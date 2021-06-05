«Он обещает то же самое, но с приставкой "реально"»

Анатолий Бибилов посетил международный экономический форум в Санкт-Петербурге. В интервью ТАСС он сообщил о целях своего визита и новых совместных проектах с Министерством экономического развития России. Заявления президента вызвали неоднозначную реакцию в республике.

В интервью ТАСС Анатолий Бибилов раскрыл проекты, которые, судя по его заявлению, уже реализуются, но до сих пор держались в секрете:

«Сейчас (совместно с Министерством экономического развития РФ) разрабатывается реальная программа экономического развития Южной Осетии. Исходя из того, что республика является аграрной, приоритетом является развитие аграрного сектора экономики. Без сомнения, разговор идет и о возможностях промышленного производства, этот вопрос еще в стадии обсуждения какого-то конкретного направления. Но еще раз подчеркиваю, что приоритетом является АПК, и в этом направлении уже сделаны существенные шаги».

Рассказал Анатолий Ильич и о целях приезда югоосетинской делегации на форум – провести переговоры с руководством российских регионов:

«Мы хотим показать и договориться на счет обмена делегациями для изучения инвестиционной привлекательности Республики Южная Осетия. Думаю, что у нас получится в ближайшее время разработать конкретные планы экономического развития республики. Большая работа в этом направлении идет, и хочется, чтобы ряд регионов тоже заинтересовались этим и совместно поработали в этом направлении».

Такое впечатление, что эти соглашения будут из той же серии, что уже существующие прожекты по изготовлению и строительству каркасных домов в Сирии, сети фирменных магазинов в Крыму, где должна была продаваться продукция Южной Осетии, или торговли с республиками Донбасса… Помнится, под экспорт сельхозпродукции даже создавали лабораторию по контролю качества, сертификаты которой должны были признавать Роспотребнадзор и российская таможня.

Депутат Давид Санакоев отмечает, что инвестиционной привлекательностью республики и развитием АПК Анатолий Бибилов озаботился сразу после избрания президентом. Об этом много было сказано, многое намечалось сделать, но как-то не сложилось:

«Уже стыдно. Мы все-таки взрослые люди. Это длится уже лет десять. Поначалу люди радовались и надеялись, что у них такие дельные политики, знают, как обустроить жизнь в республике, но со временем надежда уступило место разочарованию, а теперь эти заявления просто раздражают. Что значит «реальная программа экономического развития», о которой заявляет президент? А до это, значит, была не реальная? С инвестиционной привлекательности и развития АПК Анатолий Бибилов начал свое правление. За прошедшие с того времени четыре года ничего не изменилось, теперь он обещает то же самое, но на этой раз с приставкой «реально». Все это новости завтрашнего дня, мол, мы работаем, у нас все получается, еще немного и мы все устроим. Мне кажется не случайным, что о «программе развития» вспомнили в преддверии президентских выборов. Избирателю опять внушают, что мы стоим на пороге чего-то великого, надо только правильно проголосовать».

Почему бы не расспросить об инвестиционной привлекательности Южной Осетии тех, кто уже имеет опыт работы в республике. Например, Курбана Буганова из Дагестана. Он директор фирмы «Домстрой». С января 2009 года участвовал в восстановлении разрушенного войной Цхинвала, затем строил дороги. В 2011 году его «кинули» на 12 миллионов рублей руководители ГУП «Дореэкспострой» и Комитет по дорожному строительству. Факт недоплаты за выполненные работы подтвердила Счетная палата Южной Осетии.

Курбан Буганов ходил по инстанциями, жаловался на недобросовестность чиновников, судился, но все, чего он добился, – против него самого возбудили уголовное дело за клевету на тех чиновников, которые его кинули.

Бизнесмен жаловался сначала президенту Леониду Тибилову, потом президенту Анатолию Бибилову, но те пересылали его письма на рассмотрение в Комитет по дорожному строительству, на который он им и жаловался. По словам Курбана Буганова он бы давно махнул рукой на эти деньги, но проблема в том, что из-за нечистых на руку заказчиков он остался должен. Кинули не только его, но и работавших у него людей, и поставщиков стройматериалов. Они до сих пор приходят к нему домой и требуют выплатить зарплату.

Буганов написал письма Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. Директору ФСБ Алекснадру Бортникову. Ему ответили и посоветовали искать правды в Южной Осетии, но Курбан Буганов говорит, что больше туда не поедет:

«Какая судьба ждет меня, если я туда поеду? Наверное, как Инала Джабиева закидают по подвалам и убьют. После того, что с этим парнем сделали, меня туда ни дети, ни родственники не отпустят. Да и самому чего туда лезть, если там так власти настроены, если там такое беззаконие?

– То есть вы не разделяете мнения президента об инвестиционной привлекательности?

– Ну, конечно. Он, понятное дело, будет говорить, что все хорошо… Но какая может быть инвестиционная привлекательность там, где нет правового поля? Сколько людей там кинули! Если не изменится система, не изменится отношение к людям, никто туда не поедет. Там все вопросы решает президент. Работали бы там законы, суды, как в других нормальных государствах, тогда другое дело. А так… Кто туда поедет?»

Чем не мнение об инвестиционной привлекательности от представителя российского региона? И на форум ехать не надо.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии