намахванской ГЭС у их участников появился новый аргумент – давний документ Минюста с критикой проекта, которая не была учтена правительством.

В Тбилиси третий день кряду протестуют против проекта Намахванского гидроузла. Сегодня в полдень акция началась на площади Республики.

Ближе к вечеру противники ГЭС заблокировали площадь перед филармонией. На многотысячном митинге была оглашена новая тактика. Завтра с утра протестующие вернутся к месту строительства плотины и всеми силами воспрепятствуют проведению работ. По словам лидера движения Варлама Голетиани, первоначальные планы изменились из-за новых обстоятельств, в частности, рассекречивания документа Минюста от 30 марта 2019 года, где содержатся критические замечания по поводу проекта, в целом совпадающие с аргументацией протестующих. И правительство, вопреки рекомендациям ведомства, зажгло зеленый свет реализации стройки века, заявил Голетиани:

«Произошел важный факт, рассекречен оценочный документ Минюста, имеющий крайне критическое содержание. До сих пор этот документ был конфиденциальным именно потому, что исполнительная власть приняла решение о реализации проекта в обход заключений ведомств, в том числе Минфина, документ которого до сих пор остается конфиденциальным. В этом отчете в 22 пунктах подробно обсуждается, что этот тип контракта не может быть заключен государством с частной компанией. Но мы видим, что этим пренебрегли, и было совершено преступное деяние – с компанией подписано антигосударственное соглашение. Здесь важно не то, что мы думаем об этом процессе, а то, что правительство было уличено в противоправных действиях – это фундаментальный вопрос».

Сам автор документа, бывший замминистра юстиции Михаил Сарджвеладзе, ныне занимающий пост председателя парламентского комитета по правам человека, пояснил, что документ не был конфиденциальным и не содержал положений о кабальности соглашения:

«Это стандартная процедура, когда государство заключает важный контракт. Следовательно, Министерство юстиции участвует в качестве объекта правовой экспертизы. Мне трудно вдаваться в детали, однако были конкретные рекомендации, которые было бы целесообразно обсудить и соответствующим образом взвесить отдельные условия контракта. Были условия, которые казались уступками с одной или другой стороны в переговорном процессе, что уже зависит от дальнейших переговоров», – заявил Сарджвеладзе.

По всей видимости, следующие дни будут посвящены изучению объемного документа. С поля зрения наблюдателей не ускользнуло вчерашнее заявление премьер-министра Ираклия Гарибашвили, в котором он пообещал направить соглашение с инвестором на экспертизу именно Минюста.

Впрочем, для «Защитников Рионского ущелья» все предельно ясно: «налицо признаки коррупции, ставящие интересы инвестора выше государственных, перестраховав все его риски – в счет уступки государственных интересов». Об этом было заявлено на митинге.

Немаловажно, что послы ЕС и США в Грузии Карл Харцель и Келли Дегнан откликнулись на протест против ГЭС, который переместился в Тбилиси. По мнению дипломатов, правительство должно прислушаться к протестующим и незамедлительно приступить к диалогу.

«Важно, чтобы правительство учитывало обеспокоенность общественности. Власти должны найти баланс между критикой противников ГЭС и энергонезависимостью страны, чтобы в меньшей степени зависеть от России. Сделать это будет непросто, выход кроется в учете мнения общественности и своевременном ее подключении к процессу», – говорится в заявлении посла США в Грузии.

По всей видимости, достичь компромисса действительно будет непросто. Сегодня митингующие отвергли предложение министра экономики Натии Турнава свернуть акции и конструктивно обсудить проблемы в тиши кабинетов.

Мака Суладзе, активистка «Защитников Рионского ущелья», вспомнила заявление министра от 9 марта, где та в категорической форме отвергла возможность ревизии проекта. Кроме того, Натии Турнава припомнили демарш, когда она без предупреждения уехала с переговоров в Кутаиси.

«Невозможно без улыбки выслушивать предложение министра, настолько оно несерьезно. Разве она не сама подтолкнула нас к уличному протесту, а сейчас предлагает режим диалога?» – ответила активистка.

Напомним, основными требованиями протестующих является расторжение всех контрактов с инвестором, объявление полного моратория на проведение работ в долине Риони, отставка министра экономики Турнава, а также привлечение к ответственности чиновников, участвовавших в разработке этого соглашения.