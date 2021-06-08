Кого сожрет «многоножка»?

В Цхинвале обсуждают результаты расследования дела Инала Джабиева – 30-летнего жителя города, которого во время допроса замучили до смерти милиционеры. По его итогам, с шести сотрудников криминальной милиции сняты обвинения в причинении Джабиеву смерти, зато привлечена к ответственности судмедэксперт Зарина Дзагоева, установившая насильственную смерть мужчины.

Генеральная прокуратура, наконец, расставила акценты в деле об убийстве Инала Джабиева.

Во-первых. Следствие объявило, что более не инкриминирует милиционерам совершения тяжких преступлений, а именно, по статье 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (наказывается лишением свободы до 15 лет). Также убрали обвинения по статье 286 ч.3 – превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий (карается до 10 лет лишения свободы).

Оставили только ч.1 ст. 286 УК РФ – превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По всей видимости, единственная вина, обнаруженная следствием, – это арест без санкции суда и допросы без адвоката.

Это преступление средней тяжести. Максимальный срок содержания под стражей по таким преступлениям – шесть месяцев. Милиционеры сидят уже десять, значит, их нужно выпускать под подписку до решения суда. Что и было сделано.

Вот, собственно, итоги 10-месячного расследования или, как говорит политический редактор «Основы» Руслан Тотров, истории о том, как доказанные первоначальной экспертизой жестокие пытки и причинение смерти были преобразованы в незначительное превышение полномочий. По мнению журналиста, этот фокус был проделан при помощи двух, мягко говоря, сомнительных экспертиз, сотворенных в подведомственных лабораториях России по запросу Генеральной прокуратуры РЮО. Вторую сделали в главном центре судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Министерства обороны в ноябре прошлого года, а третью провели в мае в Бюро судебно-медицинской экспертизы департамента здравоохранения города Москвы. Говорит Руслан Тотров:

«Назначение абсолютно неоправданное и непонятное третьей экспертизы. Назначили ее в очень странном месте, подведомственном департаменту здравоохранения Москвы. Это не то авторитетное Федеральное экспертное бюро, в котором проводилась экспертиза тела Цкаева. Тут надо понимать: в России сохранились островки беспристрастности, в том числе и такие, где проводят судебно-медицинскую экспертизу. Один из таких островков – это Федеральное экспертное бюро. А здесь, ну не Минобороны, как в прошлый раз, но мы прекрасно понимаем, что это такая структура, которая оставляет широкое поле для возможных маневров.

– Например, возможность откорректировать причины смерти Джабиева?

– Как гласит третья экспертиза, Джабиев умер от хронической кондиции. Переводя на русский язык, он давно уже хворал, и кончина могла настигнуть его в любой момент. Вот и все. И что ты теперь будешь предъявлять ментам? Максимум какую-нибудь халатность».

Единственное обстоятельство, которое камня на камне на оставляет от версии невиновности милиционеров, – заключение югоосетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой. Она единственная, кто обследовал тело Джабиева, и единственная, кто заявил о том, что смерть ему причинили милиционеры: сначала избили, потом обездвижили в позе «ласточка», из-за чего у Джабиева развилась острая сердечная недостаточность, от которой он скончался.

Но со вчерашнего дня следствие закрыло это единственное препятствие.

Следственное управление Генпрокуратуры возбудило в отношении Зарины Дзагоевой уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства). Следствием установлено, что «экспертом Дзагоевой была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30.08.20 г.». Иными словами, по версии следствия, она преднамеренно сфальсифицировала причины смерти Джабиева, тем самым оболгала милиционеров и спровоцировала в республике общественно-политический кризис.

По мнению Руслана Тотрова, эта кампания против Зарины Дзагоевой раскручивалась постепенно на протяжении десяти месяцев. Сначала, когда общество было на пике протестных настроений, высказывались лишь острожные сомнения по поводу компетентности эксперта, дескать, она молодая, могла не доглядеть. После второй экспертизы из России следствие уже как бы создало параллельную реальность: наркоман Джабиев умер от ломки.

Теперь эти два объяснения причин смерти Джабиева существовали как бы одновременно и с юридической точки зрения равноправно.

А после третьей экспертизы, которую привезли в республику 14 мая, ни с потерпевшими, ни с Дзагоевой уже не церемонились. В соцсетях началась целая кампания по дискредитации эксперта. Дело дошло до того, что следователи слили в Facebook фрагмент видеопротокола ее допроса в Генпрокуратуре.

Получается, говорит Руслан Тотров, что все эти десять месяцев, пока шло следствие, вся государственная машина Южной Осетии работала на то, чтобы отмазать своих ментов, а президент Бибилов все это время лишь убаюкивал общественность обещаниями объективного расследования:

«В Южной Осетии сегодня, с одной стороны, государство – это я (читай, Анатолий Бибилов). А с другой стороны, государство – это не только президент, его олицетворяющий, но еще и его нукеры – МВД, прокуратура, КГБ… И да, фактически обвиняя кого-то из них, ты обвиняешь президента и наоборот.

– Иными словами, для президента наказать милиционеров – это как руку себе отрезать?

– У меня есть лучше ассоциация. Был такой отвратительный в своей реалистичности фильм под названием «Человеческая многоножка». Фильм о том, как в одной из тюрем заключенных в прямом смысле слова сшили друг с другом и создали из них многоножку. В принципе, это то же самое, что сделал сегодня Бибилов с системой государственного управления в Южной Осетии. Там человеческая многоножка с головой президента Бибилова и телом из ментов, кагэбэшников, прокурорских и всех остальных. В результате мы получаем ситуацию, когда мы не можем ментов, убивших Инала Джабиева, обвинить даже в том, что они его пытали».

По мнению сопредседателя общественного движения «Союз Алания – Россия» Роланда Келехсаева, все указывает на то, что освобождение милиционеров – вопрос уже решенный. Те из них, кто не выйдет подчистую и будет признан виновным в злоупотреблениях средней тяжести, ко времени вынесения приговора, скорее всего, уже отсидят если не весь срок, то большую часть.

Сейчас вопрос в том, готова ли общественность защищать Зарину Дзагоеву – единственного приличного человека в этой истории с расследованием? Или ее тоже сожрет «многоножка»? А этот вопрос влечет за собой другой: насколько общество способно внушать власти необходимость считаться с его мнением. Говорит Роланд Келехсаев:

«Власть абсолютно не боится общественного мнения, она научилось им манипулировать в своих интересах. Бюрократия научилась внушать людям: «Не лезь ни в свое дело! Там дела мутные, без тебя разберутся». Действенность этих внушений усиливает страх потерять работу. Я знаю, что мое мнение не нравится многим нашим патриотам, которые убеждены, что наше общество по-прежнему едино и внушает власти уважение. Есть возможность оценить, как обстоят дела на самом деле – посмотрим, получится ли у общества заступиться за Зарину Дзагоеву».

Сегодня Зарина Дзагоева дала понять, что не намерена сдаваться. Она пришла в парламент и обратилась к депутатам за помощью, пояснив, что на нее со стороны следователя оказывается давление и что она «намерена подать заявление на имя генпрокурора и председателя парламента».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия