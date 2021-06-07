В Южной Осетии возбудили уголовное дело в отношении судмедэксперта Дзагоевой

Генпрокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства)», – говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что «экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.2020 года».

Дзагоева – первый судмедэксперт, который осмотрел тело погибшего в августе прошлого года жителя Цхинвали Инала Джабиева и дал заключение о причине смерти. Дзагоева установила, что смерть Инала «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной травмы», то есть побоев, многочисленные следы которых были видны невооруженным глазом на слитых в сеть фотографиях и вызвали огромный общественный резонанс в Южной Осетии.

В мае текущего года в Генпрокуратуре заявили, что Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений.

«Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными», – было сказано в сообщении Генпрокуратуры.