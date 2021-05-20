Безработицу в Грузии будут снижать статистикой и туризмом

Уровень безработицы в Грузии в первом квартале 2021 года вырос почти до 22%, что является худшим результатом за последние пять лет. Впрочем, по мнению специалистов, официальная статистика не вполне отражает истинное положение дел.

По данным Грузстата, уровень безработицы за год увеличился на 3,7%, при этом в городах этот показатель составляет 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в сельской местности – 0,4%.

Примечательно, что доля наемных работников в первом квартале 2021 года составила около 70% от общей численности занятого населения, остальные пришлись на долю самозанятых, в том числе, сельских граждан, владеющих наделами земли, которые, согласно статистике Грузстата, автоматически считаются трудоустроенными. Кроме того, крайне расплывчатые критерии с т.н. неформально трудоустроенными гражданами, которые работают без контракта, к примеру, таксисты, репетиторы, садовники и т.д.

Все это, по словам декана Школы экономики университета «Кавкасия» Сосо Берикашвили, создает искаженную картину, так как методология подсчета уровня безработицы не учитывает некоторые важные факторы:

«Люди старше 15 лет, занятые поиском работы, считаются безработными. Методология дает неполную картину, в особенности на селе, где люди не попадают в категорию экономически активного населения, т.к., согласно опросникам ведомства, кто не ищет работу, автоматически считается безработным. На деле люди потеряли всякую надежду на трудоустройство и прекратили поиски. Согласно цифрам статистического ведомства, экономически активным населением страны считается 48% граждан, а трудоустроены из них 38%. Конечно, это нереальные цифры, катастрофичное же положение в городах было ожидаемым».

В правительстве проблему признают. По словам замминистра финансов Георгия Какауридзе, пандемия увеличила уровень безработицы, из-за чего значительно возросла нагрузка на бюджет.

«Конечно, рост безработицы повлиял и на социальные расходы. Уровень благосостояния многих семей опустился ниже порога бедности, им положена помощь от государства, а это дополнительным бременем ложится на бюджет. Теперь многое зависит о того, когда мы сможем жить без ограничений и насколько быстро экономика восстановится. Разумеется, большая нагрузка сохранится во всех вариантах, так как возврат к реальным параметрам 2019 года, вероятно, займет 2-3 года. Поэтому я думаю, что только к следующему году можно будет понять, продолжится ли рост безработицы».

В мае ежемесячные расходы бюджета на эти цели превышали 30 миллионов лари. В 2021 году количество получающих пособие по бедности впервые в истории достигло 550 тысяч человек, или 15% населения страны. В то же время количество людей, зарегистрированных в базе данных Агентства социального обслуживания, то есть тех, кто считает себя бедными и нуждающимися в помощи, превысило миллион человек.

Эксперты полагают, что снижение уровня безработицы будет зависеть от быстрого старта туристического сезона. Исходя из незавидных темпов вакцинации, сделать это будет непросто, считает Сосо Берикашвили.

«Снижение безработицы напрямую связано с восстановлением экономики. Самый крупный работодатель из всех сегментов экономики – туристический, это не только гостиницы, но и связанные с нею сектора – рестораны, транспорт и другое. Хотя тут я бы пока воздержался от прогнозов – причин для оптимизма мало».

Иначе считают в правительстве. По прогнозу министра экономики Натии Турнава, уже в текущем сезоне туризм в Грузии можно восстановить до половины докризисного уровня, что поможет частично решить проблему занятности в стране:

«Я убеждена, что туризм в Грузии восстановится быстрее, чем мы первоначально ожидали. Думаю, более 30 докризисных процентов, может быть, до 50 процентов. Конечно, многое зависит от глобальной пандемии, но вакцинация началась, настроение очень хорошее, мы видим, что к нам уже приезжают многие группы из разных стран, в том числе с Ближнего Востока», – заявила министр с площадки Мадридской туристической ярмарки.

В плане властей открытие с лета сухопутных границ страны, заявления об этом сегодня прозвучали на очень высоком уровне.