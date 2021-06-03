В Москве прошли консультации представителей России, Азербайджана и Армении – ТАСС

Трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении прошли в среду в Москве, стороны обсудили деэскалацию в отдельных районах азербайджано-армянской границы. Об этом сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на несколько источников.

«2 июня в Москве состоялись трехсторонние консультации представителей России, Азербайджана и Армении, на которых обсуждались пути деэскалации ситуации в отдельных приграничных районах Армении и Азербайджана. Договорились продолжить рабочие контакты», - сообщил источник ТАСС.

После окончания боевых действий в зоне нагорно-карабахского конфликта осенью прошлого года, когда под контроль Баку перешли семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, граница Армении с Азербайджаном стала проходить непосредственно рядом с Сюникской и Гегаркуникской областями. Ситуация там обострилась 12 мая. Армения обвинила Азербайджан в нарушении границы, заявив, что в некоторых районах ее вооруженные силы углубились на территорию Армении на несколько километров.

Приграничное противостояние сопровождается рядом инцидентов. Так, 27 мая Азербайджан заявил о взятии в плен шестерых военнослужащих Армении при попытке перейти границу для совершения диверсии. Армянская сторона подтвердила факт пленения военнослужащих, но подчеркнула, что те занимались в этот момент инженерными работами в приграничной зоне Гегаркуникской области Армении.

В прошлом месяце Ереван обратился в ОДКБ в связи с эскалацией ситуации на армяно-азербайджанской границе. Между тем, Армению и Азербайджан призывают провести процесс демаркации и делимитации совместной границы путем переговоров и без применения силы, – напоминает «Радио Азатутюн».