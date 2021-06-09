В Грузии от коронавируса скончался 31 пациент, выявлен 821 новый случай

Группа российских волонтеров, прибывшая в Абхазию 2 июня и присоединившаяся к поискам российского туриста Владимира Ульянова, нуждается в эвакуации. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.

Волонтеры находятся в альпийской зоне в районе слияния рек Химса и Кубыш. Они говорят, что не смогут самостоятельно спуститься к побережью, так как физически истощены и обратный путь им не под силу.

Российского туриста Владимира Ульянова ищут в горах Абхазии с начала мая. После того, как поиски не дали никаких результатов, к спасателям присоединились российские волонтеры.