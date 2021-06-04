Ниноцминда: дело подследственного пансионата

В Ниноцминдском детском пансионате начались массовые проверки. Агентство государственной опеки уже перевело около десяти детей под другую форму опеки. В общей сложности запланирован перевод 16 подопечных из пансионата, находящегося под патронажем патриархии. В то же время неправительственный сектор считает, что ни один ребенок не должен больше оставаться в этом учреждении.

Массовые проверки в пансионате начались после того, как Народный защитник Грузии, которого не пускали в учреждение, затребовал информацию у органов. Выяснилось, что в течение последних пяти лет было возбуждено три уголовных дела по фактам возможного насилия и еще одно – по изнасилованию в отношении несовершеннолетних подопечных пансионата.

В Агентстве государственной опеки сегодня утром заявили, что всего покинуть пансионат изъявили желание 16 детей в возрасте от 10 до 16 лет.

«Мы увезли детей из пансионата. Я не хочу, чтобы дети были идентифицированы. Были вовлечены соответствующие специалисты – и психологи, и соцработники. Они и в эти минуты работают с ними. Конечно, было начато следствие. Эти факты очень важны, потому что о них говорили сами дети. Как я сказала, все соответствующие протоколы соблюдены», – заявила глава агентства Мери Маглаперидзе.

По ее словам, последний раз информацию о том, что один из детей подвергался насилию, они получили около 10 дней назад. Воспитанника тогда забрали из пансионата, говорит Маглаперидзе. При этом продолжает ли там работать воспитатель, которого несовершеннолетний обвинил в насилии, по словам главы агентства, ей неизвестно.

В пансионате сегодня работали и правоохранители. В МВД заявляют, что в делах, возбужденных ранее, не было собрано достаточно доказательств и, соответственно, не были выявлены виновные.

«Первое дело в МВД попало в 2016 году. Оно касается факта 2012 года. Кроме того, были обращения и в последующие годы. Со стороны МВД были осуществлены все следственные и процессуальные действия. По состоянию на сегодняшний день не было собрано достаточно доказательств – а здесь речь идет об опросах, экспертизе и других следственных мероприятиях, – (отвечающих) стандартам, согласно которым можно было бы сказать, что было совершено преступление или выявлена ответственность того или иного лица», – заявил Александр Дарахвелидзе, заместитель министра внутренних дел.

В то же время обстоятельства последних дней – в том числе речь идет о том, о чем рассказал накануне бывший воспитанник пансионата СМИ – стали основанием для начала нового расследования, сказал замминистра. По его словам, ведутся соответствующие следственные мероприятия.

Сам владыка Спиридон, руководящий пансионатом, события последних двух дней публично не комментировал. Но в социальной сети опубликовал видео, на котором в прямом эфире спрашивает у несовершеннолетних, хотят ли они покинуть учреждение. Одна из девочек на видео плачет. Все это происходит в присутствии соцработников. Священнослужитель звонит родителям нескольких из детей и по громкой связи спрашивает, хотят ли они, чтобы их детей забрали из пансионата, и, получив отрицательный ответ, обращается к соцработнику:

«А сейчас я вас спрашиваю, мать против, так по какому праву увозят ребенка? Кто вам дал это право? Т.е. вы похищаете детей у родителей?»

Аппарат Народного защитника призвал отреагировать соответствующие органы на действия владыки Спиридона. Это видео, говорится в заявлении омбудсмена Нино Ломджария, наглядно демонстрирует, что дети находятся в стрессовом состоянии и не защищены от давления и психологического насилия. Кроме того, подчеркивает Народный защитник, все эти дети находятся под опекой государства, а соответственно, решение об определении несовершеннолетних в то или иное учреждение или же под ту или иную форму опеки принимается соответствующим ведомством:

«Недопустимо, чтобы дети, находящиеся под опекой государства, подвергались такому отношению и стрессу. Бездействие государства и игнорирование нужд детей подтверждает тот факт, что сегодня руководитель учреждения публично обсуждает персональные данные детей, а государство в лицензированном им учреждении не осуществляет фактический надзор».

Народный защитник обращается к Минздраву и МВД – незамедлительно принять меры, чтобы защитить детей от давления и психологического насилия, начать следствие по данному факту, а также отдать всех воспитанников пансионата под альтернативную форму опеки. С аналогичным требованием выступила сегодня и НПО «Партнерства за права человека». Организация обратилась в Тбилисский городской суд с ходатайством – незамедлительно вывезти всех детей из пансионата.

По информации Агентства государственной опеки, на сегодняшний день в Ниноцминдском пансионате числится 47 бенефициаров.