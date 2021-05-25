Осторожный прогноз приоткрывает границы

С 1 июня Грузия откроет сухопутные границы. Это решение было принято сегодня на заседании межведомственного координационного совета.

Для пересечения грузинской сухопутной границы на руках у человека должен быть отрицательный результат ПЦР-теста. Если визитер прошел полный курс вакцинации, вместе с тестом ему необходимо предъявить и документ, подтверждающий, что он привился. Кроме того, по словам Георгия Гибрадзе – главы оперативного штаба при координационном совете, рекомендовано иметь при себе медицинскую страховку, покрывающую лечение ковида:

«Помимо этого, к списку тех стран, граждане и резиденты которых могут на основании результата ПЦР-теста, проведенного в течение последних 72 часов, пересекать границу Грузии, добавятся: Канада, Япония, Кувейт, Китай, Южная Корея, Молдова и Оман».

По словам министра экономики Натии Турнава, в общей сложности Грузия сегодня открыта для граждан более 50 стран. А при наличии документа о прохождении полного курса вакцинации в Грузию можно попасть из любой точки мира.

На заседании межведомственного координационного совета также было решено снять ограничения для объектов питания: с 1 июня они смогут принимать гостей в выходные не только на террасах, но и в закрытых помещениях. При этом остается в силе запрет на проведение ритуальных и других многолюдных мероприятий.

Эпидемия, как говорят в Центре по контролю над заболеваниями, медленно, но все же идет на спад. По словам главы центра Амирана Гамкрелидзе, ежедневный показатель последних дней – около 1000-1200 новых случаев в сутки. Показатель выявляемости в мае – чуть больше четырех процентов.

«Прогноз таков, что в глобальном смысле число случаев медленно будет снижаться. Но не исключено, что в августе, к концу августа, как в Европе, так и глобально, снова начнется рост случаев. В основном за счет мутировавших штаммов. Поэтому везде, где вводятся послабления, особое внимание уделяется соблюдению рекомендаций. В первую очередь – маска, дистанция, отказ от больших собраний и больше прививок», – говорит Гамкрелидзе.

В то же время в Грузии на сегодняшний день спрос на вакцинацию, по его словам, продолжает превышать предложение. В настоящее время запас вакцин в стране составляет около 200 тысяч доз, которые, как ожидают в центре, должны быть освоены до конца июня. При этом для начала массовой вакцинации, говорит Гамкрелидзе, в начале каждого месяца страна должна располагать половиной миллиона доз и делать около 10-15 тысяч прививок ежедневно (в марте среднее количество прививок в сутки составило 462, в апреле – 1294, в мае – 3427), что пока не представляется возможным:

«На сегодняшний день прививки делают 236 бригад в 127 медучреждениях. Если все эти бригады будут работать семь дней в неделю, их пропускная способность может превышать 10 тысяч в сутки. Но целый ряд бригад не работают ежедневно, работают три, а некоторые – два дня в неделю. Поэтому сегодня пропускная способность составляет около пяти тысяч. В Тбилиси на вакцину Sinovac записано уже 15 тысяч человек. В регионах есть еще места, но в Тбилиси в этом смысле есть проблемы, поэтому в столице должны быть добавлены (прививочные) кабинеты».

По словам Гамкрелидзе, к 15 июня в Грузию через платформу COVAX должна поступить партия вакцин AstraZeneca – около 43 тысяч доз. Кроме того, получено подтверждение, что к концу июня – началу июля в страну также будет доставлено полмиллиона доз вакцины Sinopharm. После этого, предположительно, поэтапно будет завезен еще миллион доз вакцины Pfizer, сказал Гамкрелидзе.

Всего с начала вакцинации в Грузии привились 117 354 человека, из них двумя дозами – 16 864.