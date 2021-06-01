Волонтеры создают дополнительные сложности абхазским спасателям

Перед началом туристического сезона руководители МЧС Абхазии на пресс-конференции рассказали о готовности к ситуациям на суше, водах и в воздухе, много вопросов задавали спасателям относительно недавно пропавшего в горах российского туриста Владимира Ульянова.

Встречу с журналистами открыл министр по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Лев Квициния, который сообщил, что в нынешнем курортном сезоне ожидается большой приток туристов и абхазские спасатели начали подготовку к нему.

Так, по словам начальника Государственной инспекции по маломерным судам Тенгиза Сабуа, дата открытия купального сезона в Абхазии – 5 июня. За месяц до этого сотрудники инспекции осмотрели пляжи и дали предписания главам местных администраций устранить недостатки. Суть их в том, что водолазы должны обследовать дно пляжей на предмет безопасности; необходимо выставить буи и обозначить границы для купающихся и маломерных судов. Зона для купающихся составляет 20 метров от берега. На каждом пляже должен быть организован пост со спасателем и лодкой, чтобы при необходимости оказать помощь утопающему. На случай плохой погоды и шторма необходимо иметь разрешающие и запрещающие флажки. Эти работы к десятому июня должны быть завершены. Тенгиз Сабуа предупредил, что ни в коем случае нельзя купаться там, где реки впадают в море, это опасно для жизни. В таких местах обязательно должны быть предупреждающие щиты и запрещающие знаки, запретная зона составляет 50 метров справа и слева.

Много вопросов было по поводу группы российских туристов, у которой один человек пропал в горах Абхазии. Владимира Ульянова оставили на перевале 6 мая, группа спустилась в Сухум только 12 мая, и сразу началась поисково-спасательная операция, но туриста не нашли. Спасатели совершали облеты, пешая группа ушла в зону поиска. До места, где, по словам туристов, они оставили одного из членов своей группы, спасатели добирались пять дней, но никаких следов палатки и человека не было. Поиски вели еще пять дней, но результата они не дали.

На вопрос о том, что случилось с Владимиром Ульяновым и почему группа его оставила, начальник поисково-спасательного отряда МЧС Сандро Дагаргулия ответил, что он был физически здоров, но устал и не мог идти:

«Физически не то что он не был готов, по нашей информации, он был здоров и физически готов к этому походу, но погодные условия, по их словам, не дали им, как они хотели, продвинуться по маршруту. Маршрут был категорийный, т.е. это очень сложный маршрут с прохождением ледника. После того, как они прошли ледник, по ее словам (Анны Гилевой, инструктора группы), человек взрослый устал, не мог идти. Общая команда, их там было семь человек, они решили оставить его и потом вернуться за ним, но, как вы видите, они за ним не вернулись».

Лев Квициния уточнил и дополнил рассказ:

«Они оставили красного цвета палатку, чтобы ее было видно с воздуха, оставили питание на три-четыре дня, ничего у него сломано не было, ни нога, ни рука, то есть состояние у него было положительное. Единственное, он чисто физически был уставший и не изъявил желание продолжить путь. Они договорились, что буквально через два дня вернутся за ним. Когда я их спросил, почему они не вернулись через два дня, она (инструктор Анна Гилева) сказала, что погода резко изменилась, пошел ледяной дождь, после чего пошел снег, в группе были девочки, они устали, и мы приняли решение спуститься вниз, а потом уже с поддержкой МЧС пойти за ним. Они его оставили 6 мая. То место, которое она указывала, она тоже немножко ввела нас в заблуждение, километров пятнадцать, а в горах это большое расстояние, ребятам пришлось сделать лишний круг, и она сразу не могла указать место, где они его оставили. Потом уже, по второму, по третьему кругу они туда добрались».

В СМИ было сообщение о том, что группа согласовала свой маршрут с МЧС Абхазии, начальник Центра управления силами МЧС Батал Барчан пояснил, что одна из женщин принесла в дежурную часть МЧС письмо, в котором их извещали о маршруте и оставили свои контакты. Спасатели их предупредили, что маршрут сложный и не рекомендовали на него выходить, но группа к ним не прислушалась.

Сейчас в Абхазию приехали волонтеры, которые хотят участвовать в поисках пропавшего туриста, но, как отметил Сандро Дагаргулия, необученные и не имеющие соответствующего снаряжения волонтеры вместо помощи создают абхазским спасателям только дополнительные сложности:

«Сейчас ведется поисковая работа с волонтерами. К волонтерским операциям мы по-человечески положительно относимся, но они неэффективны. Они нам в большей степени усложняют работу, чем помогают. Чтобы и с ними какое-то ЧП не произошло, мы отправили своих людей с этой волонтерской группой, это волонтеры из России, они не представляют, куда идут, наши горы не похожи на горы Алтая, Урала и т.п. У нас совсем другие горы, у нас густые леса, бывают такие заросли рододендрона, которые пройти невозможно. Но они этого не понимают, они не экипированы. Есть люди, которые очень хорошо оснащены, но их единицы, а с ними просто идут многие другие, и эффект от них «ноль».

Когда что-то непредвиденное случается в горах, сказал руководитель МЧС, люди должны оставлять определенные отметки на пути передвижения, чтобы потом по ним можно было вернуться или пройти в случае необходимости, но никто из туристов ничего подобного не сделал.

Лев Квициния проинформировал, что необходимо как можно быстрее обозначить и утвердить все маршруты, и МЧС вместе с Минтуризма намерены создать комиссию и этим вопросом заняться.

Заодно планируют проверить тех, кто оказывает услуги в таких экстремальных видах спорта, как «тарзанка», гонки по горам на квадроциклах, сплав по горным рекам и т.п.

На вопрос о том, сколько случается пожаров в жилых домах, не участились ли они в связи с майнингом, начальник Государственного пожарного надзора Ираклий Елбакиев ответил цифрами: в первом квартале 2020 года было 88 пожаров, в первом квартале 2021 года тоже 88, такое вот совпадение.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии