Индийский штамм в грузинском ковид-паспорте

Первые случаи инфицирования индийским штаммом COVID-19 зафиксировали в Грузии. По информации Центра по контролю над заболеваниями, в настоящее время известно о пяти подтвержденных случаях. Впрочем, не исключено, что этот вариант инфекции может оказать серьезную конкуренцию британскому, который в настоящее время превалирует в Грузии.

Индийский штамм COVID-19 был выявлен у пяти человек. Трое из них – иностранцы, которые уже покинули Грузию, заявляют в Центре по контролю над заболеваниями. Двое – граждане Грузии. Их состояние удовлетворительное, сказал глава центра Амиран Гамкрелидзе.

«Они находятся под наблюдением. Они (лечатся) в домашних условиях. Болезнь протекает легко. Все их контакты изучены и изолированы».

По словам Амирана Гамкрелидзе, индийский штамм COVID-19 был зафиксирован уже более чем в 50-ти странах. Известно, что он более заразен, чем «оригинальный», уханьский вариант вируса, и британский, а также, что он, как и британский штамм, «падок» на молодежь. Впрочем, в Центре по контролю над заболеваниями призывают не паниковать:

«Я очень прошу вас – не паникуйте. Этот вирус за время пандемии много мутировал. Среди них были и легкие мутации, но были и мутации, на которые больше обращают внимание. Несколько мутаций – бразильская, южноафриканская, британская, индийская – это именно те, над которыми наблюдают с особым (вниманием). Когда в сентябре появилась британская (мутация) – тогда было сказано и это подтверждено, что она сравнительно проще распространяется. Особенно среди молодежи. Примерно такого же типа и индийский штамм. В Индии, где, как вы знаете, в течение последнего месяца положение было особенно серьезным, ведущим там все-таки был британский штамм, а не индийский. Хотя и доля индийского была довольно высока».

В конце февраля в Грузии выявили первые случаи заражения британским штаммом COVID-19, а уже в 20-х числах апреля именно к этому варианту вируса относились около 70% всех выявляемых случаев. Сегодня практически вся циркулирующая инфекция (90-100%) – «британская». Может ли индийский штамм занять место британского? Амиран Гамкрелидзе говорит, что, согласно прогнозу Института показателей и оценки здоровья (IHME), через несколько месяцев во всем мире, а особенно в Европе, это действительно может произойти.

Иване Чхаидзе, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили, состоящий в совете иммунизации, не уверен в точности этого прогноза. Впрочем, не исключает, что в ближайшие дни и недели индийский штамм еще даст о себе знать в Грузии. Из известных на сегодняшний день более заразен только бразильский, говорит врач. Может ли он быть более опасным – пока не известно:

«Отличается ли этот штамм большей летальностью, т.е. вызывает ли он больше смертей, – пока такой информации нет. Пока прошло еще очень мало времени с того момента, как этот штамм начали интенсивно изучать».

Эффективны ли вакцины в отношении индийского штамма? В разной степени, но да:

«По оценке ВОЗ абсолютно все вакцины, получившие авторизацию – а у нас есть и авторизированные и, находящиеся на финальной стадии получения авторизации вакцины, – все они действуют на индийский штамм. Также и на британский, на южноафриканский и т.д. Конечно, это действие может быть меньше, чем в отношении оригинального, китайского штамма, потому что они были направлены именно на него, но все равно эти вакцины эффективны против и этого штамма», – говорит Иване Чхаидзе.

За последние сутки в Грузии было выявлено 1056 новых случаев инфицирования. Скончались 28 человек, выздоровели 1017. Вакцинацию за последние 24 часа прошли 4 445 человек. Общее количество привитых 108 979, из них двумя дозами – 21 058.