«Рост экономики – очередная фантазия нашего Министерства экономики»

ВВП Грузии в апреле текущего года в годовом исчислении вырос на рекордные 44,8%. Таковы предварительные данные, опубликованные Национальной службой статистики Грузии. Как отразился рост грузинской экономики на уровне жизни граждан страны? На вопрос отвечали пользователи социальных сетей.

– Ощутим ли рост экономики?

Саломе: О каком экономическом росте идет речь? В стране все остановилось, ничего не развивается. Мы будто вернулись в 90-е: безработица, упадок, народ не может себе позволить купить нормальные продукты, вот какая сейчас ситуация. Нет, я никак не ощутила рост экономики, о котором говорят экономисты, никто из моего окружения его тоже не ощутил. Очень жаль, но такова реальность.

Ираклий: Говорят, что с прошлого апреля наблюдался рост экономики. Возникает такой вопрос: на чем же это отразилось? Все, кто работает в Грузии, ощутили лишь повышение цен на продукты, бензин, и у многих понизили зарплату. Я работал в прошлом апреле в казино, меня уволили, а те, кто сейчас там работает, получают урезанную на 50% зарплату, потому что сами казино стали зарабатывать меньше. У людей нет на это денег, а туристы в страну практически не приезжают. Я не вижу во всем этом логики. Люди мечтают о работе хоть с минимальным окладом, речь даже не заходит о каком-то развитии. В такой ситуации смешно говорить о каком-то росте экономики. В прошлом году мне пришлось уехать работать в другую страну, чтобы как-то содержать семью, и там я зарабатывал намного больше, чем в Грузии. Вот и решайте, есть рост в экономике или нет?

Анна: Мне кажется, что в апреле прошлого года только началось все это – закрытие. Люди тогда еще не успели почувствовать, что такое кризис, и не осознали это. Если сравнивать апрель прошлого года и этого, они почти одинаковые. В этом году еще ничего такого не произошло, чтобы можно было сказать, что сейчас лучше, чем в апреле прошлого года. На улицах есть какое-то оживление, но они все же кажутся запустевшими, и пока нет такого потока туристов, чтобы можно было о чем-то говорить.

Георгий: Честно говоря, я не почувствовал роста экономики, могу сказать и за своих родных и близких, никто из них этого не почувствовал. По-моему, это очередная фантазия нашего Министерства экономики. Совершенно непонятная статистика, пусть представители наших властей хоть изредка выходят к людям, тогда и поймут, что никакого экономического роста в стране нет. Напротив, ситуация с каждым днем ухудшается, и это вина не пандемии, а безрассудной политики нашего правительства.

Нино: К сожалению, те цифры, которые представляют, не соотносятся с реальностью. А реальность – это карман потребителей, наш, населения. Поэтому, нет – ни я, ни мое окружение этого не ощутили. Более того, цены растут, подорожал тариф на газ, и легче жить не становится, уж точно. Поэтому остается только пожелать, чтобы мы, обычный народ, в скором времени оказались в лучшем положении.

Дато: Я лично ничего ощутил, как и члены моей семьи, могу сказать то же за всех своих друзей. Непонятно, откуда наши власти берут такие цифры. Даже смешно об этом говорить, я не верю в эту наглую ложь. Страна переживает тяжелейший кризис, люди нищают с каждым днем, потому я не верю в эти цифры.