Саломе Зурабишвили: «Страна за 30 лет выдержала все самые тяжелые испытания»

Грузия отмечает День независимости. 26 мая 1918 года ее провозгласило правительство во главе с Ноэ Жордания. Первая республика просуществовала всего два с половиной года, и восстановить независимость государству удалось лишь в 1991 году.

В цвета флага Грузии сегодня окрасились разные достопримечательности в столицах мира. Партнеры и дружественные страны поздравляют государство с Днем независимости. Многие представители этих стран сейчас находятся непосредственно в Грузии, где с утра прошла церемония принесения военной присяги рекрутов. По ее завершении, с трибуны, расположенной на площади Свободы в Тбилиси, к гражданам обратилась главнокомандующий ВС, президент Грузии Саломе Зурабишвили:

«Хочу поздравить с этим днем вас, военных. Вам – тем, кто сегодня клянется верно служить Грузии, я хочу пожелать, чтобы для вас всегда был примером генерал Квинитадзе. Мы должны помнить, какие качества были важны для него, и чего он требовал от служащих. Именно такие качества проявляли наши военные на протяжении 30 тяжелых лет независимости, во всех битвах, войнах и миротворческих миссиях. Это победа, если страна за 30 лет выдержала все самые тяжелые испытания: войну, оккупацию части территорий, провокации. В этом сложном регионе Грузия твердо сохраняет независимость, государственность и суверенитет».

В своей речи президент Саломе Зурабишвили затронула и тему возвращения отколовшихся регионов:

«Если мы желаем усиления государства и преодоления всех вызовов, сегодня действует один принцип – все главные цели должны быть правильно оценены, необходим реалистичный взгляд и план действий. Это необходимо для интеграции Грузии в Европу, что является нашей безальтернативной перспективой и целью… Собственный подход и план необходим, когда мы говорим о преодолении оккупации. В стране в этом направлении полный консенсус. Мы все объединяемся вокруг этой цели, невзирая на партийную принадлежность или любые другие признаки. Но для завершения оккупации нам не хватает инструментов, таких как осуществление соглашения о прекращении огня от 2008-го, увеличение ареала наблюдательской миссии Евросоюза, остановка и отмена процесса бордеризации, защита прав наших граждан, возвращение похищенного Зазы Гахеладзе и укоренение отношений между людьми, без чего возвращение территорий ничего не значит».

О неподконтрольных официальному Тбилиси регионах говорил сегодня и президент США Джо Байден в своем обращении к грузинскому народу.

«Сегодня я мысленно со всеми людьми, живущими в Абхазии и Южной Осетии в условиях российской оккупации. Соединенные Штаты по-прежнему твердо привержены территориальной целостности и суверенитету Грузии в пределах ее международно признанных границ. Примите наилучше пожелания от меня лично по случаю Дня независимости», – цитирует президента США портал СОВА.

Среди тех, кто поздравил грузинский народ с Днем независимости, королева Великобритании Елизавета Вторая, премьер-министр Молдовы, президенты Литвы, Турции и Польши. Последний – Анджей Дуда обратился к гражданам Грузии непосредственно с трибуны в Тбилиси:

«Хочу подчеркнуть, что у вас есть надежный союзник в лице Польши и поляков, которые прилагают все усилия для поддержки Грузии в ее стремлении в евроатлантические структуры. Мы на собственном опыте знаем, сколько усилий требует реформа и что путь в НАТО и ЕС труден, а иногда кажется бесконечным. Дорогие друзья! Независимость, свобода, демократия, уважение и солидарность – вот принципы, лежащие в основе наших отношений. Грузины, мы ждем вас в объединенной Европе, потому что вы были частью ее наследия на протяжении веков. Грузины, мы ждем вас в НАТО, потому что вы гордая нация, которая заслуживает свободы, безопасности и процветания».

По завершении церемонии гости и первые лица государства отправились к Пантеону на горе Мтацминда. Здесь сегодня прошла церемония погребения праха генерала Георгия Квинитадзе, возвращенного в Грузию из Франции спустя 100 лет. Во время церемонии с речью выступил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили:

«Генерал Квинитадзе вернулся на родину. Георгий Квинитадзе покинул нашу страну с ранеными юнкерами в феврале 1921 года, и, что символично, 100 лет спустя его встретили юнкера, родившиеся в независимой Грузии. Можно сказать, что мечта Георгия Квинитадзе сбылась, Грузия – свободное и независимое государство. Даже когда в стране свирепствовал красный террор коммунизма, генерал Квинитадзе верил, что его родина будет свободной, потому что свобода и стремление к ней – в крови нашего народа».

В целом из-за пандемии в этом году Грузия отмечает День независимости довольно скромно. Кроме перечисленных мероприятий дату отметили гала-концертом, который прошел в Тбилисском государственном театре оперы и балета.