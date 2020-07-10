Опять в 125 раз!

Южная Осетия откроет в России торговые представительства. Соответствующий указ подписал накануне президент Анатолий Бибилов. Как заявил сегодня министр экономического развития Геннадий Бекоев, это даст дополнительные возможности для продвижения югоосетинских товаров на российском рынке.

3 июля президент Анатолий Бибилов подписал указ о создании торговых представительств на территории России в рамках реализации Соглашения между правительством Южной Осетии и России о взаимном учреждении торгпредств от 1 декабря 2009 года.

Для тех, кто не в курсе: торговое представительство обеспечивает государственные интересы в сфере внешнеэкономической деятельности в стране пребывания. Например, оказывают содействие югоосетинским компаниям, заинтересованным в развитии экспортной деятельности. Ведет работу по привлечению иностранных инвестиций и технологий в республику.

Сегодня с некоторой задержкой министр экономического развития Геннадий Бекоев прокомментировал указ президента:

«Открытие торговых представительств Южной Осетии позволит вывести республику на новый, более высокий уровень взаимосвязей и торговых отношений с дружественными партнерами из других стран».

То есть, по оценкам министра, торговые отношения республики с Россией уже на высоком уровне, но представительства позволят поднять их еще выше, на недосягаемую прежде высоту.

Всякий раз, когда вижу такие заявления по поводу экономических достижений и открывающихся широких перспектив, хочется разобраться с ними более подробно.

Помните, как у Константина Паустовского:

Здесь мало увидеть,

Здесь нужно всмотреться,

Чтоб ясной любовью

Наполнилось сердце…

Что ж, давайте всмотримся, потому что подобных прорывных достижений у нынешнего руководства по нескольку в год, а жизнь в республике менее всего напоминает экономическое развитие.

Давайте посчитаем из того, что на поверхности. Какие из заявленных прорывных достижений состоялись, а какие остались фейком, хотя бы за последние три года.

Помнится, 21 июня 2018 года между Южной Осетией и Крымом было достигнуто соглашение, предусматривающее продвижение югоосетинской продукции на полуостров. Более того, правительство Крыма предоставило республике возможность открыть сеть своих фирменных магазинов, если мне не изменяет память, речь шла о 25 торговых точках.

Как тогда заявил президент ТПП Южной Осетии Алан Алборты: «Скоро мы обрадуем наших предпринимателей, когда они увидят в Крыму наши фирменные магазины и свою продукцию на полках этих магазинов».

И где эти магазины, и где счастливые югоосетинские предприниматели, сбывающие свою продукцию через сеть магазинов в Крыму?

Поехали дальше. Договоры с Луганском и Донецком, которые, как тогда писала официальная пресса, «договор всеобъемлющий и предполагает двустороннее взаимодействие и развитие различных сфер жизнедеятельности – в сфере экономики, культуры, образования, военной помощи».

И где это «всеобъемлющее», где польза от него для республики? Донецкий уголь идет в Европу под видом югоосетинского. Республика от этого ни копейки не имеет, зато в Европе у Южной Осетии складывается репутация какой-то мафиозной территории.

Наконец, соглашения с Сирийской Арабской Республикой. Где обещанная торговля с Сирией? Какова судьба подрядов на строительство сборных домов, о котором так бодро отрапортовало правительство? Где в Южной Осетии завод по производству щитовых домов, на котором зарабатывают на жизнь югоосетинские трудящиеся?

Можно вспомнить не только международные, но и внутренние прожекты. Где новая система оросительных каналов в Ленингорском районе, о которой так подробно рассказывала официальная пресса, – про начало проектно-изыскательских работ оросительной системы, благодаря которой уже к этому или следующему лету югоосетинская овощная продукция заполнит рынки не только Южной Осетии, но и юга России?

Сколько прожектов было анонсировано, сколько дерзких решений озвучено, а в итоге – дырка от бублика.

Это гротескная история про то, как правительство, не способное наполнить мизерный рынок своей республики с населением в 50 тысяч человек, трубит на весь мир о готовности экспортировать продукцию в страны с многомиллионным населением, и даже заключает по этому поводу какие-то соглашения, договоры.

Власть демонстрирует беспочвенно-мечтательное прожектерство, маниловщину, когда речь идет о планах развития республики, о будущем для ее населения. И в то же время вполне себе чичиковский прагматизм, когда речь заходит о собственном будущем. Например, когда нужно задвинуть любыми средствами политических конкурентов – от закрытия партий, до посадок в тюрьму. Когда нужно сломить сопротивление депутатского корпуса, чтобы протащить свое решение…

То есть на самом деле это не история про маниловщину и не про отсутствие целеполагания. Это история про то, когда целеполагание не может быть озвучено, потому что оно не предполагает одобрение общества. Поэтому нет никакой разницы, какие прожекты артикулировать – хоть оптовые поставки слонов из Южной Осетии в Гренландию. Главное, чтобы в них не звучали слова, передающие истинное значение процесса, чтобы лишний раз не нервировать избирателя.

Например, как можно прочитать новость о торгпредстве, руководствуясь советами Паустовского – присмотреться и прислушаться. Торговые представительства – это формальность, которая предполагается межгосударственными отношениями. Это история не про экономику и не про продвижение товаров, которых нет, и, если ничего не изменится, в обозримом будущем не будет. Это история про несколько должностных окладов для своих ребят в Москве, и, возможно, даже с дипломатическими корочками. В принципе, новость хорошая. Несколько человек смогут трудоустроиться и кормить свои семьи. На здоровье.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия