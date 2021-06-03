Нацбанк Грузии отстоял право на инфляцию

В мае инфляция в Грузии достигла рекордного уровня за последние девять лет – почти восьми процентов. Целевой уровень инфляции был установлен при этом в три процента. Нацбанк обещает вернуться к нему не ранее конца 2022 года. При этом регулятор подвергается критике как со стороны правящей партии, так и оппозиции.

7,7 процентов – такова инфляция сегодня. В последний раз более высокая инфляция была зафиксирована в июле 2011 года – 8,5%. Подорожание затронуло значительную часть товаров первой необходимости. Более подробно рейтинг наиболее подорожавших товаров выглядит таким образом:

Подсолнечное масло – 85%, топливо – 43%, зеленая фасоль – 36%, услуги стоматолога – 31%, сахар – 30%, гречка – 28%, междугородний транспорт – 27%, обезболивающие медикаменты – 27%, жиры – 24%, яйца – 23% и т.д. Подешевели только фрукты – на 21%.

Поддержание индекса цен на целевом уровне входит в прямые обязанности Нацбанка, напомнил президенту Нацбанка председатель бюджетно-финансового комитета Ираклий Ковзанадзе:

«Основная задача и цель Нацбанка – стабильность цен, в то время как правительство отвечает за экономический рост, занятость и т. д. По итогам 2020 года инфляция составила 2,4%, хотя на протяжении всего года инфляция достигала пиковых показателей на уровне 6,9%. По итогам года инфляция упала до 2,4% в декабре, в основном из-за того, что зимние месяцы государственных субсидий на коммунальные услуги понизили ее на 1,9 процентных пункта. Другими словами, если бы государство не субсидировало расходы на коммунальные услуги, у нас инфляция в прошлом году составила бы 5,2-5,3%, или намного выше целевого показателя Национального банка. Результатом чьей работы является снижение уровня?»

Аналогичные процессы продолжились в этом году, когда правительство субсидировало коммунальные услуги для населения, инфляция находилась на низком уровне, но с наступлением весны вновь вернулась к рекордным показателям.

«Уравновешивание инфляции – это очень большая проблема и еще большая дилемма», – отвечал президент Нацбанка Коба Гвенетадзе. В качестве примера он привел соседние страны, где инфляция также высока – в Армении она сейчас составляет 6,2%, в Азербайджане – 4%. При этом Гвенетадзе подчеркнул, что инфляция не всегда зло.

«В этом году инфляционная среда во всем мире выше, чем была раньше, и все знают, что рост цен остается темой номер один во всем мире. Есть объективные факторы, которые приводят к высокой инфляции. Долгосрочная инфляция необходима для долгосрочного, стабильного и устойчивого роста», – подчеркнул президент Нацбанка.

Примечательно, что руководство Нацбанка все чаще попадает под огонь критики и со стороны оппозиции, которая не раз ставила вопрос об его отставке. На вчерашнем заседании бюджетно-финансового комитета представитель партии «Гирчи» Александр Раквиашвили спросил, подаст ли в отставку президент Нацбанка, если инфляция достигнет 37%?

Коба Гвенетадзе недвусмысленно дал понять, что его компетентность оценивается не только в стенах парламента:

«Я не думаю, что должны быть какие-то условия. Я выполняю обязанности, предусмотренные Законом о Нацбанке. Мне часто приходится принимать непопулярные решения. Я не знаю, какие у вас там правила, но мы действуем по закону. Национальный банк, организация, которую я возглавляю, проводит правильную макроэкономическую политику. Все авторитетные организации, которые проводили экспертизу нашей деятельности, подтвердили, что НБГ проводил верную политику», – сказал Коба Гвенетадзе.

Часть экономистов ожидала резкого роста инфляции. Давид Кешелава, старший научный сотрудник Исследовательского института ISET, считает, что последствия ужесточения денежно-кредитной политики отразятся на инфляции в среднесрочной перспективе, и она пойдет на спад:

«Наибольший вклад в повышение инфляции пришлось на резко подорожавшее во всем мире топливо. Его вклад в общую инфляцию – 2%. Кроме того, затраты на коммунальные услуги повысили ее еще на 1%. Цены на продукты питания также резко выросли, так как много видов продукции импортируется, и, конечно, значительный рост мировых цен и еще незавершенная пандемия являются одними из основных факторов инфляции. Ожидалось, что уровень инфляции будет выше целевого. Недавно регулятор ужесточил денежно-кредитную политику, и потребуется время, чтобы это отразилось на уровне цен».

Одним из обнадеживающих факторов в снижении инфляции может стать быстрое укрепление курса лари в отношении доллара США. По прошествии определенного периода это найдет отражение на ценах, считают специалисты. Напомним, за последний две недели курс лари укрепился к доллару на 30 пунктов.