На западе Грузии продолжаются стычки противников строительства ГЭС с полицией

Стычки между полицией и противниками строительства Намахвани ГЭС продолжаются в селе Гумати Цхалтубского муниципалитета на западе Грузии.

Ситуация обострилась накануне вечером, 29 мая, когда несколько десятков демонстрантов попытались прорваться к строительной базе компании «ЭНКА» через металлические заграждения, выставленные МВД. Полиции пришлось вывести нескольких человек с территории – их отпустили без оформления протокола о правонарушении. Ближе к полуночи протестующие продолжили протест в уже привычной форме – они стучали по заграждениям, требуя допустить их в Намахвани.

В течение всего вчерашнего дня в ущелье Риони шел дождь, однако протестующие не расходились. Они оставались в палатках, которые установили на трех локациях: у металлических баррикад и офиса компании «ЭНКА» в Гумати, а также в селе Твиши, близ стройплощадки.

В свою очередь накануне стало известно, что Министерство юстиции Грузии объявило тендер для поиска иностранной юридической компании, которая изучит документацию, связанную с проектом строительства Намахвани ГЭС. На фоне протестов премьер Ираклий Гарибашвили поручил Минюсту заняться данным вопросом в конце апреля.

Компания должна дать юридическое заключение в течение 45 дней. При этом фирма-контрактор должна иметь опыт оценки проектов ГЭС, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Протест противников строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони на западе Грузии длится уже 216 дней. 23 мая протестующие из регионов Грузии провели масштабную акцию в Тбилиси. В ультимативной форме они выдвинули правительству ряд требований, которые так и не были выполнены, несмотря на угрозы участников протестного движения «парализовать» город. 24 и 25 мая участники акции блокировали автомобильные дороги на нескольких центральных улицах.