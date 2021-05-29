Коронавирус в Грузии: 986 случаев заражения за сутки, 12 человек скончались

В Грузии за минувшие сутки выявлено 986 новых случаев заражения коронавирусом. Данные получены на основании проведения более 43,2 тысячи тестов. Таким образом, показатель выявляемости за сутки составил 2,28%, за последние две недели – 3,53%, а за последнюю неделю – 2,97%.

Общее число случаев заражения коронавирусом, зафиксированных в Грузии с начала пандемии, к утру субботы увеличилось до 342 880. Почти 58% фактов инфицирования, зафиксированных по стране за последние 24 часа, приходится на Тбилиси – 425.

В Самегрело и Земо Сванети выявили 70 случаев заражения, в Аджарии – 62, в Имерети – 54, в Квемо Картли – 35, в Кахетии – 27, в Шида Картли – 18, в Мцхета-Мтианети – 17, в Самцхе-Джавахети – 13, в Гурии – 8, в Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 4.

От ковида умерли еще 12 пациентов. Общее число умерших с диагнозом «коронавирус» в Грузии теперь составляет 4 739.

Выздоровели 590 человек, их общее число выросло до 325 016.

На данный момент в Грузии 13 099 активных случаев коронавируса. Из них 3 826 пациентов (более 30%) проходят лечение в больницах. В тбилисских клиниках остаются 2 073 инфицированных, в Аджарии – 389, в Имерети – 492. Состояние 887 пациентов тяжелое. К аппаратам искусственного дыхания подключены 222 человека.

8 580 граждан (более 65% активных случаев) лечатся на дому, а 693 – в ковид-гостиницах под наблюдением врачей. В карантинных пространствах размещены 48 человек, в самоизоляции остаются более 23 тысяч.

Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 28 мая достигло 134 602. Это более 3,6% от населения Грузии.