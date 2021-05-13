Дело Джабиева: судмедэксперта могут обвинить в выдаче подложной справки

Югоосетинского судмедэксперта Зарину Дзагоеву могут обвинить в выдаче подложной справки по делу погибшего в августе прошлого года жителя Цхинвали Инала Джабиева. В Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики Южная Осетия заявляют, что проводят доследственную проверку – на основании заявления, которое поступило от обвиняемых по делу Джабиева.

Речь идёт о сотрудниках правоохранительных органов, которых обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, выразившихся в наступлении смерти Джабиева.

В прокуратуре говорят, что 9 мая к ним поступили заявления Наниева А.А., Козонова С.В., Багаева А.С., Джиоева А.Л., Сланова И.И. и Хугаева М.С. Обвиняемые, содержащиеся в изоляторе временного содержания, объявили бессрочную голодовку.

«Причину голодовки обвиняемые обосновывают тем, что они содержатся под стражей незаконно, необоснованно и бездоказательно за преступление, которое они не совершали», – отмечается в сообщении прокуратуры.

Обвиняемые указывают в своих заявлениях, что один из следователей прокуратуры, расследовавших уголовное дело по факту причинения смерти Иналу Джабиеву, попросил судмедэксперта (Зарину Дзагоеву) выдать подложную справку о якобы наступлении смерти Джабиева от множественных телесных повреждений.

«Судмедэксперт по просьбе следователя оформила упомянутую справку и выдала его следователю. Данная справка послужила основанием для их задержания, а также спровоцировала огромный общественный резонанс и общественно-политический кризис в республике, а они стали политическими заключенными», – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

«Также обвиняемые в заявлении об объявлении бессрочной голодовки указывают на несостоятельность заключения судмедэксперта, в котором говорится о «позе ласточки», без подтверждения какими-либо объективными исследованиями, т.е. является умозаключением судмедэксперта и носит характер версии. В оправдание своей позиции задержанные ссылаются на заключения экспертиз по уголовному делу, согласно которым 28 августа 2021 года Джабиеву И.С. телесные повреждения причинены не были», – отмечает Генпрокуратура.

В заявлении говорится, что 9 мая родственники задержанных провели встречу с и.о. генпрокурора Магомедом Багаевым. После этого Багаев, вместе с и.о. министра внутренних дел Мерабом Пухаевым и спикером парламента Аланом Тадтаевым посетили изолятор, встретились с обвиняемыми и выслушали их требования.

В заявлении сказано, что ежедневно объявивших бессрочную голодовку осматривают врачи. По состоянию на 13 мая, состояние одного из обвиняемых резко ухудшилось, в связи с чем в течение суток в ИВС два раза вызывалась бригада скорой медицинской помощи.

Генеральная прокуратура отмечает, что согласно заключению повторной судебно-медицинской экспертизы от 26 апреля 2021 года, смерть Инала Джабиева наступила «в результате развития у него острой сердечной недостаточности, по типу фатального нарушения ритма, на фоне имеющегося и длительно протекающего поражения сердца и сосудов, течение которого отягощала экзогенная интоксикация (нарушение жизнедеятельности, вызванное токсическими веществами, проникшими в организм извне)».

«Выявленные при судебно-медицинском исследовании представленных материалов повреждения на теле Джабиева И.С. как по отдельности, так и в своей совокупности не явились причиной смерти. Таким образом, между повреждениями, причиненными Джабиеву И.С. и наступлением смерти причинно-следственная связь отсутствует», – заявили в ведомстве.