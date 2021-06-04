Задержанные по делу Джабиева останутся в заключении

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Южной Осетии отказала в ходатайстве задержанным по делу о смерти Инала Джабиева. Она оставила в силе решение Цхинвальского городского суда о продлении им меры пресечения в виде нахождения под стражей еще на месяц.

Постановление о продлении меры пресечения в виде нахождения под стражей Цхинвальский городской суд вынес 27 мая этого года. В общей сложности задержанные по делу Инала Джабиева силовики находятся в ИВС МВД уже девять месяцев, к которым прибавили еще один.

Под стражей остаются шесть человек – сотрудники криминальной милиции. Они одновременно подали кассационные жалобы на решения городского суда, поэтому рассмотрение шло весь день. С 10 утра ходатайство об апелляции рассматривали судьи Маргиева, Хачирова и Джиоева, затем жалобы оставшихся трех задержанных – судьи Бязрова, Гиголаев, Цховребов.

1 июня в осетинском сегменте Facebook, начали распространять информацию о голодовке задержанных сотрудников криминальной милиции. В сеть попали их заявления на имя и.о. начальника ИВС МВД РЮО Газзаева С.В. По их словам, они обратились к крайней мере из-за того, что происходит «ужасно наглое незаконное, необоснованное, хамское и бездоказательное задержание и обвинение меня в том, чего я не совершал».

Все вывешенные в интернет заявления были написаны под копирку, текст был идентичным. Голодовку заключенные обещали прекратить, если будет изменена мера пресечения под подписку о невыезде.

Интересным для пользователей соцсетей показался один из последних абзацев: «А также требую: СМИ, депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц, которые с 28.08.20 г. по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу, и представителей потерпевших, которые ни на одно судебное заседание не соизволили прийти, в то же время утверждают, что никто из нас, обвиняемых, ничего не говорит по данному факту, так приходите и узнайте всю правду о моем незаконном и необоснованном нахождении под стражей, дабы не быть голословным».

Интерес к сегодняшнему судебному заседанию, естественно, был подогрет фразой о неких лицах, которые «договаривались» с заключенными, и их желанием сказать правду. Да и первый обвиняемый Ирбег Сланов после окончания процесса произнес: «Я был пробником, вот сейчас ребята скажут».

Третий задержанный, Сергей Козонов, чье заявление о начале бессрочной голодовки также было вывешено в сеть, сразу попросил отвода судей и прокурора: «Прокурор не может ответить ни на один вопрос, а судьи - заинтересованные лица».

В отводе Козонову было отказано, сам задержанный долго рассказывал о нарушении своих прав и закона во время судебного процесса Цхинвальского городского суда, который, по его словам, вопреки обещаниям президента Бибилова, был закрытым.

Адвокат Икрамжан Раматов еще раз выразил недовольство решением о продлении сроков содержания под стражей. Главная претензия защиты – статья обвинения изменена на статью средней тяжести – ч.1 ст. 286 УК РФ (Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства), что предполагает нахождение под стражей не более шести месяцев:

«Полагаю, что было нарушено право Козонова на открытое судебное разбирательство. Как уже было сказано, судом было объявлено закрытое судебное заседание. Я лично заявил возражения на действия председательствующего в судебном заседании, но он сказал: «Мною решение принято, все»… Законодательство для всех, в том числе, для судей и генерального прокурора, и для следователей, указывает предельный срок содержания под стражей лиц, обвиняемых в совершении конкретных преступлений. В данном случае Козонову было предъявлено обвинение по ч.1 ст. 286 УК РФ, относящееся по категории к средней тяжести. Если мы посмотрим на соответствующее положение статьи, то мы видим, что это ч. 2 ст. 109 УПК, где законодатель прямо и конкретно указал, что по таким категориям преступлений максимальный срок содержания под стражей во время предварительного следствия может быть не более шести месяцев… На сегодняшний день продлен на 10-й месяц… При таких обстоятельствах защита констатирует незаконность решений… Я понимаю, что это все носит политический характер, но для меня политика чужда, понимаете? И скажу, что есть нормы закона, и прошу, чтобы закон работал».

Позицию Генеральной прокуратуры озвучил прокурор Эдвард Джиоев:

«Вопреки доводам кассационной жалобы, судебное заседание по рассмотрению ходатайства по продлению сроков содержания под стражей Козонову было рассмотрено в открытом судебном заседании, что усматривается из самого постановления. Тем более непонятно, что было нарушено, какие права были нарушены выводом части людей, удалением из зала для обеспечения порядка. Но, в любом случае, у нас из постановления усматривается, что оно открытое. Иных данных мы не имеем в настоящее время. Ходатайство (прокуратуры) обосновано необходимостью выполнения предписаний ст. 215, ст. 217. При разрешении ходатайства суд убедился, что невозможно своевременно окончить следствие в указанные сроки… Что касается Геворкяна (отсылка адвоката к судебной практике российского суда), по определению конституционного суда, в котором, кстати, Геворкяну было отказано в удовлетворении его жалобы, здесь тоже нарушений никаких не вижу, потому что дело было возбуждено по ч.3 ст. 286, потом в отношение сотрудников криминальной милиции, в частности, в отношение Козонова тоже… Далее оно было переквалифицировано, когда было возбуждено дело по части ст. 111, оно было присоединено. Впоследствии ст.111 отпала, то есть прекращено уголовное преследование по данной статье, и произошла переквалификация, как заметил уважаемый суд, совсем недавно она произошла. На момент ходатайства суд убедился, что невозможно закончить рассмотрение дела, так как необходимо выполнить предписание статей 215-217 УПК об ознакомлении обвиняемого с материалами дела и для направления его в суд. Поэтому суд посчитал, что необходимо меру пресечения в виде нахождения под стражей сохранить еще на месяц… Полагаю, что постановление суда первой инстанции от 27 мая 2021 года по отношению к Козонову законным и обоснованным».

Когда судьи удалились в совещательную комнату, «Эхо Кавказа» смогло задать вопрос Сергею Козонову о том, кого он имел в виду в своем заявлении под лицами, которые договаривались с ним, начиная с 28 августа прошлого года. Диалог получился скупым:

«Да, приходили к нам разные люди. Ты их тоже знаешь?

– Я?! Нет!

– Я тоже не помню, кто они были».

На просьбу задержанных откликнулись и пришли в зал суда два депутата парламента – Джамболат Медоев и Иван Сланов. Парламентарий Давид Санакоев ограничился публичным обращением к силовикам: «… Я не понимаю, почему заключенные по делу об убийстве апеллируют к депутатам парламента. Мы не суд, не прокуратура, и никто из нас никогда не объявлял кого-то виновным или невиновным. Больше того, ни я, ни мои коллеги ни с кем из заключенных не договаривались, ничего им не обещали. Их, если они невиновны, незаконно держит в заключении та самая власть, под личным контролем которой в ходе следствия убили Инала Джабиева. И помочь им, как и всей республике, может только правда. Нужно ее сказать. Нужно сказать, кто и о чем с вами договаривался со дня убийства Инала. Нужно сказать, зачем его так жестоко пытали, кого он должен был оклеветать, но не оклеветал. И с какой целью».

Ближе к вечеру на официальном сайте Генеральной прокуратуры появилась информация, что «обвиняемые по уголовному делу по факту смерти Инала Джабиева С. Козонов, А. Багаев, И. Сланов и М. Хугаев прекратили объявленную ими 1 июня 2021 года бессрочную голодовку без выдвижения каких-либо предварительных условий и требований, по личным обстоятельствам». Родственники задержанных на момент написания материала не смогли подтвердить эту информацию «Эху Кавказа».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетии