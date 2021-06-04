Бензин поздравил крепкий лари бурным подорожанием

Неожиданное, почти на 10 процентов укрепление лари не очень повлияло на индекс цен. Напротив, к примеру, топливо продолжает дорожать. Специалисты объясняют происходящее, в частности, непредсказуемостью лари.

По данным Нацбанка, по итогам сегодняшних торгов стоимость 1 доллара США к лари опустилась до 3,07 лари – это рекордно высокий курс грузинской валюты с июля прошлого года. Примечательно, что лари дорожал не только к доллару и евро, но и ко всем без исключения региональным валютам.

Главный экономист «ТВС банка» Отар Надарая перечислил причины, способствующие укреплению валюты:

«По последним данным, апрельский экспорт увеличился на 70% и достиг 378 миллионов долларов. Это на 22% выше показателя 2019 года. Денежные переводы в апреле увеличились по сравнению с апрелем прошлого года на 145% – до 194 миллионов долларов. Кроме того, Нацбанк ужесточил денежно-кредитную политику и сделал лари достаточно дорогим. Это приводит к большей экономии лари и меньшему объему кредитов. Следовательно, увеличивается выдача кредитов в иностранной валюте - апрель стал первым месяцем с 2019 года, когда увеличились кредиты в иностранной валюте. До этого в общем объеме кредитования на весь 2020 год и первый квартал текущего года доминировал лари. В текущей ситуации кредиты в иностранной валюте, по сути, эквивалентны валютным интервенциям», – заявил специалист изданию BMG.

Однако некоторые товары продолжают дорожать. К примеру, цена топлива на АЗС достигла рекордных показателей за всю историю наблюдений: бензин на брендовых АЗС стоит от 3,0 до 3,15 лари за литр.

Укрепление лари, вопреки ожиданиям, не привело к удешевлению топлива, говорит Георгий Котрикадзе, глава Ассоциации импортеров и дистрибьюторов нефтепродуктов.

«Сегодня цена барреля нефти составляет 71 доллар, она снова выросла на 2 доллара, и это фактически определило сегодняшние цены, и этот баланс будет сохраняться. Что касается укрепления обменного курса лари, то это помогает предотвратить рост цен. Я не вижу ресурса для снижения стоимости топлива, если на международных рынках не будет нисходящей тенденции цен на нефть, и уверяю, пока не следует этого ожидать».

По словам экономиста, профессора Акакия Цомая, происходящему есть одно объяснение: бизнес не очень доверяет местной валюте и имеет на это право:

«Утверждать, что тенденция к укреплению лари носит устойчивый характер, это гадать на кофейной гуще – никто не может сказать, будет ли так продолжаться или что лари будет делать завтра. Это зависит от множества факторов. В целом резкие перепады обменного курса не являются признаком здоровой экономики, это говорит о ее малом объеме и слабости. Сегодня можно говорить о совокупности позитивных факторов, которые неизбежно ведут к укреплению лари. Банально, но многое будет зависеть от темпов экономического роста в будущие месяцы», – сказал Цомая.

Об оживлении экономики дополнительно сигнализируют и сегодняшние данные Грустата, согласно которым в первом квартале 2021 года бизнес-оборот в Грузии вырос на 11%.