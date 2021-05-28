За сутки в Абхазии выявлено 18 случаев инфицирования коронавирусом

Республиканцы в Сенате США заблокировали создание двухпартийной комиссии по расследованию январского штурма Капитолия, совершенного 6 января 2021 года сторонниками тогдашнего президента Дональда Трампа. Как сообщает Reuters, за проект проголосовали 54 сенатора, в том числе шесть представителей Республиканской партии, а 35 сенаторов-республиканцев выступили против. Демократы голосовали за.

Инициатива была одобрена 19 мая Палатой представителей, где за нее выступили все демократы и несколько десятков республиканцев. В верхней палате Конгресса проекту требовалось не менее 60 голосов.

Законопроект предписывал создание специальной группы в составе десяти человек – по пять от каждой партии. Они должны были бы выяснить, что произошло 6 января и как предотвратить подобные инциденты в будущем. Джо Байден одобрительно отзывался о формировании комиссии и был готов подписать документ в случае его успешного прохождения в Сенате.

Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обрушился на оппонентов с критикой, обвинив их в потворстве бывшему президенту, который преуменьшил опасность со стороны тех, кто напал на здание Конгресса, и по-прежнему настаивает на том, что у него «украли победу» на президентских выборах 2020 года.

«Республиканцы предпочли защищать большую ложь из-за опасений того, что, расстроив Дональда Трампа, они нанесут себе политический ущерб», – заявил Шумер, добавив, что не исключает повторного голосования за законопроект в будущем.

Председатель Нижней палаты демократ Нэнси Пелоси заявила, что республиканцы поставили свои интересы «выше безопасности Конгресса и страны».

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл называл проект создания комиссии «чисто политическим актом» и призывал перестать концентрироваться на событиях прошлого.