Сотрудники завода «Боржоми» прекратили девятидневную забастовку

Участники саммита ЕС приняли решение о запрете полетов на свою территорию для белорусских авиакомпаний. На саммите также рекомендовали европейским перевозчикам не летать над воздушным пространством Беларуси. О прекращении авиасообщения с Беларусью заявила и Украина. Полеты через Беларусь приостановила и сингапурская авиакомпания. Это реакция на принудительную посадку в Минске самолета компании Ryanair, на борту которого находился бывший главный редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич.

Швеция

Власти Швеции рекомендовали своим авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси. Скандинавская авиакомпания SAS сообщила, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси.

После сообщения властей Швеции, белорусский перевозчик "Белавиа" отменил все рейсы в Стокгольм и обратно с 26 мая по 30 октября 2021 года. Пассажиры могут изменить дату вылета либо вернуть стоимость билетов на рейсы, запланированные в эти даты, сообщает "Белавиа".

Великобритания

После принудительной посадки самолета Ryanair в Минске Британия первой из европейских стран закрыла небо для белорусского перевозчика "Белавиа". Британское правительство также потребовало от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси. Компания British Airways заявила о приостановке полетов.

Литва

Министр транспорта Мариус Скуодис заявил, что все самолеты, прибывающие в страну или улетающие из нее, не должны входить в воздушное пространство Белоруссии.

"МИД настоятельно рекомендует гражданам Литвы воздержаться от любых поездок в Беларусь и призывает всех граждан Литвы, находящихся в Беларуси, покинуть страну", – отметили в МИДе Литвы.

Литовская группа авиакомпаний Avia Solutions Group объявила об изменении маршрутов самолетов в обход Беларуси.

Польша

МИД Польши призвал запретить пролеты через Беларусь. Компания LOT решила отказаться от использования белорусского воздушного пространства. Во вторник компания отменила рейс в Беларусь. Самолет должен был вылететь в Минск из Варшавы.

Нидерланды

Премьер-министр Нидерландов заявил, что национальному перевозчику KLM следует прекратить полеты через воздушное пространство Беларуси. После этого KLM объявила о приостановке полетов.

Финляндия

О возможном запрете полетов над Беларусью заявила и глава правительства Финляндии Санна Марин. После этого финская авиакомпания Finnair сообщила, что приостанавливает полеты.

Франция

Власти рекомендовали своим авиакомпаниям не летать над Беларусью. Компания Air France приостановила полеты в белорусском воздушном пространстве. Также приостановлено разрешение на полеты "Белавиа".

Германия и Австрия

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила запрета на полеты белорусской авиакомпании "Белавиа". После этого немецкая компания Lufthansa заявила, что приостанавливает полеты в белорусском воздушном пространстве.

Австрийская Austrian Airlines, дочерняя компания Lufthansa, также решила приостановить полеты через воздушное пространство Беларуси.

Венгрия

Венгерская авиакомпания Wizz Air сообщила, что в понедельник их рейсы были перенаправлены в обход воздушного пространства Беларуси.

Латвия

В латвийской компании Air Baltic также заявили, что в понедельник их рейсы полетят в обход белорусского воздушного пространства.

Украина

Украина прекратит авиасообщение с Беларусью с полуночи 26 мая. В украинской авиакомпании МАУ сообщили, что будут выполнять решение правительства, а в случае прекращения авиасообщения компания должна будет пересмотреть рейсы в Вильнюс (Литва), а также в Хельсинки и Вааса (Финляндия).

"На внеочередном заседании правительство поручило Мининфраструктуры, Госавиаслужбе и ГП "Украэрорух" принять для этого необходимые меры", – сообщил премьер Украины Денис Шмыгаль.

Украинским авиакомпаниям и самолетам также будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Беларуси, а пограничники должны будут прекратить оформление пассажиров, следующих из Беларуси или в Беларусь.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил правительству проработать решение о прекращении прямого авиасообщения между Украиной и Беларусью и закрытия воздушного пространства Беларуси.

Сингапур

Авиакомпания Сингапура Singapore Airlines также перенаправляет часть своих авиарейсов, чтобы их маршруты не проходили через воздушное пространство Беларуси.

"В настоящий момент мы направляем по другим маршрутам наши рейсы в Европу, чтобы избегать белорусского воздушного пространства, и мы продолжим тщательно следить за ситуацией", – сказал представитель компании.