Будущая амнистия для прошлого премьера

87 «за», девять – «против», – парламент Грузии в первом чтении утвердил законопроект об амнистии по делу «Гавриловской ночи». «Грузинская мечта» на голосование вынесла свой вариант законопроекта. Часть парламентской оппозиции при этом настаивает на своем варианте законопроекта, утверждая, что он больше соответствует духу соглашения Мишеля. А еще депутаты оживленно обсуждали скорую презентацию новой партии бывшего премьер-министра Георгия Гахария.

Фракция «Лело – партнерство для Грузии» отказалась голосовать за вариант законопроекта об амнистии, предложенный «Грузинской мечтой», содержавший принципиальные отличия от ее версии. О них рассказал лидер фракции Бадри Джапаридзе:

«По их версии, амнистия должна коснуться и тех статей уголовного кодекса, по которым на сегодня не возбуждены дела, но, возможно, они будут в будущем. Мы считаем, что амнистия должна коснуться только двух статей (по которым уже возбуждены дела). Мы считаем, что для освобождения полицейских нужно согласие пострадавших. В версии «Грузинской мечты» этого нет. В нашем проекте нет условия о согласии лица, подлежащего амнистии. В случае «Грузинской мечты» такое согласие необходимо».

Замглавы фракции Саломе Самадашвили напомнила власти, что по соглашению Мишеля, следуя которому и принимается закон об амнистии, речь идет о прекращении политического преследования против лидера «Нацдвижения» Ники Мелия. А «Грузинская мечта», заведомо зная отрицательное отношение к амнистии Мелия, закладывает в закон пункт, написанный специально против него.

Чтобы как-то сблизить позиции и на голосование вынести совместный законопроект, перед началом пленарного заседания спикер парламента Каха Кучава предложил оппозиции встретиться. Он, как рассказали после встречи несколько оппозиционеров, предложил из обоих вариантов убрать слово «согласие», которое чрезвычайно раздражало стороны. «Грузинская мечта» заявила, что в первом чтении примет свой вариант законопроекта, но обещала во втором чтении внести поправки с учетом позиции оппонентов.

В ответ депутаты «Гирчи» и «Граждан» приняли участие в голосовании. «Лело» решило не верить «Мечте» на слово. Это стало дополнительным аргументом главы юридического комитета Анри Оханашвили для обвинения оппозиционной фракции в безответственности и нарушении соглашения Мишеля.

«Из позиции «Лело» следует, что они больше не хотят брать на себя груз политической ответственности и хотят перевести стрелки на пострадавших. Это неприемлемо, когда документ Мишеля подписывали политические партии, они не спрашивали мнения у пострадавших. Конечно, это тоже могло стать частью соглашения, но не стало».

Мнения у пострадавших спрашивали позже, 24 мая, на комитетских слушаниях. Они требуют, чтобы все должностные лица, отдававшие приказ о жестком разгоне акции протеста перед парламентом 20 июня 2019-го, понесли ответственность. Среди них и тогдашний министр внутренних дел Георгий Гахария.

Предположение о том, что, возможно, в будущем амнистия по событиям «Гавриловской ночи» потребуется и Гахария, его соратники в парламенте считают необоснованным. Они убеждены в правомерности тогдашних действий своего лидера, который, по словам депутата Анны Бучукури, предотвратил штурм парламента.

«Гахария амнистия не нужна», – с улыбкой ответила Анна Бучукури журналистам, добавив, что команда Гахария из шести депутатов не будет принимать участие в голосовании по законопроекту об амнистии, – не из-за своего лидера, а потому, что по этому вопросу нет широкого политического консенсуса.

Пришлось соратникам бывшего главы правительства, обещавшего еще 22 марта вернуться в политику и создать партию, отвечать, кто стоит за их будущей партией – бывший министр обороны правительства «Нацдвижения» Давид Кезерашвили или приближенный к Бидзине Иванишвили бизнесмен Вано Чхартишвили. Это тоже очень развеселило депутата Бучукури:

«Националы» обвиняют нас в том, что нас финансирует Чхартишвили, «Грузинская мечта» приписывает нам финансы Кезерашвили. На самом деле все это очень смехотворная ложь. Когда партия будет учреждена, ее финансирование будет открытым, к этому нас обязывает закон».

Когда это произойдет, Анна Бучукури не уточнила. Зато о намеченной презентации и предположительном названии партии сообщила ТВ «Формула» – «Объединяемся для Грузии», все публичные подробности – в эту субботу, 29 мая.

То, что владелец ТВ «Формула» – Давид Кезерашвили, для «Грузинской мечты» все объяснило. Депутат Давид Матикашвили напомнил, что пока ничего конкретного не заявлено о политических взглядах будущей партии, но, не дожидаясь их, он поделился своими наблюдениями:

«Те шаги, которые были сделаны этой группой политиков, – это попытки политического пиратства, отождествлять себя со сторонниками «Грузинской мечты». Эти первые шаги очень ошибочны и неправильны. И за остальным мы понаблюдаем, в том числе и кто будет их финансировать».

Кроме будущей партии Гахария сегодня в парламенте говорили и о «Нацдвижении» и его лидере Ники Мелия, который все еще не спешит с ответом об участии его партии в соглашении Мишеля и войдет ли она в парламент.

И хотя особой тоски по «Националам» в парламентском большинстве «Грузинской мечты» не наблюдается, глава юридического комитета Анри Оханашвили, обращаясь к противникам его законопроекта, все-таки вспомнил о бывшей партии власти:

«Различия, которые проявились между «Грузинской мечтой» и оппозиционными группами, в том, что «Грузинская мечта» разговаривает с обществом, с нашим народом, а вы – с «Нацдвижением».

Дата следующего голосования пока не назначена. Как отметили голосовавшие сегодня за законопроект оппозиционеры, для сближений позиций и внесения поправок во втором чтении необходимы дополнительные консультации с «Грузинской мечтой».