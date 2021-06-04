Леван Бердзенишвили: «Они думали, что я стерплю все»

Ветеран грузинской политики Леван Бердзенишвили покинул Республиканскую партию – старейшую политическую организацию в современной истории Грузии. Он являлся ее основателем. Что послужило причиной такого радикального решения и как политик оценивает сложившуюся ситуацию в стране?

– Господин Бердзенишвили, как получилось, что вы решили оставить созданную вами же партию?

Я думаю… некрасивый каламбур, но там очень сомнительные люди, не зарекомендовавшие себя как честные политики. Я думаю, что это не место для Республиканской партии

– Ну, знаете, всякое бывает. В первую очередь хочу сказать, что я не согласен с фракцией, которая создается в парламенте и которой будет руководить председатель Республиканской партии Хатуна Самнидзе (речь идет о фракции «Группа реформ Шарля Мишеля», куда помимо Самнидзе войдут также Георгий Вашадзе, Теона Акубардия и Паата Манджгаладзе из «Стратегии Агмашенебели», Зураб Джапаридзе из «Гирчи – больше свободы», а также два независимых депутата – Григол Вашадзе и Тариел Накаидзе). Я думаю… некрасивый каламбур, но там очень сомнительные люди, не зарекомендовавшие себя как честные политики. Я думаю, что это не место для Республиканской партии. Однако, как и Тамар Кордзая, я тоже оказался в меньшинстве. Тот факт, что я – один из создателей партии, для нынешних руководителей не играет большой роли. Мне очень жаль, конечно, но это вопрос принципиальный. Я много-много раз шел на компромисс, но на такой компромисс даже я не согласен. Может быть, я стар и так хочу уйти из политики, но, думается мне, что смотреть на это печально. Дело в том, что я всегда считал, что Тамар Кордзая – очень важная часть нашей партии. Это перспективный, очень интересный и честный политик. И я думаю, что если партия не может сохранить таких людей, то она обречена на неуспех. Я буду очень рад, если ошибусь и у Республиканской партии будет хоть какое-то будущее, но я не уверен.

– Вы говорили про Тамар Кордзая, которая тоже покинула партию по той же самой причине, что и вы. Но она намерена продолжить политическую деятельность в парламенте в качестве независимого депутата…

– Да, конечно. Она молодая и очень перспективная. Я думаю, что вам стоит запомнить эти имя и фамилию, потому что я абсолютно уверен, что это будущая звезда, так сказать, грузинской политики. Очень интересный политик.

– Есть ли у вас политические планы или ваше решение означает завершение политической карьеры?

Без Республиканской партии я не могу, не представляю себя в какой-либо иной партии. А беспартийная политика мне неинтересна

– Да, мое решение точно означает завершение моей политической карьеры, потому что у меня есть другие дела, более важные, и без Республиканской партии я не могу, не представляю себя в какой-либо иной партии. А беспартийная политика мне неинтересна. Так что, да, я ухожу.

– Но, если вдруг, допустим, политическая повестка вашей партии изменится, рассматриваете ли вы возможность того, что по каким-либо причинам все-таки можете вернуться в политику?

– Я думаю, что нет. В такую партию вступают или создают один раз, и уходят один раз. Я не думаю, что я вернусь в политику.

– Можете ли вы более конкретно объяснить, почему для вас оказалась столь неприемлемой «Группа реформ Шарля Мишеля»?

– Ничего не имею против Шарля Мишеля. Я имею против того, что два человека, два республиканца попали в парламент, и они идут разными путями. Это недопустимо. Они должны быть вместе. Или независимо вместе, или в какой-нибудь партии, но вместе. Вот это моя точка зрения. Если мы не можем обеспечить, что два депутата из одной партии не могут быть вместе, значит, мы ничего не сможем обеспечить для страны. Если мы не можем вот такой мелкий вопрос решить. Поэтому Кордзая предлагала быть независимыми. Но вместе. Я думаю, что эта группа («Группа реформ Шарля Мишеля») тоже согрешила тем самым, что они действовали отдельно, а не вместе с остальной оппозицией. Это и есть основная проблема. Проблема тут скорее не политическая, а нравственная. Это люди, у которых, оказывается, нет никакой совести политической. Так что для меня вопрос решен.

– Как вы можете охарактеризовать сложившуюся на сегодня ситуацию в Грузии с точки зрения внутриполитических процессов и насколько дееспособным вы считаете парламент 10-го созыва в его нынешнем составе?

Я желаю, чтобы на досрочных выборах правящая партия проиграла. Я думаю, что так и будет

– Я думаю, что очень скоро мы получим ответ на этот вопрос, и я не думаю, что этот парламент на самом деле будет действовать до конца своего срока. Я абсолютно уверен, что те условия, которые были заложены в тексте Мишеля, они не будут выполнены. То есть правящая партия не получит 43%, и будут досрочные выборы. И я желаю, чтобы на досрочных выборах правящая партия проиграла. Я думаю, что так и будет.

– И буквально последний вопрос: исходя из того, что вы являетесь основателем старейшей партии в современной истории Грузии, насколько сложно для вас было принять это решение? С эмоциональной точки зрения.

– Да, это очень сложно. Это очень сложно, но знаете… нет невозможных шагов. Я думаю, что все думали… те, которые со мной не соглашались, они, наверное, думали, что я никогда на это не пойду, потому что партия создана мной и моими друзьями… И они были абсолютно уверены, что я стерплю все, лишь бы быть создателем и умереть на этом посту. Но я думаю, что как когда мы создавали это было рискованно, так и уходить тоже некрасиво и больно… Но такие шаги надо делать в жизни.