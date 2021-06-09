Волонтеры, участвующие в поиске российского туриста в Абхазии, нуждаются в эвакуации

Российские пранкеры Вован и Лексус, притворившиеся российским оппозиционером Леонидом Волковым, обнародовали видеозапись разговора с председателем Комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантасом Павилёнисом.

Как пишет портал Delfi, пранкеры связались с Павилёнисом весной этого года. Об этом разговоре было известно еще в конце апреля, когда выяснилось, что человек, притворившийся проживающим в Литве главой штаба российского оппозиционера Алексея Навального, устраивал провокации против политиков Балтийских стран, Украины, Соединенного Королевства и др.

В обнародованной видеозаписи Павилёнис говорит об усилиях международного сообщества, направленных на установление демократии в России, Беларуси и других государствах Восточной Европы, работе с оппозицией и гражданским обществом этих стран, концентрации помощи по этим вопросам в США и Европейском союзе. Парламентарий в разговоре утверждает, что после прошлогодних выборов в США «Вашингтон еще не пришел в себя, он только сейчас становится Вашингтоном». Он также подчеркнул, что верит в возможности команды президента США Джо Байдена ужесточить политику в отношении России.



Председатель Комитета Сейма Литвы по иностранным делам в разговоре с «Волковым» также говорит, что сейчас у него «своя война с Иванишвили в Грузии».

Отметим, что Жигимантас Павилёнис посещал Грузию в феврале текущего года после ареста лидера оппозиции Ники Мелия. Представители правящей партии тогда раскритиковали его заявления, а в Вильнюсе посчитали, что высказывания Павилёниса в Грузии навредили имиджу Литвы.

Комментируя опубликованную видеозапись, Павилёнис заявил BNS, что связывает российских пранкеров со спецслужбами этой страны, и считает, что российский режим стремится дискредитировать «лидеров в вопросах свободы и демократии».

«Мы становимся опасными для российского режима, так как в немалой степени формируем эту политику Запада. Их цель – дискредитировать делающих это людей», – отметил он.