Чего стоят шансы от Александра Дугина?

В Грузии обсуждают встречу в Москве бизнесмена и политика Левана Васадзе с философом и политологом Александром Дугиным, которого местные СМИ называют «главным идеологом Кремля».

В объективы камер Леван Васадзе и Александр Дугин вместе попадают не впервые, однако на этот раз многие критики узрели в поступке Васадзе некую символичность. Как утверждают журналисты телеканала «Мтавари», распространившие кадры встречи основателя политического движения «Эри» с философом, политологом и идеологом Кремля, происходило это в Москве, 26 мая, когда на родине Васадзе отмечали День независимости. В этот же день в передаче «Директива Дугина» интернет-телевидения «Царьград» ее автор заявил:

«Как относиться к движению Левана Васадзе нам, русским? Здесь надо учитывать много факторов. Позитивно то, что «Эри» выступает за православную идентичность Грузии, за возврат к нормам традиционного общества, защищает традиционную семью, резко противостоит глобализму и ультралиберализму, категорически отрицает гендерную политику и cancel culture. Но при этом следует учитывать, что Леван Васадзе – убежденный грузинский патриот, в чем-то даже националист. Он строит свою программу на восстановлении территориальной целостности Грузии, настаивает на полном ее суверенитете. И это может создать для Москвы некоторые проблемы».

Несмотря на это «но», при «истинно национальном лидере» Россия теоретически все же может решить свои геополитические проблемы в этом регионе, продолжает Дугин и предлагает «присмотреться к фигуре Васадзе и движению «Эри». Недовольство этими перспективами, озвученными автором передачи, выражали сегодня представители оппозиции, среди которых член «Национального движения» Хатия Деканоидзе:

«Опасность заключается в том, что ему (Васадзе) хватает наглости после открыто сделанных предательских заявлений и шагов представляться в Грузии в качестве основателя новой политической платформы, которая, конечно, будет продвигать российские интересы. Поэтому Васадзе, который планирует участвовать в выборах, из-за открытой предательской позиции не должен зарегистрировать политическую партию. У него не должно быть возможности участвовать в выборах».

Представители «Грузинской мечты» неохотно комментируют эту тему. Председатель партии власти Ираклий Кобахидзе ограничился словами: «общество примет решение». Более развернутый комментарий касательно встречи Васадзе и Дугина грузинским журналистам дал депутат Давид Качарава:

«У Васадзе много контактов в России, он вел там определенную деятельность. Но спрашивать, какого типа встреча была у него с Дугиным, вы должны у него. Леван – человек с опытом, много чего прошел в жизни, он – успешный бизнесмен. Я знаю его лично. Мы не говорили о его политических взглядах, потому я его уважаю и ценю как человека, но о его политических взглядах ничего не знаю».

Столь нейтральное отношение к теме представителей партии власти может означать лишь поддержку Левана Васадзе «Грузинской мечтой», считает независимый депутат Саломе Самадашвили:

«Власть очень устраивает, когда существует и другая партия, которая занимает пророссийскую нишу и представители которой ездят в Москву, встречаясь с местными политиками и идеологами. С этой точки зрения «Альянс патриотов» – уже обанкротившийся политический проект. Поэтому я не исключаю, что господин Васадзе, как сателлитный проект, просто будет заменой «Альянса патриотов» для «Грузинской мечты».

Исследователь Фонда Александра Рондели Валерий Чечелашвили действия Васадзе считает непоследовательными. В последних заявлениях тот сообщал о планах избавиться от российских активов, а также называл Абхазию и Южную Осетию «территориями, оккупированными Россией». Его попытка убедить грузинское общество в том, что он «далеко не прозападный, но и далеко не пророссийский политик», как заявлял в своей передаче Александр Дугин, может быть безуспешной, считает Валерий Чечелашвили:

«По-моему, Кремль уже не довольствуется закамуфлированным влиянием на политический спектр Грузии. Он хочет «прощупать» (избирателей) пророссийской силой, которая прямо говорит, что нам нужно договариваться с Россией, другого пути нет. Как по-другому можно квалифицировать встречу с Дугиным? Целью этого проекта может быть именно «прощупывание» грузинского общества, насколько оно готово поддержать не какую-то политическую силу, которая в полутонах пытается позиционировать себя «и вашим, и нашим», а силу, которая откровенно делает ставку на реализацию пророссийских интересов в Грузии».

Впрочем, все опросы, проведенные в последние годы авторитетными организациями, указывают на то, что большинство граждан Грузии поддерживают вступление Грузии в Евросоюз и НАТО, а это в свою очередь говорит о том, что возможным задумкам Кремля не суждено сбыться, продолжает эксперт. Не разделяет точки зрения Валерия Чечелашвили политолог и эксперт по международным отношениям Гия Джапаридзе. Ему непонятен ажиотаж, возникший вокруг Васадзе и Дугина, упоминание последнего грузинскими СМИ как «главного идеолога Кремля» и возможный интерес Москвы к Левану Васадзе:

«Дугин – это несерьезное лицо. В Грузии почему-то считают, что он главный идеолог Путина, а это не так. В академических кругах к нему не относятся серьезно. Это популист-академик, такое вот лицо – Дугин. Конечно, это не главный идеолог Путина. Сложно даже обсуждать Дугина. А «главный шанс» Кремля в Грузии – это не партии, которые декларируют себя как пророссийские силы. Главный козырь России в Грузии – это те партии и политические силы, которые представляют себя как прозападные».

В одном респонденты «Эха Кавказа» сходятся: победы, которую, по словам Александра Дугина, предрекают Левану Васадзе эксперты и аналитики, ждать не стоит. В случае если бизнесмен и политик примет участие в парламентских или предстоящих выборах в органы местного самоуправления, ему придется разделить с другими пророссийскими партиями лишь 3-5% голосов избирателей, считают эксперты.