Сопредседатели Женевских дискуссий посетили Цхинвали и Цнелиси

Сопредседатели Женевских дискуссий от ОБСЕ, ООН и ЕС накануне посетили самопровозглашенную республику Южная Осетия. Они провели встречу с полпредом югоосетинского президента по постконфликтному урегулированию Муратом Джиоевым.

По словам Джиоева, ситуация в регионе, в целом, остается относительно стабильной. Он рассказал журналистам, что обсудил с делегацией вопрос выяснения судьбы без вести пропавших жителей Южной Осетии.

«Нам сообщили, что состоялась встреча с властями Грузии, на которой поднимались вопросы без вести пропавших граждан Южной Осетии. Сопредседатели рассчитывают, что грузинская сторона предпримет усилия для выяснения судьбы молодых людей», – сказал он.

Сопредседатели Женевских дискуссий встретились в Цхинвали с преподавателями и студентами кафедры английского языка Юго-Осетинского госуниверситета. Они также посетили село Цнелиси. Как заявил Джиоев, представители международных организаций встретились с местными жителями, которые выразили обеспокоенность нахождением близ села грузинского поста.

Мурат Джиоев также сообщил, что сопредседатели планируют в рамках следующего визита посетить Ахалгорский район.

«Дело в том, что грузинская пропаганда, начиная с 2008 года преподносит вопрос так, как будто в Ленингорском районе какое-то особое положение. Мы, со своей стороны, каждый раз заявляем, что этот район для нас такой же, как и остальные районы», – говорит Джиоев.