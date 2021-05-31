Неделя гидропротеста в Тбилиси

В мае грузинская публика на несколько дней отвлеклась от традиционных политических баталий и переключилась на тему борьбы с проектом гидроэлектростанции в Рионском ущелье близ Кутаиси. Активисты решили перенести протест из ущелья в Тбилиси и заставить власти аннулировать договор с осуществляющей проект компанией ENKA.

Для того чтобы заставить правительство сделать что-то, чего оно не хочет, надо показать силу. Протестующие выставили ультиматум: если их требования срочно не удовлетворят, они парализуют движение в столице. Но народа пришло недостаточно; ни одна из серьезных оппозиционных партий, кроме ультранационалистов, к протесту не присоединилась. Энтузиазм проявили левые интеллектуалы, но и им не очень нравилось стоять рядом с теми, кого обычно сами же называют «фашистами». В результате, никаких уступок у власти вырвать не удалось; самопровозглашенные «стражи Риони» вернулись в родное ущелье. Внимание публики вновь переключилось на «нормальные» политические темы: бывший премьер Гахария наконец-то презентовал свою партию, «националы» наконец-то решили занять места в парламенте.

Но важна не только судьба конкретной ГЭС. Борьба идет и за моральный капитал. В этом смысле однозначных победителей нет. В глазах многих «стражи Риони» во главе с их харизматичным лидером Варламом Голетиани остались законными выразителями праведного народного гнева и народной мудрости. То, что они продолжают нравиться как самым правым, так и самым левым, вполне естественно – и те и другие ищут корни собственной легитимности в образах аутентичной народности.

Другое дело – тема гидроэлектростанций. В последние годы в различных частях Грузии в результате «народных» протестов остановилось несколько гидропроектов. Мнение, что сама идея гидроэнергетики – от лукавого, что приличным людям полагается поддерживать лишь солнечные и ветряные электростанции, все больше укоренялось среди просвещенной элиты. Парадоксальным образом перенос протестов в Тбилиси заставил часть публики отнестись к проблеме серьезнее.

Грузия небогата природными ресурсами, но давно считается, что гидроэнергетика – ее естественная ниша. Именно в этой области у страны есть серьезный экспортный потенциал и шанс привлечь крупные инвестиции. Конечно, любая большая электростанция вызывает изменения в окружающей среде, которые «зеленые» активисты обычно называют «ущербом»; есть еще ущерб эмоциональный: чьи-то дома или могилы предков оказываются под водой. Но на то есть разумные компенсации и меры предосторожности. В Грузии – так же, как во всем мире – уже построено не так уж мало ГЭС, и к каким-либо природным катастрофам это обычно не приводит.

В этих условиях однозначно отказываться от идеи строительства подобных электростанций, конечно, все равно можно, но не выглядит слишком мудрым. По меньшей мере, нужно какое-то альтернативное видение развития не только энергетики, но и экономики в целом. Романтические стражи родной природы такой обязанностью обычно себя не отягощают. Но перенос радикальных протестов в центр столицы заставил многих людей задуматься и ставить конкретные вопросы.

В конечном счете, общий лозунг «Нет большим ГЭС» стал менее трендовым среди просвещенной публики. Стало принято говорить: «Я не против ГЭС как таковых, я против конкретно этого, кабального для нашей страны договора». Это – уже победа здравого смысла: появился, по крайней мере, шанс предметного разговора. В частности, в чем именно «кабальность»?

Пока ответа нет. В начале протест против Намахвани ГЭС основывался в основном на ксенофобских мотивах: проект осуществляет турецкая компания, которой власти «продали» Рионское ущелье. «Стражи Риони» защищали родную землю от турецкого нашествия. Левые очень постарались, чтобы заменить эти лозунги более приемлемым в глазах просвещенной публики нарративом: друг с другом сталкиваются интересы простого народа и международного капитала, подкупившего правительство Грузии. Но в таком случае следует конкретно доказать, как именно простой народ пострадает от строительства ГЭС.

«Центр социальной справедливости», неправительственная организация левой ориентации, распространила свое заключение о договоре, согласно которому власти слишком много уступили компании ENKA. Возможно, но если в целом привлечение крупной инвестиции входит в интересы Грузии и жителей конкретного региона, где проект будет осуществлен, естественно, правительство старается привлечь инвесторов выгодными условиями. По мне, оно должно действовать именно так. Пока не видно, что в пользу компании сделаны какие-то экстраординарные уступки, а о деталях всегда можно и нужно спорить.

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