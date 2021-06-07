Премьер-предатель

Целую вечность ничего не писал о грузинской политике – не потому, что событий было мало, а потому, что стоящего и интересного не происходило ничего. Однако, похоже, что пришло время заглянуть в этот серпентарий, где змеи разного калибра время от времени впиваются друг другу в горло. И на этот раз повод действительно достойный – не каждый день неформальный правитель государства называет бывшего премьер-министра своего правительства и бывшего же главу собственной партии предателем…

Среди грузинских политиков, которым придется ломать голову в выборе между плохим и ужасным, – достойное пополнение. Экс-премьер Георгия Гахария в данный момент наверняка сидит и глубокомысленно чешет репу, пытаясь ответить на вопрос – что делать?

Как известно, Гахария, который совсем недавно, всего каких-то несколько месяцев назад был самым популярным представителем обслуживающего персонала Бидзины Иванишвили, ушел из правящей партии и создал собственную организацию. Естественно, дебаты о том – что это было? – не стихали очень долго и мнения разделились.

Самой распространенной версией, объясняющей неожиданное решение экс-премьера, было то, что он – запасной аэродром для олигарха. Якобы Великий Гуру пытается объять необъятное и проконтролировать все фланги грузинского электората, и партия Гахария – всего лишь его очередной проект. Еще одна партия-сателлит, каковых в истории Грузии было немало.

Могу сказать, что с таким мнением никогда не был согласен – цель Гахария была совсем другой, и он ушел в оппозицию к «Грузинской мечте», но не к Бидзине Иванишвили. Несколько последних дней, после официального создания партии он был в центре внимание всех местных СМИ, которые старались и так и этак, всеми возможными клещами вырвать у него хоть какой-то негатив в отношении отца-основателя. Ну, хотя бы слегка укусить, незначительно царапнуть, просто показать, что не являешься его проектом. Бидзина – чувак мнительный и обидчивый, от прислуги ждет только демонстрации преданности, и даже малейшая публичная критика в его адрес – это как брошенный вызов.

Но нет, ни в какую. Ни слова критики в адрес Нашего Светоча. Страна идет в неправильном направлении, в Грузии процветают непотизм и коррупция, правящая партия только и делает, что сравнивает себя с прошлой властью. Но все это обезличено и, вероятно, происходит само собой, как дождь и ветер. И автора у этого безобразия нет, и Бидзина тут вообще ни при чем.

Казалось бы, это подтверждает версию о проекте Иванишвили, но это только на первый взгляд. На самом же деле экс-премьер затеял игру, которую до него неоднократно начинали и другие, менее удачливые, успешные и популярные «мечтатели», – называется она «Мы в оппозиции к «Грузинской мечте», но не Бидзине Иванишвили».

Цель игры – не смена правил и не изменения в стране. Цель игры – замещение «Грузинской мечты» при дворе Великого Кормчего. Как бы сигнал – «Зачем вам это сборище бесполезных идиотов? Откажитесь от них и сделайте ставку на меня»…

С самого начала было ясно, что эта попытка обречена на неудачу. Во-первых, потому что сам Иванишвили вовсе не считает свою прислугу сборищем идиотов – напротив, ему кажется, что он собрал вокруг себя самых умных людей страны, что они вот-вот начнут выдавать результаты, как говорится, «на гора». И вообще, он всем доволен и никакой смены караула не планирует, с чего вы решили, что он обратит на вас внимание?

А если все-таки до него это дойдет, то искать новые кадры будет он лично, а не какой-то там Гахария. Который непонятно почему возомнил о себе, что может ставить условия ЕМУ.

Ни одной партии, ни одному лидеру, которые в большом количестве обитали в «Мечте» на протяжении девяти лет ее правления, не удалось провернуть такой финт ушами – в конечном итоге в системе ценностей Иванишвили партийная и личная преданность всегда стояла выше компетентности. Партии приходили и уходили, лакеи менялись, как перчатки, но все решения принимал лично Иванишвили, исходя из своих представлений о жизни и о политике.

Попытка надавить на него со стороны кого-либо – совершенно бесперспективна. В «Грузинской мечте» праздник – падишах наконец признал их любимой женой, и все разговоры о «мечтозамещении» – пустой треп.

С другой стороны, вчерашние «мечтатели», пачками покидавшие правящую партию, сейчас в печали. Хватаются за голову – «Ну куда я, придурок, спешил, чего мне не сиделось, не мог пару недель подождать?»

Они бы и рады вернуться, но обратного пути нет – Бидзина не прощает измен. Он может сменить гнев на милость только в том случае, если блудный сын после его изгнания из власти молчал, о политике не говорил, на НЕГО не наезжал.

У гахариевцев такого шанса нет – они ведь к предателю ушли… В общем, для партии экс-премьера все складывается неудачно. Теперь ему придется делать непростой выбор. Первый вариант – это уйти в оппозицию. В настоящую, реальную оппозицию. Вслух сказать, что автором системы, в рамках которой в Грузии процветают коррупция и непотизм, является не безликая «ГМ», которую никто ни о чем не спрашивает, а лично Бидзина Иванишвили. Единственный выгодополучатель от бардака в стране.

В этой ситуации ему придется воевать на оппозиционном фронте, пытаясь отвоевать голоса противников нынешней власти. С учетом того, что Гахария долгие годы был вторым человеком в «Мечте», – задача совершенно невыполнимая. Ни один оппозиционно настроенный избиратель за него голосовать не будет. Этот фланг для него закрыт полностью, навечно.

Второй – попытаться усидеть на двух стульях, продолжать глупую игру «Хороший Бидзина – плохие "мечтатели "» и попытаться перетянуть к себе электорат «Мечты». Эта задача еще менее выполнимая, чем первая – административный аппарат голосует за власть, и для него персона Гахария ничего не значит. Так, еще одна пешка, возомнившая себя слоном. Что касается идейных «мечтателей», которых мало, но они есть, для них нет пророка кроме Бидзины, и голосовать они будут только за его подопечных.

Экс-премьер должен понять, что он никто, и звать его никак, никакого влияния и никакой харизмы за пределами власти у него нет и никогда не было. Сейчас он свой среди чужих и чужой среди своих – ему не рады в оппозиции, его не принимают во власти… Вот и сидит он сейчас в своем офисе перед выбором: налево пойдет – застрелят, направо – повесят.

Выбор между расстрелом и повешением – не самый удачный после многих лет успешной работы в обслуге…

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