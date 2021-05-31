От вакцинированных туристов на границе Грузии потребуют и ПЦР-тест

У всех вакцинированных от коронавируса иностранцев, прибывающих в Грузию, для пересечения границы на руках должен быть и отрицательный результат ПЦР-теста. Об этом сообщил глава Национального центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

Новое правило будет действовать как на сухопутных границах, так и в международных аэропортах страны (ранее при прибытии в Грузию привитым туристам было необходимо предоставить лишь справку о вакцинации).

Что касается невакцинированных иностранцев, они также могут попасть в Грузию как воздушным, так и сухопутным путем – имея при себе отрицательный результат ПЦР-теста. На третий день пребывания в стране им придется сдать повторный тест – в одной из грузинских клиник.

Грузию с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана.

«На границе (иностранным гражданам) предоставят список лабораторий, число которых по стране достигает 50-ти, где они могут пройти ПЦР-тестирование. Когда они будут покидать страну, у них должен быть документ, подтверждающий отрицательный результат второго ПЦР-теста. В противном случае, конечно, будет соответствующий штраф», – заявил Гамкрелидзе.

По его словам, в случае если иностранец заболеет коронавирусом во время пребывания в стране, расходы на лечение должна покрыть туристическая страховка.