В Южной Осетии зафиксирован случай реинфицирования коронавирусом

За выходные дни в Южной Осетии выявили девять новых случаев коронавируса, – сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«В ПЦР лаборатории было исследовано 42 пробы. Выявлено 9 случаев заражения COVID-19. Всего за период эпидемии коронавирус подтвердился у 3355 граждан, из них выздоровело 3332», – отметила главный санитарный врач.

Как пишет агентство «Рес», под наблюдением медиков в стационарных и амбулаторных условиях проходят лечение 23 человека, в инфекционном отделении цхинвальского медцентра находятся 10 больных.

Кочиева сообщила, что их ведомством зафиксирован повторный случай заражения коронавирусом. Она простит жителей Южной Осетии вакцинироваться от коронавируса.

«Сейчас уже то время, когда есть риск повторного заражения тех граждан, которые переболели коронавирусом осенью прошлого года и не имеют уже антител. Мы рекомендуем нашим гражданам пройти вакцинацию, потому что последствия заболевания могут быть гораздо хуже. Те люди, которые не болели, пусть обращаются в поликлинику», – подчеркнула Кочиева.

Как ранее писало «Эхо Кавказа», в Южной Осетии антитела выявили у большинства жителей, пожелавших пройти вакцинацию.