«Если они так закрылись от всего мира, значит, им есть, что скрывать»

В Ниноцминда продолжается вывод воспитанников из детского пансионата. Почему ситуация накалилась до такой степени, кто ответственен за это? На эту тему «Эхо Кавказа» поговорило с пользователями соцсетей.

– Кто несет ответственность за ситуацию, сложившуюся в Ниноцминдском пансионате?

Давид: Я не особо разобрался во всей ситуации, да и сомневаюсь я, что до рядовых граждан дойдет полная информация о том, что там происходило на самом деле. Но могу сказать точно, что церковь из-за подобной закрытости давно потеряла доверие большинства жителей страны. На это указывает и ажиотаж, который поднялся в социальных сетях вокруг этой темы. И в такой ситуации многие священнослужители ведут себя, будто все окружающие их люди не должны иметь своего мнения и их слово – закон. Но, конечно, очень плохо, что в такой ситуации наши власти себя обычно чувствуют беспомощными, и поэтому я считаю, что они несут ответственность за то, что детей из пансионата пришлось вывозить через суд. Они должны были отреагировать на все раньше, так я думаю.

Мадина: Если подобное в таких учреждениях происходило и раньше, я имею в виду несоответствующее обращение с детьми, а мы сейчас узнаем из разных источников, что так оно и было, то пансионат необходимо было контролировать всегда. Нет разницы, находится он в руках патриархии или кого-то еще. Дети заслуживают хорошего обращения, и мы должны быть уверены в том, что так все и происходит. В общем, в сложившейся ситуации несут ответственность все – власти, церковь, Народный защитник и т.д.

Георгий: Я считаю, что в первую очередь все должно быть обнародовано. Кроме того, люди должны видеть, как воспитывают детей, чтобы не возникало лишних вопросов. Если их так отгораживают от окружающего мира, у них наверняка начнутся проблемы с внедрением в социум, с развитием. Дети не должны расти в таких закрытых пространствах, это не тюрьма. Но я не могу сейчас сказать, кто ответственен за то, что детей выводят из пансионата после судебных разбирательств. Нам не говорят точно, жестоко там обращались с ними или нет, а прежде, чем понять, чья вина в произошедшем, необходимо разобраться в ситуации. И не это сейчас главное, но то, чтобы воспитатели понимали, как нужно растить детей, чтобы они впоследствии стали полноценными членами общества.

Тамар: Я не знаю, насколько я права в этом вопросе, но я почему-то верю в то, что в данном вопросе власти и церковь действовали согласованно. Власти понимают, что за церковью стоит большой электорат, поэтому и уступают ей во многих вопросах и даже побаиваются ее. Ответственность за происходящее в Ниноцминда и на властях, и на церкви. Не знаю, что конкретно они делают, но точно ничего полезного для страны.

Спиридон: Вообще, когда речь заходит о детях, закон здесь должен быть предельно строг. Тот, кто не пускал в пансионат правозащитников, чтобы те убедились в том, что дети в порядке, должен быть наказан по всей строгости закона. Нет разницы, будет то священнослужитель или нет. Если они так закрылись от всего мира, значит, им есть, что скрывать. Люди не приходили туда, чтобы провести агитацию, установить на них чипы или что-то подобное – это глупость. Правозащитники просто хотели убедиться, что с детьми все в порядке, что они хорошо питаются, живут в чистоте. В общем, ответственность за все происходящее сейчас на тех, кто в свое время взял на себя ответственность за этих детей.

Закария: Я считаю, что в вопросе ниноцминдского пансионата наблюдается симбиоз двух зол – это власти и церковь. Оба этих «зла», ответственных за происходящее в пансионате, должны ответить за все в одинаковой мере. Если углубиться как в моральную, так и юридическую часть вопроса, то несложно понять, что и власти, и церковь совершили серьезные преступления, за которые должны понести ответственность.