Захарова обвинила в неконструктивной позиции «Грузию и её покровителей»

Россия сегодня официально вышла из Договора по открытому небу (ДОН). Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале рассказала о причинах решения, обвинив США, Грузию и ряд других стран в «неконструктивной позиции».

«Еще в 2012 г. грузинская сторона прекратила выполнять свои обязательства перед Российской Федерацией в части приема миссий с участием России, ссылаясь на то, что мы не разрешаем полеты в 10-километровых зонах, прилегающих к двум участкам государственной границы на Кавказе. Мы же исходим из того, что в соответствии с ДОН наблюдательные полёты проводятся не ближе 10 км от границ Абхазии и Южной Осетии, не являющихся государствами-участниками Договора», – говорит Захарова.

По словам официального представителя МИД России, США подстрекали Грузию и другие государства-участники договора к его нарушению. В Москве при этом говорят, что были готовы допустить полеты близ де-факто границ с признанными ею Абхазией и Южной Осетией.

«Мы были готовы предоставить пролёт в указанных зонах, но неконструктивная позиция Грузии и её покровителей закрыла это «окно возможностей», – пишет Захарова.