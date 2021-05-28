Страсти вокруг Намахванской ГЭС: спецназ наготове

В селе Гумати усилены наряды полиции, спецназа и техники. Силовые структуры готовятся к очередной протестной ночи, которую обещают устроить протестующие против строительства Намахванской ГЭС. Накануне полиция задержала несколько участников протеста, суд над ними был перенесен сегодня на 4 июня.

Ночные стычки протестующих с полицией в селе Гумати завершились задержанием восьми активистов. Этому предшествовал призыв МВД к участникам протестов «соблюдать законные требования правоохранительных органов и сохранять спокойствие». Однако после того, как выступающие против строительства Намахванской ГЭС попытались проникнуть через железные ограждения и убедиться в том, что работы по строительству приостановлены, полицейские сочли необходимым применить, по их утверждениям, пропорциональную силу против активистов. После применения таковой у задержанных наблюдаются телесные повреждения, сообщила с утра журналистам адвокат Дали Сулаквелидзе:

«Представители силовых структур говорили: «Ну вот, пусть сейчас придет ваш Варлам (лидер протестного движения Варлам Голетиани), которого вы поддерживаете, и поможет вам, выплатит штрафы. Кто же сейчас вас спасет?» Я защищаю интересы трех задержанных, у всех наблюдаются повреждения. Правоохранители сказали им, что они все равно ничего не смогут доказать, предложили им признаться, что они сопротивлялись, ругались и оскорбляли их (полицейских)».

Признавать свою вину задержанные отказываются, они не оказывали полиции никакого сопротивления, продолжает адвокат. До вечера они находились в предварительном заключении, им вменяется «Оказание сопротивления полицейским» и «Мелкое хулиганство». Однако сегодня, покинули изолятор в Имерети, до заседания суда по делу, которое было перенесено до 4 июня.

Защита сегодня обратилась в краевое управление полиции Цхалтубо и Министерство внутренних дел с требованием пояснить, на каких основаниях силовики перекрывают территорию, на которой произошли задержания, и препятствуют передвижению граждан, однако ответа пока не получили. Участники протеста между тем сообщают о беспрецедентной мобилизации представителей силовых структур на месте проведения акции. Здесь и спецтехника, водометы, спецназ, говорят они. Впервые с момента установки железных баррикад за них запретили заходить журналистам. В пресс-центре МВД тем временем утверждают, что на данном этапе активность правоохранительных органов максимально снижена во избежание эскалации ситуации. С утра была снижена и активность участников протестного движения, но ненадолго, сказал их лидер Варлам Голетиани журналистам:

«Мы сегодня планировали обходными путями пройти в Твиши, там у нас были запланированы разные мероприятия. Но из-за того, что вчера задержали восьмерых наших единомышленников, мы отложили эти планы. Вообще то, что происходило вчера в ущелье, будет происходить каждый день. Здесь соберется еще больше людей. Мы не остановимся до тех пор, пока не вернем наше законное право на свободное передвижение и наши требования не будут удовлетворены».

Активность проявили сегодня и представители оппозиции. Лидер партии «Для народа» Анна Долидзе направила в парламент заявление на имя спикера Кахи Кучава с требованием создания временной комиссии для расследования и изучения соглашения по строительству Намахванской ГЭС:

«У людей очень много вопросов, касающихся соглашения по строительству Намахванской ГЭС. Существуют серьезные подозрения, что при заключении этого соглашения была совершена коррупционная сделка. Лучший формат, в рамках которого мы можем получить ответы на вопросы и узнать всю правду, – парламентская следственная комиссия. Парламент, в том числе оппозиционные фракции, может начать процесс, с помощью которого мы установим истину».

Заявление сделали и в партии «Лело», ее лидер Мамука Хазарадзе на сегодняшней пресс-конференции сказал:

«В стране ведется острая дискуссия о том, должна ли быть построена Намахванская ГЭС. Позиция фракции «Лело – партнерство для Грузии» – да, должна быть построена. Но не так, как это происходит сегодня, на фоне баррикад. Строить необходимо, ориентируясь на благополучие людей, и реализовывать проект с учетом высоких международных стандартов. В Грузии не осуществились десятки подобных проектов, за которыми стоят миллиардные инвестиции. Это говорит о том, что «Грузинская мечта» совершенно не контролирует процесс, ни экономическую, ни энергетическую политику. Мы можем получить обратное тому, что заявляет власть, что Намахванская ГЭС – залог нашей энергонезависимости, – если политика, которую ведет «Грузинская мечта», продолжится».

«Лело» приглашает в парламент представителей всех сторон: участников соглашения о строительстве Намахванской ГЭС, протестующих против этого проекта, с включением в процесс переговоров международных экспертов, заявил Хазарадзе.