Белорусский казус Тбилиси

Продолжение скандала с арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича. Пока Александр Лукашенко переходит из режима молчания в режим обвинения, в Грузии усиливается критика в адрес правительства за попытку дистанцироваться от волны критики в адрес Минска.

ХАМАС со швейцарской пропиской – стали известны новые подробности скандала с принудительной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Raynair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем. Причем озвучил эти подробности лично президент Республики Беларусь Александр Лукашенко. Глава государства выдвинул собственную версию произошедшего, в которой письмо с угрозой взрыва на борту поступило из Швейцарии, а реакция Запада на легитимные действия власти в подобной ситуации – заранее спланированная акция. При этом сам Лукашенко проявил дар ясновидения:

«Как мы и предсказывали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали. Это уже не информационная война, это гибридная, современная война. Мы должны сделать все, чтобы она не переросла в горячую. Они перешли от организации бунтов к этапу удушения».

При этом Александр Григорьевич своими словами фактически опроверг заявление своих же подчиненных, которые днем ранее пытались заверить международное сообщество в том, что истинными виновниками инцидента являются боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС. Письмо, якобы написанное террористами, зачитал начальник Управления авиации Министерства транспорта республики Артем Сикорский:

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в Секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский Союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом».

В самой группировке тут же заявили, что «не имеют к этому абсолютно никакого отношения». Да и без этого сообщение выглядело странным. Получается, что 23 мая в ХАМАСе не знали о том, что 21 мая было объявлено перемирие. По мнению наблюдателей, заявление было состряпано на скорую руку в надежде переключить внимание общественности. Да и сам Лукашенко в своей новой версии утверждает, что террорист был на борту и именно поэтому самолет был посажен. Под террористом подразумевается Роман Протасевич.

На этом фоне в Грузии набирает силу волна критики в адрес правительства страны, которое попыталось дистанцироваться от инцидента. В оппозиции реакцию МИДа назвали показательной, особенно на фоне крайне резкого осуждения режима Лукашенко со стороны США и ЕС – декларируемых партнеров Грузии. Противники власти видят в этом четкое обозначение истинного внешнеполитического вектора «Грузинской мечты».

В грузинском экспертном сообществе сам факт крайне осторожной реакции официального Тбилиси также считают дискредитирующим страну. В частности, такого мнения придерживается директор отделения европейских исследований Грузинского центра стратегического анализа Георгий Рухадзе:

«Это было позорное заявление, наверно, самое позорное, какое мне доводилось слышать со стороны правительства и Министерства иностранных дел. Оно абсолютно не отражало суть инцидента, всю его серьезность. Акценты были расставлены абсолютно неправильно».

Заявления, последовавшие вслед за официальным комментарием МИДа, эксперты считают попыткой хоть немного загладить очевидный дипломатический конфуз. При этом вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия напоминает – нечто подобное есть в послужном списке «Грузинской мечты», которая в лучшем случае закрыла глаза, а в худшем участвовала в похищении азербайджанского журналиста в центре Тбилиси:

«Реагирование было очень слабым. И на это есть причина – у нынешнего правительства Грузии, правительства «Грузинской мечты» есть свои похожие грехи. Я напомню, что с контролируемой этим правительством территории, с территории нашей страны, из центра Тбилиси, средь бела дня был похищен и передан азербайджанской стороне Афган Мухтарлы».

Более того, по мнению некоторых наблюдателей, попытка официального Тбилиси обозначить себя в общей повестке, при этом стараясь максимально обойти острые углы, – дань благодарности Александру Лукашенко, который, несмотря на настойчивые просьбы Москвы, так и не признал независимость Абхазии и Южной Осетии. Впрочем, в экспертном сообществе полагают, что это лишь вопрос времени. Когда речь пойдет о выживании режима, принципиальность белорусского президента станет куда менее принципиальной. А учитывая крайне резкую реакцию Европы и США на инцидент с самолетом, Александру Григорьевичу будет, возможно, не с руки отказывать заступившейся за него Москве в столь небольшой и легко исполнимой просьбе, как признание независимости двух грузинских регионов.