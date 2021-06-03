Адгур Гопия: «Как можно не давать пенсию вовремя?»

Абхазские пенсионеры до сих пор не получили майские выплаты. Руководитель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария рассказал «Эху Кавказа» о причинах задержки и о том, когда ситуация изменится к лучшему.

Почти год абхазские пенсионеры получают свои пенсии с задержкой на один месяц. Они нервничают и регулярно обращаются с просьбой выяснить, почему выплат опять нет и когда они, наконец, будут.

Для Адгура Гопия, инвалида детства из Ткуарчала, не получающего российскую пенсию, получение абхазской вовремя – очень важный показатель отношения к пенсионерам:

«На следующей неделе дадут пенсию за май только инвалидам войны, а нам начнут выдавать пенсию только после 20-го, как обычно. Я уже не знаю, что сказать. Как можно пенсионерам не давать вовремя пенсию? Я этого не понимаю. Так нельзя с пенсионерами обращаться! Как так пенсию не дают нам вовремя? Я звоню, я пишу, я говорю, но слышать никто почти не хочет».

Председатель Пенсионного фонда Абхазии Денис Гулария сообщил, что отставание по выплатам началось в апреле 2020 года после начала пандемии и карантина в марте. Из-за локдауна абхазский Пенсионный фонд уже в апреле прошлого года недополучил 132 млн рублей страховых взносов и до сих пор не может наверстать эту сумму.

Денис Гулария заверил, что с 7 июня начнется выплата майских пенсий и к концу июня будут полностью выполнены все обязательства:

«В первую очередь мы финансируем все категории, связанные с войной, по всем районам. Со следующей недели, с 7-8-го числа, начнем финансирование города Сухума и Сухумского района (категорий, связанных с войной). После этого мы начинаем в таком же порядке финансировать основные категории всех остальных районов за май месяц. И мы планируем, что до конца июня профинансируем майские пенсии полностью».

Начало года в Абхазии всегда очень сложное время, потому что поступления в бюджет и фонды минимальные. Все меняется к лучшему только с началом курортного сезона. В этом году ожидается большой приток туристов. Положительная динамика поступлений, по словам Дениса Гулария, уже есть:

«Мы рассчитываем на то, что в летний период экономическая активность у нас прибавляется, начинает работать сфера туризма, сфера услуг, и в летне-осенний период у нас традиционно всегда больше поступлений страховых взносов. Учитывая, что сегодня третье число, по большому счету курортный сезон только-только начинает набирать обороты, и поступления как в государственный бюджет, так и в наш Пенсионный фонд имеют положительную динамику. Если сравнивать с прошлым годом, то у нас поступлений на 38 млн рублей больше, но этого недостаточно для того, чтобы мы могли наверстать наше отставание на сегодняшний день».

Есть еще одна проблема, которая влияет на своевременную выплату пенсий. Денис Гулария пояснил, что бюджет Пенсионного фонда все время растет, потому что число пенсионеров, не получающих российскую пенсию и претендующих на повышенную абхазскую, быстро увеличивается:

«Пенсионный фонд Республики Абхазия профинансировал на выплату пенсий и пособий 1 млрд 8 млн рублей в 2020 году. Таких обязательств у Пенсионного фонда никогда еще не было. Это связано с тем, что количество получателей доплат к пенсиям на начало прошлого года было около 6,5 тысяч. Это те граждане, которые не являются получателями российской пенсии. С определенного периода назначение российских пенсий гражданам Республики Абхазия проблематично, им не хватает баллов и стажа. Из-за этого многим отказывают. А те, кому отказывают, претендуют на получение повышенной абхазской пенсии – это 2,5 тысячи рублей, а с октября месяца эта сумма составит три тысячи рублей. И если таких получателей в начале прошлого года было 6,5 тысяч человек, то к концу года их было уже около девяти тысяч человек».

Для сравнения, бюджет Пенсионного фонда в 2014 году составлял около 700 млн рублей. Его руководитель надеется, что ситуация коренным образом изменится в августе или сентябре, когда за счет увеличения поступлений страховых взносов удастся компенсировать дефицит средств.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия