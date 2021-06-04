Американские сенаторы не дадут провалиться грузинской мечте

В Грузии подводят итоги визита американских сенаторов, которые перед отъездом до поздней ночи продолжали свои консультации с представителями власти и оппозиции.

Сенатор-демократ Джин Шахин в Грузии славится как своей прямотой в критике местных властей, так и страстной поддержкой борьбы Тбилиси с российской агрессией. И на этот раз она, как глава двухпартийной делегации Конгресса США, вернувшись с разделительной линии у сел Никози и Эргнети, в беседе с журналистами осудила российскую оккупацию, а потом подробно объяснила, что демократия – это защита прав человека, его свобод, и что сейчас Грузия проходит испытание соглашением Мишеля:

«Ясно, что Россия пытается вмешиваться и угрожать странам в этом регионе, которые стремятся к евроатлантической интеграции, к Западу, потому что они в этом видят лучшую жизнь, чем та, которую может предложить Россия. Потому мы здесь, мы хотим поддержать Грузию в ее усилиях, стремлениях. Мы хотим заверить: по мере того, как вы будете продолжать реформы демократических институтов, расширять возможности для народа этой страны, Соединенные Штаты остаются вашим сильным партнером, и мы здесь, чтобы помочь вам и поддержать вас в этих усилиях».

От сенатора Джин Шахин грузинское общество узнало и о том, что Грузия попала в программу США по предоставлению вакцин от COVID-19.

И лишь потом вместе с коллегой, республиканцем Робертом Портманом, она стала отвечать на вопросы журналистов. Все о том же: о важности реформ, предстоящих муниципальных выборах. Из этих ответов следовало, что грузинским властям не стоит расслабляться и после отъезда сенаторов:

«Я думаю, что предстоящие выборы будут находиться под пристальным вниманием международного сообщества. США будут очень внимательно следить за ними. Знаю, что из Европы и Соединенных Штатов будут направлены наблюдатели, чтобы на месте оценить, как они будут проводиться. Потому так важно продолжать реформы, углублять независимость судебной системы, чтобы в условиях прозрачности люди, страна могли видеть, что происходит».

Также сенатор дала понять, что от выполнения соглашения зависят евроатлантические перспективы Грузии:

«Мы поддерживаем дальнейшие усилия в проведении реформ, мы знаем, что это важно для грузинского народа, поскольку Грузия видит свое будущее с Западом, с ЕС и НАТО».

О североатлантических перспективах Грузии говорил и сенатор Роб Портман, отметив, что Грузия заслуживает предоставления Плана действии по членству в НАТО, так называемый МАР. Но сразу же напомнил, что поддержки США для решения этого вопроса недостаточно, и добавил, что важны не только военные, но и демократические стандарты НАТО.

Сенатор Портман, говоря о важности единства политических сил в достижении государственных интересов страны, привел в пример американскую демократию – так он ответил на вопрос об отказе «Нацдвижения» от участия в соглашении Мишеля, и на каком этапе находится процесс выполнения данного соглашения.

«Мы узнали, что в реформе избирательной системы между сторонами есть согласие. По судебной реформе его пока нет, требуется уточнение деталей, что возможно потребует больше времени. Но мы верим, что все аспекты соглашения от 19 апреля важны и что в интересах страны, чтобы все стороны были в него вовлечены», – заявил сенатор Портман.

Американские законодатели делились своим мнением и на своих страницах в Twitter. Портман осудил российскую оккупацию:

«Грузия – один из наших ближайших союзников в Кавказском регионе, и продолжающаяся российская оккупация и агрессия вызывают серьезную обеспокоенность. США поддерживают Грузию».

Шахин выложила фотографии встреч с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и с представителями гражданского сектора.

«Сильное, динамичное гражданское общество – многообещающий признак демократии. Благодарна за встречу с лидерами гражданского общества Грузии, за возможность лучше понять, как США могут эффективнее поддержать Грузию в укреплении ее институтов и структур управления», – написала Джин Шахин.

На поздний вечер накануне у них была назначена встреча с представителями парламентского большинства «Грузинской мечты» и оппозиции. После встречи с ними председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе, выражая благодарность за визит и поддержку сенаторов, отметил, что последний раз он с Джин Шахин встречался в апреле в Вашингтоне и что она сыграла особую роль в заключении соглашения Мишеля и в последующих шагах «Грузинской мечты».

Но в свежесть предания об этих словах верилось с трудом, особенно после того, как Кобахидзе затронул тему освобождения лидера «Нацдвижения» Ники Мелия и совладельца ТВ «Мтавари» Георгия Руруа, что также было условием договора от 19 апреля:

«Мы нашим партнерам сказали, что два преступника уже освобождены, что закон об амнистии будет утвержден очень скоро и что другие нормы, предусмотренные в документе Мишеля, очень скоро будут также утверждены. Соответственно, эти пункты соглашения будут выполнены уже к концу месяца».

– Вы к такой формулировке в разговоре с сенаторами прибегали, говоря о Мелия? – перебили журналисты лидера парламентского большинства. Кобахидзе признался:

– Конечно, нет. На встречах мы используем соответствующий официальный язык, хотя реально мы все знаем, что на самом деле были освобождены два преступника, виновность обоих доказана всеми тремя инстанциями грузинского суда, – с нарочитой убежденностью заявил Ираклий Кобахидзе, опуская то обстоятельство, что часом ранее сенаторы именно этот грузинский суд имели в виду, отмечая важность его независимости и прозрачности.

На это обратила внимание депутат «Лело» Анна Нацвлишвили после встречи с сенаторами:

«Позиции международного сообщества будут очень строгими и четкими, потому что все хорошо понимают, что у нас очень много острых и важных тем, но среди них особо выделяется и особое место занимает судебная система».

Лидер «Нацдвижения» Ника Мелия не стал вдаваться в подробности встречи, лишь сообщил, что более детально позицию своей партии он американским сенаторам объяснит через пару недель во время визита в Вашингтон.

Другие оппозиционеры поднимали вопросы о свободной торговле Грузии с США, об интеграции Грузии в НАТО, прозвучало даже предложение исправить ситуацию и пригласить Грузию на предстоящий саммит Альянса 14 июня в Брюсселе.

Конечно же, не обошлось и без дискуссии о безопасности и роли США в борьбе Грузии с российской агрессией. Но главное, отмечают оппоненты власти, у них появилась надежда на то, что американские сенаторы не дадут возможность «Грузинской мечте» свернуть с пути исполнения соглашения Мишеля.