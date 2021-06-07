Глава Минкульта России выразила соболезнования в связи со смертью Резо Габриадзе

Имя художника, писателя, сценариста и режиссера Резо Габриадзе навсегда вписано в историю кинематографа, а его диалоги прочно вошли в нашу жизнь крылатыми фразами, – заявила министр культуры России Ольга Любимова в связи со смертью легендарного сценариста и художника.

«Резо Леванович прожил насыщенную творческую жизнь, его имя навсегда вписано в историю кинематографа. Фильмы, для которых он написал сценарии, полюбили миллионы зрителей, а придуманные им диалоги навсегда вошли в нашу жизнь крылатыми фразами», – отметила Любимова.

По словам министра, многогранный талант Габриадзе проявился в скульптуре и художественном искусстве. Памятник Чижику-Пыжику стал одной из любимых достопримечательностей для жителей и гостей Санкт-Петербурга, а иллюстрации к более чем 50 книгам сделали их по-настоящему увлекательными, напомнила глава министерства.

«Как театральный режиссер и сценарист Резо Леванович был признан во многих странах мира. Его работы восторженно принимали на крупнейших театральных площадках. Выражаю слова соболезнования родным, друзьям и коллегам Резо Левановича. Светлая память», – сказала Любимова.

Одним из первых, кто публично почтил память Габриадзе, стал Резо Гигинеишвили. 39-летний режиссер гордится тем, что является тезкой драматурга.

«Ненавижу прощаться. Верю увидимся. Дорогой тезка, горжусь своим именем из-за Вас. Когда я поступал во ВГИК, Вы прислали мне весточку, слова поддержки и веры в меня. Я был абсолютно счастлив. Если бы меня не приняли, я все равно гордился бы, что мне написал самый светлый и добрый сказочник на свете – Резо Габриадзе. Спасибо Вам за слёзы, за смех и за то, что с Вашим творчеством связана моя жизнь, наполнена им и просветлена», – написал Гигинеишвили в Instagram.