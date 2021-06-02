Запад Грузии поможет. Но сначала проверит

Завтра в Тбилиси начнет работу двухпартийная делегация Конгресса США во главе с сенатором-демократом Джин Шахин. Гости встретятся с представителями власти и оппозиции. Цель поездки, как заявила посол США в Грузии Келли Дегнан, продемонстрировать поддержку Вашингтона грузинскому народу и ознакомиться с тем, как реализуется соглашение Мишеля. Ходом его выполнения интересуются и содокладчики ПАСЕ по мониторингу ситуации в Грузии. Сегодня они уже встретились с представителями власти и некоторыми оппозиционерами.

Если верить Анри Оханашвили, главе юридического комитета, представляемая им «Грузинская мечта» прилежно следует не только пунктам документа Мишеля, но и всем требованиям для того, чтобы если не ввести страну, то приблизить ее к ЕС и НАТО. В этом он убеждал и содокладчиков Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу в Грузии – Титуса Корлэцяна («Группа социалистов», Румыния), Клода Керна («Альянс Европы либералов и демократов», Франция) и Басса Клейна (заместитель главы секретариата Мониторингового комитета Совета Европы). Смог ли Анри Оханашвили убедить представителей ПАСЕ, станет известно позже из их доклада, но пафоса в ходе общения с журналистами после встречи Анри Оханашвили было не занимать:

«Наша главная задача – в 2024-м, когда правительство «Грузинской мечты» внесет заявку на членство в ЕС. Грузия с точки зрения проведения реформ была примером, чтобы этой заявке ничего не угрожало. Известно, что заявленный нами и закрепленный в Конституции евроатлантический курс незыблем. Потому в этом направлении мы работаем усиленно и переходим в более интенсивную стадию. Мы также говорили о том, что есть в Грузии политические группы - в данном случае «Нацдвижение», которые не присоединяются к европейскому документу (Мишеля)».

Из слов других депутатов «Грузинской мечты» также следовало, что на встрече с представителями ПАСЕ они рапортовали о начатых реформах избирательной и судебной систем, предусмотренных в соглашении Мишеля, и что если картину кто и портит, так это бывшая партия власти «Нацдвижение», которая со следующей недели собирается прервать бойкот парламенту, но не собирается подписывать документ Мишеля, а значит, по мнению правящей силы, еще раз доказывает свою деструктивность.

В оппозиции, большая часть которой с группой докладчиков ПАСЕ будет встречаться завтра, раскритиковали «Грузинскую мечту» за то, что на такой важной встрече они столько времени уделили не евроатлантическим перспективам страны, а полемике со своими политическими оппонентами.

О том, что власть далека от демократических навыков правления и даже от исполнения соглашения Мишеля, содокладчикам из Страсбурга уже сегодня рассказал один из лидеров партии «Граждане», вице-спикер парламента от оппозиции Леван Иоселиани:

«Я сообщил им о пройденном пути реформы избирательной системы и о том, как мне представляется судебная реформа суда. И я им сказал, что это будет нелегко. Потому что мы видим отношение «Грузинской мечты» к этому вопросу. И оно не такое встречное, как это было в случае реформы избирательной системы».

Поэтому Леван Иоселиани, как и другие оппозиционеры, рассчитывает на помощь и умение американских сенаторов убеждать грузинские власти следовать взятым на себя обязательствам. Двухпартийная делегация американских сенаторов во главе с демократом Джин Шахин и с сенатором-республиканцем Робом Портманом уже с завтрашнего утра начнут встречаться с представителями власти, оппозиции и гражданского сектора.

То, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси, напомнила сегодня посол США в Грузии Келли Дегнан. Она же подтвердила в беседе журналистами, что сенаторы, естественно, не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля «Нацдвижением»:

«Мы рады, что «Единое национальное движение» присоединяется к парламенту. Это важный знак партийной работы в парламенте, к чему мы их призывали последние семь месяцев. Все партии это решение приняли, опираясь на мнение своих сторонников и избирателей. И, конечно, мы были разочарованы тем, что ЕНД решило не подписывать соглашение. Надеемся, что лидеры «Национального движения» все же присоединятся к нему и обеспечат закрепление соглашения в законодательстве, а затем его реализацию», – заявила Келли Дегнан.

Визит американских сенаторов завершится 4 июня. Ожидается, что Джин Шахин и Роб Портман до отъезда из Тбилиси дадут свои оценки, которые, конечно, потом еще долго и бурно будут обсуждать в грузинском обществе.