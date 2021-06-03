Сенаторы США в рамках визита в Грузию ознакомились с ситуацией у разделительной линии

Американские сенаторы Джин Шахин и Роберт Портман сегодня утром вместе с Миссией Наблюдателей ЕС в Грузии (МНЕС) посетили участки де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия.

Руководитель МНЕС Марек Щигел ознакомил американскую делегацию с последними событиями в области безопасности на местах. Речь зашла о т.н. бордеризации – установке ограждений, наблюдательных пунктов, оборудования для наблюдения и пограничных знаков.

Делегация Конгресса США прибыла в Грузию из Украины поздно ночью. В тбилисском аэропорту сенаторов встретили посол США в Грузии Келли Дегнан и посол Грузии в США Давид Бакрадзе.

У сенаторов запланированы переговоры с представителями властей Грузии, гражданского общества, а также с лидерами парламентских оппозиционных партий.

Ранее Келли Дегнан заявила, что визит сенаторов – очередная демонстрация дружбы американского народа с грузинским и поддержки Вашингтоном Тбилиси. Она же подтвердила в беседе с журналистами, что сенаторы не обойдут и тему неподписания соглашения Мишеля «Национальным движением».

Визит американских сенаторов завершится завтра, 4 июня.