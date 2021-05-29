Делегация Конгресса США на следующей неделе посетит Грузию

Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Грузию, Украину и Литву на следующей неделе, «чтобы подтвердить приверженность США своим партнерам», сообщает посольство США в Грузии.

Делегацию возглавит Джин Шахин – старший член сенатского комитета по международным отношениям и председатель подкомитета по сотрудничеству в сфере Европы и региональной безопасности. Ее будут сопровождать республиканский сенатор Роб Портман и демократ Крис Мерфи.

Как отмечают в посольстве, они посетят Грузию, чтобы «озвучить двухпартийное послание о том, что Соединенные Штаты поддерживают грузинский народ в укреплении демократии».

«Украина и Грузия являются важными партнерами США в борьбе со все более агрессивной Россией, и очень важно, чтобы мы выразили нашу солидарность с народами Украины и Грузии и побудили политических лидеров продолжать проведение необходимых реформ, которые укрепят их демократии. Мы поддерживаем Украину и Грузию в их стремлении реализовать свои евроатлантические амбиции, и США стремятся играть вспомогательную роль, чтобы сделать членство в НАТО и ЕС реальностью», - заявила Шахин.

В Тбилиси сенаторы проведут встречи с представителями властей Грузии и гражданского общества, а также с лидерами оппозиционных партий, представленных в парламенте, передает агентство «Новости-Грузия».