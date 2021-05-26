Власть и оппозиция нашли в Намахвани общий протест

Протест гражданских активистов, требующих приостановить строительство Намахванского гидроузла, сплотил на время власть и оппозицию. Они делают схожие заявления и одинаково обвиняют оппонентов в предательстве национальных интересов.

Проект Намахванского гидроузла, который должен был завершен в 2025 году, явно забуксовал. По утверждению властей, проект прошел все предварительные стадии согласования, но стройка заморожена. 200 дней назад, ноябрьским утром небольшая группа активистов разбила лагерь в долине ущелья Риони, требуя пересмотра экологической и экономической составляющей проекта. Протест ширился, его венцом стали три больших митинга в центре Тбилиси.

При этом намахванский протест неожиданным образом сплотил власти и непримиримую оппозицию. И те, и другие делают схожие заявления, намекая на подпитку протестующих извне. Вот выдержки из цитат выступлений оппозиционных политиков последних дней.

Гига Бокерия, лидер «Европейской Грузии»:

«Нам нужны эти отдельно взятые ГЭС, чтобы не зависеть от нашего врага – России, чтобы у нас была дешевая энергия и развивалась экономика. Такова реальность, и никто не должен поддаваться искушению из-за сиюминутного настроя части общества и ставить под сомнение будущее страны».

Роман Гоциридзе, один из лидеров «Нацдвижения»:

«У Грузии нет альтернативы строительству ГЭС, на сегодня наша энергетика почти целиком завязана на России, даже наш флагман – Ингури ГЭС находится на оккупированной территории, которая может остановить ее в любой момент. Когда мы говорим «нет» строительству ГЭС, мы говорим «нет» будущему страны».

Георгий Вашадзе, лидер партии «Стратегия Агмашенебели»:

«Мы знаем, сколько стоит организация протестов. Кто арендовал автобусы, кто заплатил за сцену? Это черные деньги, которые тратятся на то, чтобы все это произошло. Теперь спецслужбам предстоит выяснить, откуда взялись эти средства? Только не говорите, что эти люди собрали по крупицам. Это хорошо организованный и финансируемый извне процесс».

А вот что говорит власть.

Ираклий Гарибашвили, премьер Грузии:

«Я бы разделил протестующих местных жителей и выступающих в интересах иностранных государств людей, которые, не побоюсь этого слова, ведут гибридную энергетическую войну против Грузии. Последние годы импорт электроэнергии растет, и вместо того, чтобы в ускоренном режиме поощрять строительство новых объектов энергетики, мы тормозим ее развитие».

Вице-спикер парламента Арчил Талаквадзе:

«Наш главный вопрос: какова цель этого протеста? Не направлен ли протест против энергетической независимости Грузии? Блокировка таких проектов входит в интересы наших противников и врагов».

Ираклий Кобахидзе, председатель «Грузинской мечты»:

«Это просто абсурд, чтобы такой ресурс организовать на мелкие пожертвования или перечисления эмигрантов из-за рубежа. Десятки тысяч лари потрачены на акции протеста, и это означает, что за всем этим стоит серьезный экономический и политический интерес. Мы на все это дадим ответ».

Ответ на обвинения прозвучал непосредственно от лидера «Защитников Рионского ущелья» Варлама Голетиани, который, выступая сегодня на последнем митинге в Тбилиси, заявил об огромном давлении со стороны государственного аппарата. Неприятие со стороны оппозиции он пояснил отказом протестующих от их поддержки на митингах. Вопрос происхождения организационных средств Голетиани разъяснил таким образом:

«Мы организуем митинги на пожертвования, в том числе из-за рубежа. Люди просят нас не называть фамилий, так как боятся сведения счетов. Государство прямо запугивает работников муниципалитетов, директоров школ, чтобы они не делились постами в соцсетях. Мы проконсультируемся с юристами и опубликуем общую смету расходов».

Намахванский протест показал масштаб пропасти, существующей между населением и политиками, заявил в интервью агентству IPN политолог Гия Хухашвили:

«Акция защитников ущелья встревожила политический бомонд, который монополизировал право на проведение митингов протеста. Поэтому они консолидировано решили закрыть это поле. Независимо от правоты доводов Голетиани, против него была организована настоящая травля: то его называли российским проектом, то обвиняли в связях с бизнесменом Леваном Васадзе, оппозиция убежденно проталкивала версию о проекте Бидзины (Иванишвили), который создал его как альтернативу оппозиционерам. А в реальности эти люди ждали диалога, разговора о наболевшем, но власть их не услышала. Самыми забавными были обвинения в финансировании протестного проекта, а ведь и власти, и оппозиция финансируются на непрозрачные пожертвования в десятки миллионов лари, по поводу которых они ничего не отвечают. Просто у властей нет реальных аргументов в пользу построения этой ГЭС, если бы они существовали, общество давно бы их услышало».

Лидеры «Защитников Рионского ущелья» с большей частью сторонников уже покинули столицу, собираясь непосредственно на месте физически препятствовать проведению работ. МВД оперативно мобилизовало дополнительные силы полиции и установило железные заборы у входов в ущелье. Противостояние переходит в новую фазу. Стороны готовы идти до конца.